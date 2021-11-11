На кордоні з Білоруссю треба негайно розгорнути війська, бо міграційна криза - це частина гібридної агресії Кремля, - Порошенко
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" вимагає негайно розгорнути війська на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу, яка є частиною гібридної агресії, спланованої у Москві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.
"Ситуація погіршується і загострюється на півночі нашої країни, де Москва руками нелегітимного Лукашенка намагається спровокувати збройний конфлікт на кордоні з Польщею. Я хочу наголосити, що штучно організована міграційна криза готувалася заздалегідь. У жовтні Білорусь проінформувала керівництво ЄС про призупинення угоди про реадмісію, тобто про повернення мігрантів між Білоруссю і ЄС. Тоді, коли ще ні про яку міграційну провокацію, дестабілізацію і загострення ситуації на кордоні Білорусі, Польщі і Литви мова не йшла", - зазначив Порошенко.
За словами п'ятого президента, - це лише частина плану Путіна по загостренню оперативної обстановки по всьому східному флангу НАТО.
"Зараз під загрозою атаки знаходиться Польща і Литва. І це є достатньою аргументацію для того, щоб ми активізували, і якщо буде треба, використали потенціал Україно-Польської-Литовської бригади", - додав лідер "ЄС".
"Нам необхідно в найкоротші терміни значно посилити захисний потенціал більш як 1100 кілометрів україно-білоруського кордону. А де-факто сьогодні це вже україно-російський кордон, після здачі білоруського суверенітету Лукашенком. Треба порушити питання перед керівництвом Європейської Комісії, Європейської Ради щодо створення спеціальної місії для забезпечення безпеки на україно-білоруському кордоні на зразок EUBAM. Це буде і обладнання кордону, і ефективне управління кордоном. І присутність спостерігачів, яка надасть можливість світу знати з незалежних джерел інформацію про випадок загострення цієї ситуації. Оскільки можу передбачити, що ситуація на кордоні між Україною і Білоруссю буде носити, на жаль, довготривалий характер, так само як і агресія Росії проти України", - пояснив Порошенко.
Також п'ятий президент зазначив, що необхідно посилювати санкції світу проти винуватців кризи.
"Зусиль Міністерства внутрішніх справ, включно з Національною поліцією, Національною гвардією надзвичайно недостатньо. Наша вимога як опозиційної політичної сили – терміново розгорнути підрозділи ЗСУ вздовж україно-білоруського кордону. Ми твердо переконані, що президент України має запросити до себе лідерів фракцій, керівництво уряду для того, щоб виробити спільну стратегію, бо загроза національній безпеці України вимагає об’єднання зусиль всіх політичних сил для захисту нашого суверенітету. Ми маємо використати це питання для того, щоб було більше рішучості у наших партнерів щодо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Бо Україна є надзвичайно вагомим і ефективним елементом європейської і глобальної безпеки", - вважає Порошенко.
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Мечеть Парижской Богоматери
Год выпуска : 2006
Автор : Елена Чудинова
Жанр : Социально-психологическая фантастика
Описание : Евросоюз в одно прекрасное утро объявляет ислам государственной религией Собор Парижской Богоматери превращается в кафедральную мечеть, когда это случилось со Св. Софией в Константинополе. "Старые" европейцы сосланы в гетто, их дочери растасканы по гаремам и публичным домам. Католическая церковь уходит в катакомбы, как во времена гонения на первых христиан. Лишь горстка подпольщиков еще ведет борьбу.
Покориться или сражаться, пусть и без надежды победит, - такой выбор стоит перед всеми, кто еще помнит о своих корнях и готов противостоять нашествию "беженцев".
Грозное пророчество для Европы и всего "цивилизованного" мира в захватывающем романе Елены Чудиновой.
Ибо нынешняя численнсть сухопутных войск в 140 тысяч, достаточна (на ротационной основе) только лишь для сдерживания пуйла на Донбассе.
А остальная часть Украины фактически не прикрыта.
Оккупация рашистами новой части Украины, обойдётся Украине в тысячи раз дороже чем создание новых бригад сухопутных войск Украины.
Ну разве, что все бросим и пойдем с кострами границу стеречь. Магазины Рошен тоже закроем....
хотя любителей "благодати" от зеЛоха еще хватает.. не все нажрались "концом эпохи бедности"
вас 73% долбоящеров - можно призвать 2-3 млн.зебилов.
Платить - просмотром сватов и квартала95..
а мы.. мы устали от вАйны, теперь посмотрим как вы "поржете", "защищая" Украину
к тому же ,они каждый день со смертью и человечностью сталкиваются и карают Зло, и горой стоят за народ Украины.
В цей час зеЛох офшорний бігав по баням к олігархам, висміював загиблих бійців ЗСУ та отримував гроші від міністерства оборони расеї на зйомки фільмів та серіалу "слуга урода"
https://ukrreporter.com.ua/politic/bijtsi-teroborony-pokazaly-prezydentovi-yak-zneshkodzhuvaty-miny.html
Бійці тероборони показали президентові, як знешкоджувати міни
16.10.2018
У рамках робочої поїздки до Львівської області Петро Порошенко взяв участь у заходах до Дня бійця територіальної оборони, які відбулися в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.
Про це інформує «Український репортер» із посиланням на офіційний сайт президента.
Голова держави оглянув навчальні місця підготовки підрозділів, зокрема особового складу 64-го батальйону 103-ї окремої бригади територіальної оборони Львівської області.
Петро Порошенко також ознайомився з процесом навчання інженерно-саперного підрозділу. Бійці продемонстрували навички мінної безпеки, роботи із саморобними вибуховими пристроями, розвідки місцевості та знищення інженерних ***********.
саме так!
України на користь кремлю!
То хартию с США о сотрудничестве подпишут, то ***** за бугор на..уй с Минским договрняком пошлют.
Шулер и напёрсточник, мерзавец и подковёрный предатель
"Сьомий П'ятому не світить!" ®