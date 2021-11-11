Ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами, - єврокомісар з енергетики Джентілоні про можливість перекриття транзиту газу через Білорусь

Європейський Союз відкинув погрозу Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, щодо можливості перекриття транзиту газу до Європи. Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні на пресконференції у Брюсселі заявив, що Євросоюз не дозволить залякати себе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"У питаннях постачання газу ми повинні максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками - державами Африки, Норвегією, Росією, і ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами", - заявив представник ЄС.

Він зазначив, що питання безпеки постачання газу до країн Європи будуть включені до оборонної концепції Євросоюзу під назвою "Стратегічний компас ЄС". Її затвердять у 2022 році.

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