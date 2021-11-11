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На кордоні з Білоруссю треба негайно розгорнути війська, бо міграційна криза - це частина гібридної агресії Кремля, - Порошенко

На кордоні з Білоруссю треба негайно розгорнути війська, бо міграційна криза - це частина гібридної агресії Кремля, - Порошенко

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" вимагає негайно розгорнути війська на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу, яка є частиною гібридної агресії, спланованої у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Ситуація погіршується і загострюється на півночі нашої країни, де Москва руками нелегітимного Лукашенка намагається спровокувати збройний конфлікт на кордоні з Польщею. Я хочу наголосити, що штучно організована міграційна криза готувалася заздалегідь. У жовтні Білорусь проінформувала керівництво ЄС про призупинення угоди про реадмісію, тобто про повернення мігрантів між Білоруссю і ЄС. Тоді, коли ще ні про яку міграційну провокацію, дестабілізацію і загострення ситуації на кордоні Білорусі, Польщі і Литви мова не йшла", - зазначив Порошенко.

За словами п'ятого президента, - це лише частина плану Путіна по загостренню оперативної обстановки по всьому східному флангу НАТО.

"Зараз під загрозою атаки знаходиться Польща і Литва. І це є достатньою аргументацію для того, щоб ми активізували, і якщо буде треба, використали потенціал Україно-Польської-Литовської бригади", - додав лідер "ЄС".

Читайте: Порошенко закликає до жорстких санкцій проти режимів Путіна і Лукашенка за інспіровану міграційну кризу на кордонах ЄС

"Нам необхідно в найкоротші терміни значно посилити захисний потенціал більш як 1100 кілометрів україно-білоруського кордону. А де-факто сьогодні це вже україно-російський кордон, після здачі білоруського суверенітету Лукашенком. Треба порушити питання перед керівництвом Європейської Комісії, Європейської Ради щодо створення спеціальної місії для забезпечення безпеки на україно-білоруському кордоні на зразок EUBAM. Це буде і обладнання кордону, і ефективне управління кордоном. І присутність спостерігачів, яка надасть можливість світу знати з незалежних джерел інформацію про випадок загострення цієї ситуації. Оскільки можу передбачити, що ситуація на кордоні між Україною і Білоруссю буде носити, на жаль, довготривалий характер, так само як і агресія Росії проти України", - пояснив Порошенко.

Також п'ятий президент зазначив, що необхідно посилювати санкції світу проти винуватців кризи.

"Зусиль Міністерства внутрішніх справ, включно з Національною поліцією, Національною гвардією надзвичайно недостатньо. Наша вимога як опозиційної політичної сили – терміново розгорнути підрозділи ЗСУ вздовж україно-білоруського кордону. Ми твердо переконані, що президент України має запросити до себе лідерів фракцій, керівництво уряду для того, щоб виробити спільну стратегію, бо загроза національній безпеці України вимагає об’єднання зусиль всіх політичних сил для захисту нашого суверенітету. Ми маємо використати це питання для того, щоб було більше рішучості у наших партнерів щодо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Бо Україна є надзвичайно вагомим і ефективним елементом європейської і глобальної безпеки", - вважає Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Науседа обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС

Автор: 

Білорусь (7926) мігранти (1108) Порошенко Петро (15166)


