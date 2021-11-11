Війська РФ від початку доби 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 12 разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. по позиціям українських воїнів біля Мар'їнки.

В напрямку Новозванівки війська РФ тричі вели вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

В районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

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Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Широкине обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В бік Кримського ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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