Петиція Стерненка про заборону громадянам РФ в'їжджати на територію України набрала понад 25 тис. голосів
Петиція активіста Сергія Стерненка до президента України про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.
Пропозиція ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України станом на 17-00 11 листопада 2021 року набрала 25097 голосів.
Петиція була зареєстрована 2 листопада.
Топ коментарі
+52 Иван Иван #488996
показати весь коментар11.11.2021 17:09
+27 Andy Jumeirach
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+26 Люцифер
показати весь коментар11.11.2021 17:22
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А на вату пох, эти придурки до гробовой доски будут топить за русский мир и голосовать зажопу.
Хоча, по цій петиції можна поставити brake point і відслідкувати реакцію зеленої паскуди.
Подібний дуже потужний триггер щодо оцінки зеленський-зрадник безсумнівно зараз знаходиться в площині білоруських біженців і що зараз воно втворить.
Що ж зробить янєлох?
Тоді наш "гарант" нікуди не дінеться. Хіба що зупинить збір підписів достроково
Слава Украине!
Не можем запретить въезд из России, так как там много родственников и друзей наших граждан, как мы можем ломать узы и семьи и т.д. и т.п., и это приведет к ещё большей обиде жителей раисси на Украину, а мы этого не хотим, мы за мир и тра-ля-ля.
Скриньте.