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Топ коментарі
+46
Глас вопиющего в пустыне. Пусть Порошенко и имел ошибки, но главное он умел видеть.
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11.11.2021 16:19
+40
а шо бубочка ? а бубочка занят средним пальцем лероса
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11.11.2021 16:20
+38
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11.11.2021 16:27
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Глас вопиющего в пустыне. Пусть Порошенко и имел ошибки, но главное он умел видеть.
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11.11.2021 16:19 Відповісти
та у порівнянні з вовкою імбецилом та представниками його презекоМанди Порох взагалі ідеальний Президент, та в принципі воно так і є кращими керівниками Держави за історію України, якщо не брати часи Київської Русі були Порох та Ющенко!
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11.11.2021 16:22 Відповісти
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11.11.2021 16:27 Відповісти
Навіть гівно Арістотеля порівнювати з арестовичем образливо для Арістотеля.
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11.11.2021 16:31 Відповісти
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11.11.2021 16:34 Відповісти
представників зелекоМанди можна порівнювати лише з представниками презекоМанди та каца.пами, щоб нікого не було образно!
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11.11.2021 16:38 Відповісти
Ну, таке собі порівняння.
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11.11.2021 17:25 Відповісти
ну Алексеич как всегда красава, а шо там клоун говорит по этому поводу?
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11.11.2021 17:09 Відповісти
а шо бубочка ? а бубочка занят средним пальцем лероса
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11.11.2021 16:20 Відповісти
або 21 коломойгомського
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11.11.2021 16:22 Відповісти
Каким местом занят? А куда делся кулак каломойши?
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11.11.2021 17:17 Відповісти
Пётр Порошенко президент всех здравомыслящих украинцев ! зеМРАЗИНУ ПОД ТРИБУНАЛ ЗА СОДЕЙСТВИЕ ОККУПАНТАМ во время войны
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11.11.2021 16:23 Відповісти
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11.11.2021 16:29 Відповісти
В короткий статье трижды(!!!) написали "Пятый Президент" )))
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11.11.2021 17:48 Відповісти
п'ятий,
він
же-
сьомий !
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11.11.2021 16:24 Відповісти
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11.11.2021 16:28 Відповісти
видно не всіх імбецилів ковід підкосив!
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11.11.2021 16:31 Відповісти
хм, а яка цьому розумна альтернатива?
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11.11.2021 16:36 Відповісти
Там має бути якась десантна бригада, скоріше всього "80" і територіальної оборони, бо ***** піде за спинами "сірійських біженців" під прапорами білоруських "ополченців".
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11.11.2021 16:29 Відповісти
Щоб загнати арабів в УКраїну , коли вони були в декількох кроках від омріяної Європи, звісно лише білоруської армії не вистачить. Кусатись будуть.
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11.11.2021 16:35 Відповісти
ой, який же вася дебіл...
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11.11.2021 16:59 Відповісти
Від імбецила чую.
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11.11.2021 17:25 Відповісти
Фантастика ли? И как спустя годы смотрится решение Макрель приютить миллионы (!) зверушек?

