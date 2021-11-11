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Ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами, - єврокомісар з енергетики Джентілоні про можливість перекриття транзиту газу через Білорусь

Ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами, - єврокомісар з енергетики Джентілоні про можливість перекриття транзиту газу через Білорусь

Європейський Союз відкинув погрозу Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, щодо можливості перекриття транзиту газу до Європи. Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні на пресконференції у Брюсселі заявив, що Євросоюз не дозволить залякати себе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"У питаннях постачання газу ми повинні максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками - державами Африки, Норвегією, Росією, і ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами", - заявив представник ЄС.

Він зазначив, що питання безпеки постачання газу до країн Європи будуть включені до оборонної концепції Євросоюзу під назвою "Стратегічний компас ЄС". Її затвердять у 2022 році.

Читайте також: У разі запровадження санкцій можемо перекрити транзит газу через Білорусь. Ми обігріваємо Європу, а вони нам іще погрожують, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7926) газ (10415) Лукашенко Олександр (2653) транзит (787) Євросоюз (13358) Джентілоні Паоло (10)


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Топ коментарі
+14
У питаннях постачання газу ми повинні максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками - державами Африки, Норвегією, Росією Джерело:

Оно реально не понимает, что бульбафюрер просто озвучил то, что ему сказалу *уйло?
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11.11.2021 16:35
+6
І будують ПП-2 під дудку кацапів, які по суті керують Білоруссю... Ну хіба не дебіли?
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11.11.2021 16:45
+5
Видно то что труба давно выкуплена Газпромом и Беларусия к ней не имеет ни какого отношения для еврокомиссара тайна
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11.11.2021 16:50
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У питаннях постачання газу ми повинні максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками - державами Африки, Норвегією, Росією Джерело:

Оно реально не понимает, что бульбафюрер просто озвучил то, что ему сказалу *уйло?
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11.11.2021 16:35 Відповісти
Он так не ловко решил раздор внести между фюрерами.
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11.11.2021 16:42 Відповісти
Та нехай перекривають. В України дві третій потужностей не використовується.
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11.11.2021 16:38 Відповісти
І будують ПП-2 під дудку кацапів, які по суті керують Білоруссю... Ну хіба не дебіли?
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11.11.2021 16:45 Відповісти
Видно то что труба давно выкуплена Газпромом и Беларусия к ней не имеет ни какого отношения для еврокомиссара тайна
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11.11.2021 16:50 Відповісти
Саме так і є. Труба вже давно не належить бульбофюреру,вона кацапська. Порада такому горе-комісару спочатку перевіряти дані,а вже потім "лякати" язиком.
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11.11.2021 16:55 Відповісти
Трубопровод проходящий через Беларусь принадлежит «Газпрому». Так что Лукашенко нагло врет. Ничего он не в состоянии перекрыть.😀😀😀
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11.11.2021 16:53 Відповісти
по-беспределу вполне может перекрыть. Труба Российская но земля на которой она стоит-это юрисдикция РБ Самолет чужой-же смогли посадить-поскольку небо над РБ -это юрисдикция РБ. Конечно если трубу перекроют-то только по личному приказу Путина. РБ дано не независимое государство а Лукашенко-давно уже не Президент РБ. Сецчас РБ руководит Путин через своего наместника-Лукашенко
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11.11.2021 17:12 Відповісти
В первую очередь поляки должны понимать, что какие ни есть курды, они люди и есть предел возможностей. Это учитывая погодные условия! И дальше вспышка на его территории. Вот поэтому Лукобульбос и поднимает ставки, ему нужно выпихнуть этих людей из своей территории чем побыстрее.....
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11.11.2021 16:54 Відповісти
А чего Польша должна решать чужие проблемы? Беларусы не хотели свергать чекнутого диктатора-теперь Беларусы получат у себя дома тысячи арабов которым нечего терять. Вы предлагаете с больной головы на здоровую перенести-это не правильно.
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11.11.2021 17:17 Відповісти
Дихлофосом его, дихлофосом!
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11.11.2021 16:57 Відповісти
На это и рассчитано чтоб запустить СП2...
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11.11.2021 17:00 Відповісти
Запуск СП2 не означает что РФ станет больше газа поставлять в ЕС. У РФ кстати не так много возможностей увеличить поставки,разве что сократив собственное потребление газа. РФ выгодно держать цены на бирже высокими-чтобы при заключении долгосрочных контрактов цена была высокая и сразу гарантированно на несколько лет. Европа СГЛУПИЛА сделав продажу газа через биржу но не предусмотрев механизм влияния на биржу для понижения цены. Европе сначала-нужно было заиметь большие газохранилища и закачать туда стратегичемкий запас газа который поставлять на рынок во время всплеска цен тем самым гася этот всплеск. Как работает Нацбанк подерживая курс валюты или как в США есть стратегический нефтяной запас-именно для подобного,чтобы гасить временный дефецит и всплеск цены. Европа-она НЕ ВСЕГДА УМНАЯ,в Европе тоже полно глупости и надежды на чудо)))
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11.11.2021 17:23 Відповісти
Ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами, ................. Завтра ему назначат бонусв в Газпроме и все..
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11.11.2021 17:20 Відповісти
Вы уже успели испугаться великого картофельного диктатора? Мне пипец как страшно, аж спать не могу Ляксандыр Рыгоравыч, шёл бы ты какртошку перетрахивать
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11.11.2021 17:46 Відповісти
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1458769830375477249 4 ч



Кстати, заявление Лукашенко о том, что он перекроет газопровод Ямал-Европа - это вообще масло масляное! Сделать он может это лишь по согласованию с Москвой и похоже уже всё согласовано "Повод" ускорить запуск Северного потока-2
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11.11.2021 18:33 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1458814743645413380 1 ч



Білорусь погрожує перекрити газопровід Ямал-Європа, якщо ЄС остаточно закриє кордон. Ну, що ж, Північний потік- 2 ще не запрацював, а Європа вже потрапляє під жорсткий політичний шантаж «руского міра». Цікаво, а що думає пані Меркель про обмін російського газу на нових мігрантів?
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11.11.2021 18:38 Відповісти
_Дура ты, комиссар. Как есть дура! Это угроза исходит от путлера, а не лукашонки. Идиот. То ли прикидывается.
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11.11.2021 20:00 Відповісти
 
 