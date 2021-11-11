Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощалися в Яворові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 листопада, у місті Яворів Львівської області відбулася церемонія прощання з Віталієм Миколайовичем Павлиськом, 29.11.1973 року народження, уродженцем Яворова, головним сержантом, військовослужбовцем 7-ї роти 3-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 7 листопада близько 14.00 в районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного осколкового поранення, отриманого під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ з боку російський військ.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Яворівської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Яворові попрощалися з новітнім Героєм України Віталієм Павлиськом! Хай з миром на небесах спочиває Наш Герой, а Господь хай нагородить його вінцем мужності і святості в раю! Вічна Слава Герою! Слава Україні!" - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині від ускладнень COVID-19 помер "кіборг" 80-ї ОДШБр Володимир Клепач. ВIДЕО





























































































