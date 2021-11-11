Швеція залишилася відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту, - Кулеба

Громадяни України можуть в'їжджати до Швеції за наявності негативного тесту чи повної вакцинації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Швеція залишилася відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту", - йдеться в повідомленні.

Кулеба додав, що вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців.

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