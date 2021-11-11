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Посол Росії: Україна в НАТО - це для нас неприйнятно. Втрачено можливість змусити Київ зупинити війну

Посол Росії: Україна в НАТО - це для нас неприйнятно. Втрачено можливість змусити Київ зупинити війну

Росія негативно оцінює хартію про стратегічне співробітництво, яку підписали Україна та США.

Про це заявив посол Росії у Сполучених Штатах Анатолій Антонов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Посольства Росії у США.

"Будь-які наміри побачити Київ у НАТО для нас є неприйнятними. Плани щодо постачання зброї "київському режиму" лише посилять ситуацію на південному сході України. Вважаємо, що втрачено ще одну можливість змусити Київ зупинити війну", – заявив Антонов.

Посол назвав хартію "набором гасел, причому шкідливих", і заявив, що кожен рядок документа нібито заряджений на протидію Росії.

Читайте: США та Україна підписали хартію про стратегічну двосторонню співпрацю, - Блінкен

"Хочеться вірити, що американо-українські домовленості не є відступом Вашингтона від "духу Женеви". Саме там американська сторона підтвердила необхідність виконання Мінських угод, згадка про які, до речі, відсутня у хартії", – додав Антонов.

Автор: 

росія (65002) США (22634) Антонов Анатолій (19)


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Топ коментарі
+83
Таварисч какой-то там посол, членство Украины в НАТО - не ваше свинособачье дело. Точка.
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11.11.2021 16:48
+43
войну может закончить тот кто её начал, с захвата Крыма

или я ...что -то путаю?
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11.11.2021 16:49
+36
Якесь кацапське чмо с гебняво-мордвиньскою пикою щось там заявля
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11.11.2021 16:59
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Таварисч какой-то там посол, членство Украины в НАТО - не ваше свинособачье дело. Точка.
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11.11.2021 16:48 Відповісти
*****!

А кацап краще б помовчав, поки Діду його не вислав в "горящую тундру" 😂
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11.11.2021 16:54 Відповісти
Якесь кацапське чмо с гебняво-мордвиньскою пикою щось там заявля
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11.11.2021 16:59 Відповісти
Т.е. - они войну начали, а нас заставляют ее закончить? Смешные клоуны, что и говорить)
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11.11.2021 18:20 Відповісти
Переходимо за посиланням на їх сторінку в фейсбук і пишемо теж саме свинособакам , хай підгорає у москаликів
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11.11.2021 18:38 Відповісти
войну может закончить тот кто её начал, с захвата Крыма

или я ...что -то путаю?
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11.11.2021 16:49 Відповісти
те що думає чи хоче рососія - нікому не цікаво, і тому ніколи не статися, не той рівень країни та авторитету підор.ашки у світі, щоб вони могли диктувати правила.
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11.11.2021 16:49 Відповісти
А хто у лапатніків буде питати як жити українцям на своїй землі,та з ким куди йти...
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11.11.2021 16:49 Відповісти
запоребрики в каком то своём мирке живут, воняют везде.
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11.11.2021 16:50 Відповісти
Вы мокшанское болото!! Кто вы такие, чтобы еще слушать ваше приемлемо или нет.....
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11.11.2021 16:50 Відповісти
В переводе на человеческий Россия сообщает миру: мы готовы к войне с Украиной. И это не через годы.
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11.11.2021 16:51 Відповісти
"Ой та з@лупилась на х*ю шкуринка" (с)
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11.11.2021 16:52 Відповісти
головне щоб підгорало сильніше, дивись і згорять усі
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11.11.2021 16:52 Відповісти
А наср..ть а ваше мнение. Т.к. ваше мнение это дырка в полу Параши.
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11.11.2021 16:52 Відповісти
Нам насрати, прийнятно вам чи ні. Вас, тварюк фіноугорських і мокшанських це не повинно стосуватись взагалі
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11.11.2021 16:54 Відповісти
Для кацапов прийнятно безнаказано творить войны и голодоморы
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11.11.2021 18:38 Відповісти
"озеро" в глибокій дупі, ху@лу негайно потрібна б/я войнуха за участі ху@лостана, або її імітація(((
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11.11.2021 16:54 Відповісти
Ну что же, немытые, скрепоносные https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8B+%D0%B1%D0%BB@%D0%B4%D1%8C&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiFhKqyg7DUAhXNzRoKHdORAwYQ7AkINQ дe#билы готовтесь !
Только для Вас, Украина будет ВОООООООООООООООООООООТ таким членом НАТО.
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11.11.2021 16:55 Відповісти
Єта нічаво, шо ні нравітца, свикнітца, слюбітца.
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11.11.2021 16:55 Відповісти
Му-му-канье этого кремлевского холуя набор слов не имеющих смысла...
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11.11.2021 16:55 Відповісти
"Посол назвав хартію "набором гасел, причому шкідливих", і заявив, що кожен рядок документа нібито ЗАРЯДЖЕНИЙ на протидію Росії". - А хто заряджав - Чумак чи Кашпіровський?
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11.11.2021 16:56 Відповісти
Дурачок бы пекчись о своих симбирских епенях. Пока кремле-тупни в НАТО угрозу хотят видеть, вон буряты на своем хурале решили отделиться в самостоятельное государство ... ДаЙОшь радужную мечту в жистю... А ШО ДЕЛАТЬ... не бухать же...
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11.11.2021 16:56 Відповісти
Відповідь послу рашки в США - "Факт існування терористичної рашки не прийнятно для всього вільного та цивілізлваного світу"
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11.11.2021 16:56 Відповісти
Значит все правильно- идем в НАТО, нарасию-нахер с 2008-го надо бьіло посьілать...
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11.11.2021 16:57 Відповісти
Ну, бункерный дед Вова Путин,готовься! США и НАТО «порожняк не гонят».

