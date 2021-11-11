Посол Росії: Україна в НАТО - це для нас неприйнятно. Втрачено можливість змусити Київ зупинити війну
Росія негативно оцінює хартію про стратегічне співробітництво, яку підписали Україна та США.
Про це заявив посол Росії у Сполучених Штатах Анатолій Антонов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Посольства Росії у США.
"Будь-які наміри побачити Київ у НАТО для нас є неприйнятними. Плани щодо постачання зброї "київському режиму" лише посилять ситуацію на південному сході України. Вважаємо, що втрачено ще одну можливість змусити Київ зупинити війну", – заявив Антонов.
Посол назвав хартію "набором гасел, причому шкідливих", і заявив, що кожен рядок документа нібито заряджений на протидію Росії.
"Хочеться вірити, що американо-українські домовленості не є відступом Вашингтона від "духу Женеви". Саме там американська сторона підтвердила необхідність виконання Мінських угод, згадка про які, до речі, відсутня у хартії", – додав Антонов.
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А кацап краще б помовчав, поки Діду його не вислав в "горящую тундру" 😂
или я ...что -то путаю?
Только для Вас, Украина будет ВОООООООООООООООООООООТ таким членом НАТО.
А чем может ответить бункерное ссыкло - Вова Путин-Х#уйло?
Мультфильмами и карикатурами французкого журнала Charlie Hebdo. Совпадение? Не думаю.
Вешнякова сурово отчитали за резкую фразу про Вике-Фрейбергу
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/veshnyakova-surovo-otchitali-za-rezkuyu-frazu-pro-vike-frejbergu.d?id=44248093&all=true
ВОРОГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ДРУГ!
ДРУГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ВОРОГ!
Ось це прислів'я воно дуже допомагає українцям розібратися хто дійсно Україні вірний друг з яким слід дружити і укладати любі договори, а хто наш лютий кривавий ворог окупант. Ворог якого слід нещадно знищувати і назавжди гнати зі своєю рідною але тимчасово окупованої української землі Криму і Донбасу, звільняючи її від нього.
Посол Росії: Україна в НАТО - це для нас неприйнятно. Втрачено можливість змусити Київ зупинити війну..."
Не "посол", а "пішов". Думаю що його вже стільки разів посилали, що напрямок він знає.
Молдова,Грузия,Украина имеющие внеблоковый статус - оккупированно РФ - ОДКБ от 7% до 25% территории каждой из стран!
Беларусь имеет внеблоковый статус - идёт оккупация РФ-ОДКБ 100% территории!
Еще вопросы кому и для чего нужен "внеблоковый статус"?