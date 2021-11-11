Петиція Стерненка про заборону громадянам РФ в'їжджати на територію України набрала понад 25 тис. голосів

Петиція активіста Сергія Стерненка до президента України про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.

Пропозиція ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України станом на 17-00 11 листопада 2021 року набрала 25097 голосів.

Петиція була зареєстрована 2 листопада.

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