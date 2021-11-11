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Новини Війна
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Війська РФ від початку доби 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Війська РФ від початку доби 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 12 разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. по позиціям українських воїнів біля Мар'їнки.

В напрямку Новозванівки війська РФ тричі вели вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

В районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

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Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Широкине обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В бік Кримського ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: 

обстріл (28303) Донбас (22354) найманці рф (2050) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
ЗЕперемир'я триває.
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11.11.2021 17:18
+2
Пресс-центр ООС, видать, подавая такую информацию, полагает, что украинцы, читающие эту туфту, есть полными дебилами! Ну какой идиот поверит в то, что заставить противника прекратить артиллерийский обстрел из гаубиц 122 калибра и минометов 120 калибра,- можно из стрелкового оружия, которое не запрещено "минскими", да еще и находящегося на расстояниях для стрельбы, недосягаемых для автоматов и пулеметов???
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11.11.2021 17:55
+1
перерыв на капитуляцию закончился по ходу..

Mikhail Golub


@golub

·
https://twitter.com/golub/status/1458804392518459392 47 мин



Сивоху вернули
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11.11.2021 17:18
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перерыв на капитуляцию закончился по ходу..

Mikhail Golub


@golub

·
https://twitter.com/golub/status/1458804392518459392 47 мин



Сивоху вернули
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11.11.2021 17:18 Відповісти
Це ж жарт?
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11.11.2021 17:35 Відповісти
хотелось бы, НО нет..
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11.11.2021 17:40 Відповісти
Капець...
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11.11.2021 17:46 Відповісти
трио ЗЕ-коллаборантов ...
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11.11.2021 17:45 Відповісти
ЗЕперемир'я триває.
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11.11.2021 17:18 Відповісти
Пресс-центр ООС, видать, подавая такую информацию, полагает, что украинцы, читающие эту туфту, есть полными дебилами! Ну какой идиот поверит в то, что заставить противника прекратить артиллерийский обстрел из гаубиц 122 калибра и минометов 120 калибра,- можно из стрелкового оружия, которое не запрещено "минскими", да еще и находящегося на расстояниях для стрельбы, недосягаемых для автоматов и пулеметов???
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11.11.2021 17:55 Відповісти
если бы не было такого количества "дебилов" в обществе, то пресс-центр естественно информацию так не подавал бы
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11.11.2021 19:19 Відповісти
Як тільки не називають лагідно ,російська федерація і так далі,їм одне назва фашисти і підараси.....
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11.11.2021 18:02 Відповісти
.... и ни один байрактар кстати не пострадал
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11.11.2021 19:20 Відповісти
Какие нехорошие оккупанты! Ведут подлый вогонь!...Главное перестать стрелять и не открывать вогонь в ответ, что бы не у кого не вызвать озабоченности!.. А до следующего использования Байрактара осталось 349 дней! Который по традиции должен пальнуть хлопушкой один раз в год!
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11.11.2021 19:42 Відповісти
 
 