Мечеть Парижской Богоматери
Год выпуска : 2006
Автор : Елена Чудинова
Жанр : Социально-психологическая фантастика
Описание : Евросоюз в одно прекрасное утро объявляет ислам государственной религией Собор Парижской Богоматери превращается в кафедральную мечеть, когда это случилось со Св. Софией в Константинополе. "Старые" европейцы сосланы в гетто, их дочери растасканы по гаремам и публичным домам. Католическая церковь уходит в катакомбы, как во времена гонения на первых христиан. Лишь горстка подпольщиков еще ведет борьбу.
Покориться или сражаться, пусть и без надежды победит, - такой выбор стоит перед всеми, кто еще помнит о своих корнях и готов противостоять нашествию "беженцев".
Грозное пророчество для Европы и всего "цивилизованного" мира в захватывающем романе Елены Чудиновой.
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11.11.2021 17:01 Відповісти
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11.11.2021 17:13 Відповісти
У кацапів іслам взагалі лідируюча релігія.
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11.11.2021 17:20 Відповісти
макнула паранжу у кохфе на вафильной башне
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11.11.2021 18:28 Відповісти
"Виктория и Абдул " - от этого фильма не только королевы и премьеры в гробу вертятся а и миллионы англичан (те шо в гробу) а через пару лет снимут фильм "Как Абдул Виктории вдул". Но вертеться в гробах уже никто не будет. Зато еще новые слова появятся.
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11.11.2021 20:41 Відповісти
и все байрактары с джавелинами упаковать и переместить поближе к будке лукашеску...
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11.11.2021 16:32 Відповісти
Отличительная черта Пэти: Говорит всегда правильные вещи. Контрольное слово "говорит".
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11.11.2021 16:33 Відповісти
Так все познается в сравнении. Расскажите как наша страна "ожила" и мощно рванула вперед после того как народу жить и творить перестал мешать Порох?
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11.11.2021 16:36 Відповісти
Разве статья была о том как "наша страна "ожила" и мощно рванула вперед"? К чему этот флуд? Лишь бы что-то ляпнуть?
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11.11.2021 16:39 Відповісти
А к чему тогда ваш высер? Или в вопросах обороны и армии сейчас после 2019 стало лучше? Ключевые слова "сейчас стало".
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11.11.2021 16:42 Відповісти
Стало лучше !
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11.11.2021 19:10 Відповісти
Уже давно нужно было увеличить численность сухопутных войск Украины. Создать хотя бы 20 новых бригад.
Ибо нынешняя численнсть сухопутных войск в 140 тысяч, достаточна (на ротационной основе) только лишь для сдерживания пуйла на Донбассе.
А остальная часть Украины фактически не прикрыта.
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11.11.2021 16:35 Відповісти
Чим платити і де бажаючих служити скільки знайдеш?
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11.11.2021 16:36 Відповісти
Ну если во главе Минобороны ставить откровенного врага, постоянно срывающего выполнение военного госзаказа; назначающего на хлебные должности откровенных хапуг и прохиндеев... Немного найдется разумных людей служить в такой армии. Рыба плывет головой вперед. И тухнет тоже.
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11.11.2021 16:38 Відповісти
при головнокомандуючому імбецилі вовану ніхто не захоче!
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11.11.2021 16:40 Відповісти
Так ведь есть Слуги народа, вся надежда на них!
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11.11.2021 16:47 Відповісти
Они только из под палки могут форсировать Днепр то на Запад ,то на Восток
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11.11.2021 17:43 Відповісти
Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую оккупационную армию.
Оккупация рашистами новой части Украины, обойдётся Украине в тысячи раз дороже чем создание новых бригад сухопутных войск Украины.
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11.11.2021 16:44 Відповісти
Какой ти бистрый рошеновский алень! Граница с Белорусью 1084 км. Где набрать войск для охвата этой границы????
Ну разве, что все бросим и пойдем с кострами границу стеречь. Магазины Рошен тоже закроем....
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11.11.2021 16:58 Відповісти
Зелебобик, а ты чего возбудился? Это не для твоего ума задача - стратегические решения принимать. Тебе ж какая разница, главное - прекратить стрелять.
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11.11.2021 17:09 Відповісти
только вот спрос на продукцию Рошен растет, а на сватов и квартал95 - падает
хотя любителей "благодати" от зеЛоха еще хватает.. не все нажрались "концом эпохи бедности"
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11.11.2021 17:12 Відповісти
Пельку закрий , клоп смердючий😠
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11.11.2021 17:16 Відповісти
а ты на что, зебил?)
вас 73% долбоящеров - можно призвать 2-3 млн.зебилов.
Платить - просмотром сватов и квартала95..
а мы.. мы устали от вАйны, теперь посмотрим как вы "поржете", "защищая" Украину
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11.11.2021 17:11 Відповісти
Да им какая разница - Украина или УССР. Многие еще и порадуются.
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11.11.2021 17:19 Відповісти
а шо мало тех кто погоны носит и умеет воевать? вон одних прокуроров сколько! не говоря уже о судьях с оружием , и сбу .
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11.11.2021 20:44 Відповісти
прокуроры это вообще как спецназ, они разницу между Добром и Злом всей своей светлой душой чувствуют, и они в отличии от теробороны - отобранные и самые лучшие интеллектуально и обладают морально -волевыми качествами гораздо на порядок выше чем другие граждане Украины.
к тому же ,они каждый день со смертью и человечностью сталкиваются и карают Зло, и горой стоят за народ Украины.
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11.11.2021 20:48 Відповісти
Благодаря кому у нас отряды самообороны и Нацгвардия существуют? Да клоун шутил об Украине-проститутке, когда первые отряды самообороны проливали кровь в 2013-м. А все эти совокупления клоуна в попытке поиграть в Пороха - пошлый плагиат, как и 99% шуток 95-го квартала.
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11.11.2021 17:12 Відповісти
це так, нагадування зебілам про тероборону в 2018 році.
В цей час зеЛох офшорний бігав по баням к олігархам, висміював загиблих бійців ЗСУ та отримував гроші від міністерства оборони расеї на зйомки фільмів та серіалу "слуга урода"

