Вісім ексспівробітників СБУ в Криму, нині офіцери ФСБ РФ, підозрюються в хакерських атаках на держоргани України, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора заочно повідомлено про підозру у скоєнні державної зради восьми колишнім співробітникам Служби безпеки України – нині офіцерам ФСБ РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генпрокурора.

"У ході розслідування викрито підрозділ Федеральної служби безпеки Російської Федерації, співробітники якого з використанням хакерського угруповання Armageddon здійснюють атаки на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують належне функціонування економічної і правоохоронної систем України, а також її обороноздатності", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили причетність до скоєння протиправних дій колишніх працівників Головного управління СБУ Криму. Під час проходження служби в органах СБУ до їхніх службових обов'язків входило забезпечення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки, після вчинення зради вони забезпечували розвідувально-підривну діяльність проти України.

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Під час слідства було зібрано докази, що колишні співробітники української спецслужби з використанням завербованих хакерів здійснювали кібератаки, спрямовані на несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, телекомунікаційних мереж України, створення прихованих технічних каналів витоку інформації, збирання конфіденційної інформації, викрадення ідентифікаторів доступу та персональних даних насамперед співробітників правоохоронних органів, військових підрозділів, блокування роботи державних та корпоративних електронних ресурсів, проведення акцій кібернетичного впливу в інтересах спеціальних та розвідувальних органів Російської Федерації.