Війська РФ від початку доби 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби 12 разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. по позиціям українських воїнів біля Мар'їнки.
В напрямку Новозванівки війська РФ тричі вели вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
В районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Біля Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
В напрямку Широкине обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В бік Кримського ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
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Mikhail Golub
@golub
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