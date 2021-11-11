У Полтаві антивакцинатори намагалися "штурмувати" COVID-лікарню через підозру у завищенні показників госпіталізації: ОДА показала переповнений морг та пацієнтів на ШВЛ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Полтавські медики показали пакети з померлими від COVID-19 і хворих під апаратами ШВЛ, які не були вакциновані від коронавірусу.
Під час учорашньої пресконференції у Департаменті охорони здоров’я Полтавської ОДА "Полтавщина" звернулася з проханням надати обмежений доступ окремим журналістам до моргу, де зберігаються тіла померлих внаслідок захворювання на коронавірус, та інфекційної лікарні або самостійно опублікувати відео або фотографії. Підставою для такого звернення стали події, які відбувалися у Полтаві 9 листопада. Тоді частина ативакцинаторів намагалися "штурмувати" 5-ту міську лікарню, бо підозрювали завищення показників щодо госпіталізації, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні у Полтавській ОДА відреагували на прохання журналістів. Пресслужба надала світлини із секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро.
У чорних пакетах — тіла померлих внаслідок ускладнень від COVID-19. В облдержадміністрації зазначили, що усі вони були невакциновані.
Також були надані відео з реанімації обласної інфекційної лікарні. Зокрема — з палати, де люди отримують кисневу підтримку з концентраторів або підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
Медики зазначають, що подібну ситуацію останнім часом вони споглядають щодня.
У чорних пакетах — тіла померлих від COVID-19
В ОДА зазначили, що усі вони були невакциновані.
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Маленька брехня породжує велику недовіру!
Та й ботів налетіло , вже 4 та сторінка страшилок, ознака того що явна брехня котру вони покликані прикривати.
так и тут - УУУУУУ, вирус, давай.те....(а вот тут варианты будут. дельты и альфы и прочие гаммы...)
сорри за русский, мне так удобней.
у звичайний час ТАК просто в епідемлікарні не впускають "з вулиці"...
тим більше в час епідемії...
Тебе туди і в звичайний час ніхто не пустить )
Хто кого покриває ? Те що більшість різними способами пересіклась в житті з тією сранню і говорить свою думку - це прикривання ? Мда ....
Якщо тебе хтось не пускає в лікарню, школу, садочок -він або злочинець або психічно хворий або ще достатньо не "активований мозок" має з допомогою кримінальної справи.
вакцінуйтеся, зебіли.....(((
1. Всі розвинуті країни без виключення вакцинувались на 65%-85% і колять вже третью дозу + колять дітям від 5 років. В Африці вакциновано 1,5%, в країнах третього світу таких як РФ Україна 15-20% питання одне нам приклад з Африки брати чи ми просто не можемо аналізувати інформацію, відділяти маніпуляцію, брехню від правди??
2. Світ змінюється і ковід не перша і неостання зараза за часи людства, якщо цю заразу не вдастся вивести, то прийдеться колотись кожен рік.. бо ковід б"є не лише по окремій людині, а по всій економіці та іншим сферам таким як медицина, спорт, туризм і т .д.
3.Перехворіти отримати імунитет і вайинуватись це як отримати полотком по голові чи підзатильника долонею, де молоток це перехворіти.. А ще коли людина хворіє особливо в легкій формі вона розносить вірус і заражає десятки деякі сотні інших.. які можуть і не пережити це .
Відносно молоді знайомі захворіли та заразили літніх батьків. Врятувати їх не вдалось, померли. Усі, звичайно ж, невакциновані. Можна тільки собі уявити, що вони тепер відчувають.
- тобто дві дози не допомогли, треба третю? А дітям навіщо?
Мда, з такими ідіотами, остануться на Землі лише африканці та інші китайці
Передача по радио. О пользе вакцинации. Ведущий трет как это полезно. Пошли звонки в прямом эфире. Дозвонювач- после прививок у меня были такие и такие последствия. Ведущий ой что-то вас плохо слышно, перезвоните и выключают из эфира.
Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака Борис Ермак - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке.
Об этом говорится в расследовании журналистки Любови Величко " https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ Цена измены - $40 миллионов. Почему власть отрицает проведение "вагнеровской" спецоперации и при чем здесь Ермак ", передает RegioNews.
В расследовании говорится о том, что начиная с 1999 года бизнес-партнером действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака в ООО "Интерпромфинанс Украина" является гражданин Российской Федерации Рахамим Емануилов, а директором этой компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.
"Но Рахамим Емануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин", - говорится в расследовании.
Также Рахамим Емануилов в 2018 году был владельцем ООО "Медийная группа Европейского партнерства", а руководителем компании был Андрей Ермак.
Кроме того, Андрей Ермак руководил компанией ООО "Медийная группа Европейского партнерства" в то время, как ее совладельцем был Рахамим Емануилов.