Посол Росії: Україна в НАТО - це для нас неприйнятно. Втрачено можливість змусити Київ зупинити війну..."

Росія негативно оцінює хартію про стратегічне співробітництво, яку підписали Україна та США.

Про це заявив посол Росії у Сполучених Штатах Анатолій Антонов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Посольства Росії у США.

"Будь-які наміри побачити Київ у НАТО для нас є неприйнятними. Плани щодо постачання зброї "київському режиму" лише посилять ситуацію на південному сході України. Вважаємо, що втрачено ще одну можливість змусити Київ зупинити війну", – заявив Антонов.

Посол назвав хартію "набором гасел, причому шкідливих", і заявив, що кожен рядок документа нібито заряджений на протидію Росії.

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"Хочеться вірити, що американо-українські домовленості не є відступом Вашингтона від "духу Женеви". Саме там американська сторона підтвердила необхідність виконання Мінських угод, згадка про які, до речі, відсутня у хартії", – додав Антонов.