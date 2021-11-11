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ООН направила на окуповані території Донбасу 106 т гуманітарного вантажу. ФОТО

Сьогодні, 11 листопада 2021 року, на тимчасово окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей проїхав гуманітарний вантаж від ООН загальною вагою 106 тонн.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформуює Цензор.НЕТ.

ООН направила на окуповані території Донбасу 106 т гуманітарного вантажу 01

П’ять автівок переправили гуманітарний вантаж, а саме: будівельні матеріали, через КПВВ "Новотроїцьке".

ООН направила на окуповані території Донбасу 106 т гуманітарного вантажу 02

Також читайте: Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 71 тонну гуманітарної допомоги. ФОТО

Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Автор: 

ООН (3342) Донбас (22354) гуманітарна допомога (990) Міністерство з питань окупованих територій (450)


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От Дєніска пєтушилін підзаробить...
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11.11.2021 17:59 Відповісти
Пособники террористов. Кто бы им объяснил, что этот гуманитарный конвой, людям не достанется, а пойдёт в подконтрольные оккупантам магазины, где его будут продать втридорога...
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11.11.2021 18:09 Відповісти
Щоб бойові мордвини не схудли.
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11.11.2021 18:16 Відповісти
а эти гуманитарии из трусов вылазят и продолжают снабжать супермаркеты боевиков кто у власти , и чьи эти супермаркеты .в чат рулетках у блогеров кто там отдуда попадается говорят все что и в глаза не видели никакую помощ... нашли куда тянуть помощь....на склады всяким чипушилиным...((
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11.11.2021 18:34 Відповісти
ООН посібники сепарні.
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11.11.2021 18:38 Відповісти
Скоріш за все просто "корисні ідіоти". Абсолютно непотрібна, беззмістовна організация, з якої проку ноль, яка лише годує грошима певне коло "своїх" людей.
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11.11.2021 22:01 Відповісти
Лавров мав рацію... Дебіли! ООН підгодовує вбивць , колаборантів і пенсоватоту,котрій 2 пенсії то мало.
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11.11.2021 20:16 Відповісти
Яка гуманітарка ?! Бояришник і "Спутник"... Заробили
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11.11.2021 21:02 Відповісти
Лучше бы миротворцев направила.
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11.11.2021 23:28 Відповісти
 
 