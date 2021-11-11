ООН направила на окуповані території Донбасу 106 т гуманітарного вантажу. ФОТО

Сьогодні, 11 листопада 2021 року, на тимчасово окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей проїхав гуманітарний вантаж від ООН загальною вагою 106 тонн.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформуює Цензор.НЕТ.

П’ять автівок переправили гуманітарний вантаж, а саме: будівельні матеріали, через КПВВ "Новотроїцьке".

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Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.