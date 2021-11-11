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Петиція Стерненка про заборону громадянам РФ в'їжджати на територію України набрала понад 25 тис. голосів

Петиція Стерненка про заборону громадянам РФ в'їжджати на територію України набрала понад 25 тис. голосів

Петиція активіста Сергія Стерненка до президента України про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.

Пропозиція ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України станом на 17-00 11 листопада 2021 року набрала 25097 голосів.

Петиція була зареєстрована 2 листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кондратюк про відповідь Зеленського на петицію про заборону концертів артистів із РФ: Президент наївно вважає, що вони поза політикою. Сумно

Автор: 

росія (65002) петиція (320) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+52
давно пора вводить визовый режим с совком
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11.11.2021 17:09
+27
Захотіли москалі стати українцями. Прийшли вони в одне українське село, в хату де жив старий, самотній дід і питають: - Дєда, как нам стать украінцамі? Дід й каже: - Бачите он ту високу гору? Москалі: - Да, відім.. Дід: - А на ній високий камінь бачите? Москалі: - Да.. Дід: - Ото залізьте не цей камінь і крикніть "Я УКРАЇНЕЦЬ!", і станете українцями. Вилізли вони на ту гору і бачать що разом на камінь не вилізуть, і один каже: - Давай ти мєня подсадіш, а я вилєзу, дам тєбє руку і крікнєм. Підсадив він його, той виліз і кричить: - Я УКРАЇНЕЦЬ! Другий каже: - Так давай мнє руку паскарей. А той і відповідає: - Пішов нахер, москаль паршивий!
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11.11.2021 17:12
+26
Включно тих з ОРДЛО, що отримали паспорти з куркою і їздять переоформлювати українські пенсії.
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11.11.2021 17:22
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Поддерживаю петицию Стерненко
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11.11.2021 18:34 Відповісти
Молодцы! Только власть у нас не читающая и петиции не читают. Надо чтобы Байден её прочитал и позвонил Зеле.
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11.11.2021 18:44 Відповісти
По закону, власть может забить на петицию, но прогундосить почему забила обязана.
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11.11.2021 18:59 Відповісти
Только - ЗА!!!!!!!
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11.11.2021 18:45 Відповісти
А що робити з тими москалями, які давно Україну окупували і не приховують своїх русскоміровскіх поглядів, зневажаючи все українське, насамперед мову?
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11.11.2021 18:55 Відповісти
Уважающий себя украинец, не поедет подымать экономику агрессора, тем более есть куча других стран, где можно подзаработать неплохо.
А на вату пох, эти придурки до гробовой доски будут топить за русский мир и голосовать зажопу.
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11.11.2021 18:57 Відповісти
И шо, теперь половина депутатов ВР и их родственники не смогут въехать?
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11.11.2021 19:03 Відповісти
дЕрмак запретит въезд кураторам? ну, ну...
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11.11.2021 19:45 Відповісти
Який жах ! Пра, Сірожка ?
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11.11.2021 20:07 Відповісти
Звичайно, що тому хто прогнувся під єрмака та зелену зрадницьку мерзоту - віри немає. Але бульбашки хороші. Брати не слід, бо самі з часом полопаються.
Хоча, по цій петиції можна поставити brake point і відслідкувати реакцію зеленої паскуди.
Подібний дуже потужний триггер щодо оцінки зеленський-зрадник безсумнівно зараз знаходиться в площині білоруських біженців і що зараз воно втворить.
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11.11.2021 20:07 Відповісти
Всё! киркоров не проползёт, повалий не прокраётся, лабуда не проскочит !
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11.11.2021 21:19 Відповісти
я давним-давно писав, що всім власникам паспорту зі зображенням пЄтуха-мутанта в'їзд в Україну має бути заборонено! Жаль, що ОПУ відморозиться від тої петиції...
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11.11.2021 21:37 Відповісти
А як рве рабів ***** від цієї петиції.... краса....
Що ж зробить янєлох?
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11.11.2021 22:04 Відповісти
Треба не зупинятись і набрати 25 млн
Тоді наш "гарант" нікуди не дінеться. Хіба що зупинить збір підписів достроково
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11.11.2021 22:24 Відповісти
Я підписав цю петицію, але думаю з нею буде ж те саме, що з петицією Кондратюка
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11.11.2021 22:40 Відповісти
а нашим франківським вуйкам можна хати москалям будувати? Або харківській ваті їздити шось перепродувати?
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11.11.2021 22:54 Відповісти
Я тоже отдал свой голос! Нехер тут свиноте всякой шастать!!!!!!!!!
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11.11.2021 23:12 Відповісти
Я поддерживаю эту петицию!
Слава Украине!
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11.11.2021 23:19 Відповісти
Кремлядці повинні зрозуміти, що вони тепер небажані на території України внаслідок проімперського курсу своєї країни. А таких в Кремляндії десь 98 % як що не більше
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12.11.2021 00:08 Відповісти
Вангую ответ на петицию:

Не можем запретить въезд из России, так как там много родственников и друзей наших граждан, как мы можем ломать узы и семьи и т.д. и т.п., и это приведет к ещё большей обиде жителей раисси на Украину, а мы этого не хотим, мы за мир и тра-ля-ля.

Скриньте.
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12.11.2021 01:36 Відповісти
Взбздне пісеграй підтримати.Бо буде свати фсе.І в шіріньку окурку заглянути не дадуть.
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12.11.2021 06:44 Відповісти
Я поддерживаю. Слава Украине !
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12.11.2021 07:58 Відповісти
Не бачу сенсу в їхньому знаходженні на нашій території.
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12.11.2021 08:12 Відповісти
Как смысл? Ведь плесень все равно разрешит.
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12.11.2021 08:27 Відповісти
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