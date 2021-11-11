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Новини Коронавірус і карантин
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Швеція залишилася відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту, - Кулеба

Швеція залишилася відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту, - Кулеба

Громадяни України можуть в'їжджати до Швеції за наявності негативного тесту чи повної вакцинації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Швеція залишилася відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту", - йдеться в повідомленні.

Кулеба додав, що вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зрада скасовується": Бельгія зберегла можливість в’їзду для вакцинованих українців

Автор: 

карантин (18172) Швеція (951) Кулеба Дмитро (3604)


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Кулебе надо бы уточнить: многие страны Европы НЕ ПРИЗНАЮТ сегодня и не признают в будущем китайскую Короновак. Швеция Короновак признаёт.
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11.11.2021 17:34 Відповісти
CoronaVac спасёт этот мир!
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12.11.2021 05:15 Відповісти
... оно, это о чём? Замерзающим полуголодным старикам, оно читает сказки про Снежную Королеву или Карлсона-элгэбэтэшника?!?
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12.11.2021 05:06 Відповісти
Здесь полная вакцинация у половины левая. Вот шведы наивные...
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12.11.2021 05:15 Відповісти
 
 