ООН направила на окуповані території Донбасу 106 т гуманітарного вантажу. ФОТО
Сьогодні, 11 листопада 2021 року, на тимчасово окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей проїхав гуманітарний вантаж від ООН загальною вагою 106 тонн.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформуює Цензор.НЕТ.
П’ять автівок переправили гуманітарний вантаж, а саме: будівельні матеріали, через КПВВ "Новотроїцьке".
Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
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