На кордоні з Білоруссю треба негайно розгорнути війська, бо міграційна криза - це частина гібридної агресії Кремля, - Порошенко

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" вимагає негайно розгорнути війська на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу, яка є частиною гібридної агресії, спланованої у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Ситуація погіршується і загострюється на півночі нашої країни, де Москва руками нелегітимного Лукашенка намагається спровокувати збройний конфлікт на кордоні з Польщею. Я хочу наголосити, що штучно організована міграційна криза готувалася заздалегідь. У жовтні Білорусь проінформувала керівництво ЄС про призупинення угоди про реадмісію, тобто про повернення мігрантів між Білоруссю і ЄС. Тоді, коли ще ні про яку міграційну провокацію, дестабілізацію і загострення ситуації на кордоні Білорусі, Польщі і Литви мова не йшла", - зазначив Порошенко.

За словами п'ятого президента, - це лише частина плану Путіна по загостренню оперативної обстановки по всьому східному флангу НАТО.

"Зараз під загрозою атаки знаходиться Польща і Литва. І це є достатньою аргументацію для того, щоб ми активізували, і якщо буде треба, використали потенціал Україно-Польської-Литовської бригади", - додав лідер "ЄС".

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"Нам необхідно в найкоротші терміни значно посилити захисний потенціал більш як 1100 кілометрів україно-білоруського кордону. А де-факто сьогодні це вже україно-російський кордон, після здачі білоруського суверенітету Лукашенком. Треба порушити питання перед керівництвом Європейської Комісії, Європейської Ради щодо створення спеціальної місії для забезпечення безпеки на україно-білоруському кордоні на зразок EUBAM. Це буде і обладнання кордону, і ефективне управління кордоном. І присутність спостерігачів, яка надасть можливість світу знати з незалежних джерел інформацію про випадок загострення цієї ситуації. Оскільки можу передбачити, що ситуація на кордоні між Україною і Білоруссю буде носити, на жаль, довготривалий характер, так само як і агресія Росії проти України", - пояснив Порошенко.

Також п'ятий президент зазначив, що необхідно посилювати санкції світу проти винуватців кризи.

"Зусиль Міністерства внутрішніх справ, включно з Національною поліцією, Національною гвардією надзвичайно недостатньо. Наша вимога як опозиційної політичної сили – терміново розгорнути підрозділи ЗСУ вздовж україно-білоруського кордону. Ми твердо переконані, що президент України має запросити до себе лідерів фракцій, керівництво уряду для того, щоб виробити спільну стратегію, бо загроза національній безпеці України вимагає об’єднання зусиль всіх політичних сил для захисту нашого суверенітету. Ми маємо використати це питання для того, щоб було більше рішучості у наших партнерів щодо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Бо Україна є надзвичайно вагомим і ефективним елементом європейської і глобальної безпеки", - вважає Порошенко.

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