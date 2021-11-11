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Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові. ФОТОрепортаж

Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 листопада, у місті Яворів Львівської області відбулася церемонія прощання з Віталієм Миколайовичем Павлиськом, 29.11.1973 року народження, уродженцем Яворова, головним сержантом, військовослужбовцем 7-ї роти 3-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 7 листопада близько 14.00 в районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного осколкового поранення, отриманого під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ з боку російський військ.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Яворівської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Яворові попрощалися з новітнім Героєм України Віталієм Павлиськом! Хай з миром на небесах спочиває Наш Герой, а Господь хай нагородить його вінцем мужності і святості в раю! Вічна Слава Герою! Слава Україні!" - зазначається у повідомленні.

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Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 01
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 02
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 03
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 04
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 05
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 06
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 07
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 08
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 09
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 10
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 11
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 12
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 13
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 14
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 15
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 16
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 17
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 18
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 19
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 20
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 21
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 22
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 23
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 24
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 25
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 26
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 27
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 28
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 29
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 30
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 31
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 32
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 33
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 34
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 35
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 36
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 37
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 38
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 39
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 40
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 41
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 42
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 43
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 44
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 45
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 46
Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові 47

Автор: 

похорон (1283) військовослужбовці (4724) Ян Осока (1495) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) Львівська область (2420)


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