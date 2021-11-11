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Новини Силовики
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Вісім ексспівробітників СБУ в Криму, нині офіцери ФСБ РФ, підозрюються в хакерських атаках на держоргани України, - Офіс Генпрокурора

Вісім ексспівробітників СБУ в Криму, нині офіцери ФСБ РФ, підозрюються в хакерських атаках на держоргани України, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора заочно повідомлено про підозру у скоєнні державної зради восьми колишнім співробітникам Служби безпеки України – нині офіцерам ФСБ РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генпрокурора.

"У ході розслідування викрито підрозділ Федеральної служби безпеки Російської Федерації, співробітники якого з використанням хакерського угруповання Armageddon здійснюють атаки на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують належне функціонування економічної і правоохоронної систем України, а також її обороноздатності", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили причетність до скоєння протиправних дій колишніх працівників Головного управління СБУ Криму. Під час проходження служби в органах СБУ до їхніх службових обов'язків входило забезпечення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки, після вчинення зради вони забезпечували розвідувально-підривну діяльність проти України.

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Під час слідства було зібрано докази, що колишні співробітники української спецслужби з використанням завербованих хакерів здійснювали кібератаки, спрямовані на несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, телекомунікаційних мереж України, створення прихованих технічних каналів витоку інформації, збирання конфіденційної інформації, викрадення ідентифікаторів доступу та персональних даних насамперед співробітників правоохоронних органів, військових підрозділів, блокування роботи державних та корпоративних електронних ресурсів, проведення акцій кібернетичного впливу в інтересах спеціальних та розвідувальних органів Російської Федерації.

Автор: 

Крим (14135) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) ФСБ (1449) хакер (1346) державна зрада (1680) Офіс Генпрокурора (3245)


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так конечно сбу и другие прокуроры и судьи сбежавшие туда с секретными документами и флэшками и знаниями про всех и всё и как... да ещё их сослуживцы кореша по службе здесь остались и сдают инфу в рашуку ...вот почему так всё у нас и не складывается так как хотелось бы со всеми делами в стране и войной.. стукачи и предатели изменники везде...((
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11.11.2021 18:29 Відповісти
Так вони засуджені (хоча б заочно) за зраду Батьківщини?
Якщо ні, - то це показник дієздатності нашої правової системи.
Вірніше, - недієздатності.
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11.11.2021 19:37 Відповісти
То прийміть вже нарешті закон про переслідування злочинців будь де на планеті (як це в США та РФ) і якщо засудженого військового злочинця неможливо доправити до Суду, то він має бути знищений на місці.
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11.11.2021 19:52 Відповісти
Татарова,Демченка під носом не бачать, а тих хто втік до свинособак побачили. Скоро підозри мабуть вручать.))
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11.11.2021 23:33 Відповісти
Нужен Украинский МОССАД, предатели присяги украинскому народу должны быть ликвидированы в независимости от тяжести преступления, без срока давности
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12.11.2021 01:02 Відповісти
Должны разобраться с этим вопросом работники СБУ, в будущем работники ФСБ.
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12.11.2021 06:53 Відповісти
У нас такими майбутніми ексспівробітниками напічкані і фсбу, і прокурватура, і суди, і поліція.
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12.11.2021 10:05 Відповісти
 
 