А чем может ответить бункерное ссыкло - Вова Путин-Х#уйло?
Мультфильмами и карикатурами французкого журнала Charlie Hebdo. Совпадение? Не думаю.
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11.11.2021 16:58 Відповісти
😀😀😀
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11.11.2021 19:01 Відповісти
Кацапи почали війну не тому що їм не вистачає ресурсів або "життєвого простору". Вони вбивають і грабують для самозвеличення бо іншого способу викликати "повагу" (для них це страх сусідів) вони не знають. Зважати на "хотєлки" недорозвинутих дебілів обдовбаних *********** пропагандою? Так ідуть вони на ... Ублюдки. Самі живуть як свині і іншим заважають...
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11.11.2021 16:59 Відповісти
Скотина лаптеногая - твое какое дело?
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11.11.2021 17:02 Відповісти
Головне, що Україні це прийнятно.
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11.11.2021 17:08 Відповісти
Где там Лерос, со своим красноречивый жестом. Фак от Гео на бис, специально для посла засрашки !
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11.11.2021 17:11 Відповісти
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11.11.2021 17:37 Відповісти
Да да, именно об этом я и писал.
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11.11.2021 17:40 Відповісти
отлично смотрится) скоро вытеснит енота на второе место)
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11.11.2021 18:24 Відповісти
Не, енотик , если не от самозванца , будет жить вечно.
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11.11.2021 18:53 Відповісти
та кого интересует мнение какогото петуха
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11.11.2021 17:12 Відповісти
Единственное в чем прав Антонов, так это в том, что Хартия - это набор лозунгов. Но, при этом, хочу заметить, что даже такой набор лозунгов США с кем попало не подписывают.
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11.11.2021 17:13 Відповісти
Этот холуй Куйла хотел сказать, что утрачена возможность заставить Киев сдаться. Сдохните.
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11.11.2021 17:17 Відповісти
Ага! Ти поливись! США заважають Росії безперешкодно окупувати Україну!
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11.11.2021 17:29 Відповісти
Гандонов скоро випаде із вікна посольства свинособак
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11.11.2021 17:34 Відповісти
Щас поглядим чего стоит НАТО относительно Польши
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11.11.2021 17:36 Відповісти
А хто тримає 100 000 військових біля кордонів України?
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11.11.2021 17:37 Відповісти
Що тут робе цей злодійкуватий, брехливий, болотний дикун ?
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11.11.2021 17:38 Відповісти
Принуждение к окончанию ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ войны, это принуждение к капитуляции перед лицом неприкрытой агрессии, оккупации и аннексии РФ.
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11.11.2021 17:39 Відповісти
я человек простой, и логика моя весьма незатейлива - если свинопсня скавчит и беснуется, значит товар хороший, надо брать!
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11.11.2021 17:44 Відповісти
да с большой колокольни на ваше "не приемлимо"))))))))))))))))))
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11.11.2021 18:02 Відповісти
Закончить войну, с его точки зрения, перестать защищать свою территорию. Предпосылок так думать не было даже.
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11.11.2021 18:08 Відповісти
антонов, пшел нхй.
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11.11.2021 18:09 Відповісти
Треба якомога більше військових росії вбити. Це прискорить завершення війни та добре удобрить чорноземи Донбасу.
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11.11.2021 18:13 Відповісти
Да уж.Москаль всегда знает,шо как делать и для кого,шо лучше.Например москаль пришёл к чукчам и научил чукчей бить тюленей.Сибирь научил охоте на медведя.Казахов научил лошадей разводить...Это ничего,шо эти народы знали и без москаля,шо и как им делать.Тут главное,що хочет сам москаль.А москаль,тупо хочет командовать и указывать,що делать другим.Например вырезав всех охотников чукчей,москаль начинает их детей заново учить бить тюленей по своей методе,которую позаимствовал у убитых родителей этих детей.Попутно предъявляя,що эти дети,теперь по гроб жизни,должны москалю за то,що передал детям украденное знание у их убитых родителей.Отсюда у москалей и идёт это вот их"Мы всех кормим""Все нам должны""Только мы знаем как лучше"и прочая лабуда,вплоть о защите тех кто москаля не просит.Украину же,москаль учит свободе в их понимании.Предварительно отобрав вольницу Сичи у предков,теперь учит нас потомков великих укров,как правильно быть свободными в их понимании
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11.11.2021 18:14 Відповісти
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11.11.2021 18:26 Відповісти
На мою думку, найкраще на теперішній час - оголосити протекторат США над Україною на років так 25 "з новим та праведним законом". Наша "еліта" нездатна, та й не має бажання, на створення багатої та суверенної держави і просто веде Україну до деградації. На жаль це факт.
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11.11.2021 18:34 Відповісти
Какой то лидор копростана, правильно заметил, что на выгребной яме-404, живут в основном лишнехромосомы!
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11.11.2021 18:35 Відповісти
"Втрачено можливість змусити Київ зупинити війну" - тобто, втрачена можливість примусити Україну капітулювати. От і добре.
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11.11.2021 18:35 Відповісти
Швидше за все це натяк, що тепер у них є підстави розпочати повномасштабну війну з Україною.
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11.11.2021 23:35 Відповісти
Для нас, существование кацапопитарастии, вообще неприемлемо!!!!!!!
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11.11.2021 18:43 Відповісти
кацап ты лучше займись своими рабами в кацапстане, забудьте про Украину, жить без нас видимо не можете, не ваше кацапье дело куда там хочет вступить Украина
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11.11.2021 18:43 Відповісти
etogo osla vizvali v MID i objasnili jevo mesto, a to komentirovatj soglshenije drugoi strani podpahivajet notoi i personoi nongratoi - pokinutj Ukrainu v techenije 24 chasa.
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11.11.2021 18:52 Відповісти
Vot tak etim skotam nado pokazivatj mesto, dazhe jesli oni svoi svinnoi nos sujot i govorit o bivshih prezidentov - eto ne ih delo:

