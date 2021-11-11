У Полтаві антивакцинатори намагалися "штурмувати" COVID-лікарню через підозру у завищенні показників госпіталізації: ОДА показала переповнений морг та пацієнтів на ШВЛ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Полтавські медики показали пакети з померлими від COVID-19 і хворих під апаратами ШВЛ, які не були вакциновані від коронавірусу.

Під час учорашньої пресконференції у Департаменті охорони здоров’я Полтавської ОДА "Полтавщина" звернулася з проханням надати обмежений доступ окремим журналістам до моргу, де зберігаються тіла померлих внаслідок захворювання на коронавірус, та інфекційної лікарні або самостійно опублікувати відео або фотографії. Підставою для такого звернення стали події, які відбувалися у Полтаві 9 листопада. Тоді частина ативакцинаторів намагалися "штурмувати" 5-ту міську лікарню, бо підозрювали завищення показників щодо госпіталізації, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні у Полтавській ОДА відреагували на прохання журналістів. Пресслужба надала світлини із секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині від ускладнень COVID-19 помер "кіборг" 80-ї ОДШБр Володимир Клепач. ВIДЕО

У чорних пакетах — тіла померлих внаслідок ускладнень від COVID-19. В облдержадміністрації зазначили, що усі вони були невакциновані.

Також були надані відео з реанімації обласної інфекційної лікарні. Зокрема — з палати, де люди отримують кисневу підтримку з концентраторів або підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Медики зазначають, що подібну ситуацію останнім часом вони споглядають щодня.

У чорних пакетах — тіла померлих від COVID-19





В ОДА зазначили, що усі вони були невакциновані.





