Ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами, - єврокомісар з енергетики Джентілоні про можливість перекриття транзиту газу через Білорусь
Європейський Союз відкинув погрозу Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, щодо можливості перекриття транзиту газу до Європи. Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні на пресконференції у Брюсселі заявив, що Євросоюз не дозволить залякати себе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
"У питаннях постачання газу ми повинні максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками - державами Африки, Норвегією, Росією, і ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами", - заявив представник ЄС.
Він зазначив, що питання безпеки постачання газу до країн Європи будуть включені до оборонної концепції Євросоюзу під назвою "Стратегічний компас ЄС". Її затвердять у 2022 році.
Топ коментарі
+14 Benjie Lucic #475977
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+6 Джон Зойдберг #328773
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+5 гена крокодил #476372
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Оно реально не понимает, что бульбафюрер просто озвучил то, что ему сказалу *уйло?
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1458769830375477249 4 ч
Кстати, заявление Лукашенко о том, что он перекроет газопровод Ямал-Европа - это вообще масло масляное! Сделать он может это лишь по согласованию с Москвой и похоже уже всё согласовано "Повод" ускорить запуск Северного потока-2
@sergiy_taran
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https://twitter.com/sergiy_taran/status/1458814743645413380 1 ч
Білорусь погрожує перекрити газопровід Ямал-Європа, якщо ЄС остаточно закриє кордон. Ну, що ж, Північний потік- 2 ще не запрацював, а Європа вже потрапляє під жорсткий політичний шантаж «руского міра». Цікаво, а що думає пані Меркель про обмін російського газу на нових мігрантів?