Вешнякова сурово отчитали за резкую фразу про Вике-Фрейбергу

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/veshnyakova-surovo-otchitali-za-rezkuyu-frazu-pro-vike-frejbergu.d?id=44248093&all=true
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11.11.2021 18:59 Відповісти
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11.11.2021 18:56 Відповісти
посол росії, посолнакуй.
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11.11.2021 19:00 Відповісти
Украине нужно готовить кувалду,чтобы считать зубы глиняному медведю...
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11.11.2021 19:03 Відповісти
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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11.11.2021 19:09 Відповісти
"Маловато будєт!" Ударна частина армії РФ заточена на наступ та окупацію це 340 000. Може трошки менше бо "нєкомплєкт" минулого року був 20%. Решта - внутрішні війська та прикордонники. Ми чекаємо. Прийдуть то вбємо всіх - при наступі втрати плануються 5 до 1, але в ДАПі кацапи умудрилися втратити 14,6 кацапа на 1 ВСУ. Сєпарське било взагалі ніхто не рахував - цілі поля хрестів "защітнічков"...
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11.11.2021 20:44 Відповісти
Український народ, він вже після тимчасової але окупації Українського Криму і частини Донбасу кривавими російськими фашистами загарбниками, чітко розібрався в тому хто наш лютий стратегічний кривавий ворог, яким виявилися прокляті кремлівські фашисти окупанти з ворожою паРаші і її союзники - сателіти і колонії типу колишньої Білоруської держави а тепер кацапської колонії кривавого диктатора ката луки. А хто нам вірний друг і союзник, так це точно що США, Західні країни і НАТО. І Україні навіть підказує древнє і мудре арабське прислів'я:
ВОРОГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ДРУГ!
ДРУГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ВОРОГ!
Ось це прислів'я воно дуже допомагає українцям розібратися хто дійсно Україні вірний друг з яким слід дружити і укладати любі договори, а хто наш лютий кривавий ворог окупант. Ворог якого слід нещадно знищувати і назавжди гнати зі своєю рідною але тимчасово окупованої української землі Криму і Донбасу, звільняючи її від нього.
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11.11.2021 19:22 Відповісти
По моему он потерял ориентировку: кто агрессор, а кто защищает свою Родину
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11.11.2021 19:54 Відповісти
"
Посол Росії: Україна в НАТО - це для нас неприйнятно. Втрачено можливість змусити Київ зупинити війну..."

Не "посол", а "пішов". Думаю що його вже стільки разів посилали, що напрямок він знає.
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11.11.2021 21:01 Відповісти
3 страны Балтии в НАТО - оккупированной РФ - ОДКБ 0% территории.
Молдова,Грузия,Украина имеющие внеблоковый статус - оккупированно РФ - ОДКБ от 7% до 25% территории каждой из стран!
Беларусь имеет внеблоковый статус - идёт оккупация РФ-ОДКБ 100% территории!
Еще вопросы кому и для чего нужен "внеблоковый статус"?
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11.11.2021 22:14 Відповісти
Московиты говорят, что они имеют право где хотят на своей территории свои войска держать. В том числе на украинской границе. По аналогии мы на своей территории хоть НАТО, хоть натовские ракеты.
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31.01.2022 02:40 Відповісти
 
 