https://ukrreporter.com.ua/politic/bijtsi-teroborony-pokazaly-prezydentovi-yak-zneshkodzhuvaty-miny.html
Бійці тероборони показали президентові, як знешкоджувати міни
 16.10.2018
У рамках робочої поїздки до Львівської області Петро Порошенко взяв участь у заходах до Дня бійця територіальної оборони, які відбулися в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.
Про це інформує «Український репортер» із посиланням на офіційний сайт президента.
Голова держави оглянув навчальні місця підготовки підрозділів, зокрема особового складу 64-го батальйону 103-ї окремої бригади територіальної оборони Львівської області.
Петро Порошенко також ознайомився з процесом навчання інженерно-саперного підрозділу. Бійці продемонстрували навички мінної безпеки, роботи із саморобними вибуховими пристроями, розвідки місцевості та знищення інженерних ***********.
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11.11.2021 17:17 Відповісти
Яким же чином я вже три роки в теробороні, якщо Зеленський править лише два?
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11.11.2021 17:22 Відповісти
70%тероборони -уклоністи 2014
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11.11.2021 18:29 Відповісти
так, Гетьмане
саме так!
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11.11.2021 17:05 Відповісти
Раз Порох сказал "надо", значит этого точно сейчас не будет. Зеля делает всё, как говорит Порох, но с опозданием на пол года-год.
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11.11.2021 17:12 Відповісти
Клоун готовь сдать Украину путлеру, лишь бы Пороху насолить. Зеленое, тупорылое, закомплексованное чмо.
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11.11.2021 17:15 Відповісти
Зенаркоша заслуговує на пожиттєвий термін , за всі свої злдіяння проти
України на користь кремлю!
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11.11.2021 17:19 Відповісти
Точно злочын за злочыном.
То хартию с США о сотрудничестве подпишут, то ***** за бугор на..уй с Минским договрняком пошлют.
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11.11.2021 17:25 Відповісти
Без Порошенко ну никак не разобраться военным, что им делать.
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11.11.2021 17:23 Відповісти
Еще один главнокомандувач..
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11.11.2021 17:24 Відповісти
Фантомные боли, головы уже нет, а она болит.
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11.11.2021 17:26 Відповісти
Лікуйся , бенябот і негайно , інакше вилікують😡
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11.11.2021 17:29 Відповісти
До речі, ботоферма Подоляка ;ЗЕдиджитал; фінансується з бюджету України. І диви скільки нульовок повилазило!
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11.11.2021 17:33 Відповісти
Своего шоколадного боХа лечи, а то он в прошлом застрял
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11.11.2021 17:34 Відповісти
Висітимуть всі зелені потвори за зраду украінських інтересів 😡
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11.11.2021 18:08 Відповісти
Если Вы про народного депутата Порошенко - то в каком "прошлом" он застрял? Нардепы от оппозиции должны молча смотреть как зелёные барыги грабят страну, в то время как враг усиливает свои позиции и продолжает гибридную войну на всех фронтах?!
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11.11.2021 18:16 Відповісти
Дмитро Ярош каже повна готовність №1...
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11.11.2021 17:42 Відповісти
Если начнем концентрировать войска на границе с белорусами ...
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11.11.2021 17:42 Відповісти
тогда у фюреров будет основание обвинить Украину в агрессивных планах против Беларусь. А Куйлу это так хочется аж не в мочь.
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11.11.2021 18:32 Відповісти
Що такоє , знову обісратушки? Путя придьоть вайну начньот . Кац савєтут здатца.
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11.11.2021 21:25 Відповісти
Крысы Мавзолейные,уже заправлены полные Джавелины и Байрактары,а генерал Залужный каже...,зустрінемо найкраще....
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11.11.2021 17:44 Відповісти
Мы ни в луганской ни в Донецкой областях не развернули за 7 лет, "гумконвои" как ездили так и ездят из россии.... Абы ляпнуть для пиара.
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11.11.2021 17:48 Відповісти
Заглохни , зефилософ 😠
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11.11.2021 18:09 Відповісти
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11.11.2021 18:13 Відповісти
РАБссиянцы,помните...город Ржев маршаль сраный Жюков штурмовал 11 месяцев подряд,немцы потеряли 57 000,рюссишэ зольдатэн 900 000....умелая оборона...залог здоровья...
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11.11.2021 17:50 Відповісти
Дєрьмак не дозволить це зробити.
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11.11.2021 17:51 Відповісти
Да все про вас извесмтно нашей разведке...что Хмырь Мавзолейный собрал резервитов,что танки Т-80 подощли на 150 км от границы с Украины...что закачков заслали сюда для координации действий...и прочую вашу сраную матню...стадо баранов... получите по полному тарифу...не сцыте это не больно....
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11.11.2021 17:56 Відповісти
Ссылка что Лукашеску-пУТЛЕР собирает свои говновоЙска у границы с УКРАИНОЙ....https://youtu.be/ja2trbrHcwc
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11.11.2021 18:01 Відповісти
Он предлагает поступить как Куйло - "боялись" что в Крыму будут натовские базы, поэтому и захватили Крым. На границе нет эскалации, но надо подтягивать войска, чтобы два фюрера обвинили Украину в нагнетании. Петрушка просто провокатор.
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11.11.2021 18:25 Відповісти
Та ДА, а ти - панікер. Під час війни такі - перші в черзі на шибеницю.
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11.11.2021 21:29 Відповісти
Капитан очевидность
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11.11.2021 19:13 Відповісти
ЖмуРукуОбнимаю, как там Слепой Траст и оффшоры под расстрелы в Иловайске; а Роттердам++ , обескровливающий Украину??
Шулер и напёрсточник, мерзавец и подковёрный предатель
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11.11.2021 19:50 Відповісти
Було б добре (для Пороха і порохоботів), якби на виборах 7-го гаранта виборців-порохофобів можна було б заСПАМити, заБАНити, або деактивувати, як на цьому форумі. Але ж так не станеться, тому, зважаючи на рейтинг Порохатого Бариги, що вперто і надійно стирчить у сраці,
"Сьомий П'ятому не світить!" ®
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11.11.2021 21:14 Відповісти
 
 