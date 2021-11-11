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Новини
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Що вищий буде тариф на розподіл газу, то менше прихильників матиме президент, - політолог

Що вищий буде тариф на розподіл газу, то менше прихильників матиме президент, - політолог

Зростання тарифу на розподіл газу підвищить суми в платіжках українців, а це, своєю чергою, обвалить рейтинг влади.

Про це заявив політолог Ігор Попов, коментуючи вимогу низки облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, підвищити тариф на розподіл газу в кілька разів, що призведе до подорожчання кубометру газу для українців на 2-8 грн у розпал зимового сезону.

"Хто саме підвищив тарифи, вони (українці, - ред.) не будуть розбиратися. Винувата влада і найвище політичне керівництво. Якщо платіжка буде вдвічі більша, ніж минулого року – значить, рейтинг обвалиться теж вдвічі", - сказав Попов у ефірі телеканалу "Україна 24".

На його думку, влада має зараз ухвалювати рішення, які унеможливлять зростання тарифів, і саме ця проблема має бути предметом розгляду на засіданнях уряду та РНБО, а не другорядні питання, які останнім часом на них розглядаються. Політолог наголосив: від оперативності реагування влади на болючі для населення питання напряму залежить її рейтинг.

"Нікарагуа - це дуже важливо, просто критично. Але я очікував рішень щодо тих питань, які наші глядачі визначають як першочергові. Це епідемія, тарифи, і що влада робить саме з цього приводу, які рішення приймаються для того, щоб зменшити цей ефект. І воно все відображається в рейтингах", - пояснив Попов.

Раніше політолог Світлана Кушнір заявила, що підвищення тарифу на розподіл газу, яке планує Фірташ, спровокує кризу неплатежів населення за комунальні послуги. На її думку, в ситуацію має втрутитись уряд та Антимонопольний комітет.

Нагадаємо, нещодавно низка облгазів подала проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу.

Автор: 

газ (10415) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+21
Якщо зелох подарує каломойше газу на 100 млрд грн, то заплатить за це саме насєлєніє, бо в бюджеті немає грошей на таку дотацію. Так що лошари, готуйтеся до космічних цін на газ. Зато поржотє!
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11.11.2021 19:06
+16
Віслючок вже забув ,як понизити таріфи на 50% !!! Нічого зебілоїдні смєтуни їжте не обляпайтеся !!!)))
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11.11.2021 19:07
+14
Процентов 20 тупиц это не исправит никогда. Они свято верят только Г+Г и подобным помойкам.
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11.11.2021 19:01
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Процентов 20 тупиц это не исправит никогда. Они свято верят только Г+Г и подобным помойкам.
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11.11.2021 19:01 Відповісти
Якби 20% ,ви "оптимист батенька" !!!)))
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11.11.2021 19:08 Відповісти
Я не оптимист и не пессимист, это закон Паретто.
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11.11.2021 19:09 Відповісти
Україна живе поза будь-якими законами і рівень унікального явища "мудрий нарід" тримається на рівні понад 60% !!!)))
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11.11.2021 19:13 Відповісти
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11.11.2021 19:02 Відповісти
Вероятно. Пэдра как-то увалил газ в 8 раз и нате вам!
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11.11.2021 19:03 Відповісти
"Натє" йому! - програв вибори.
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11.11.2021 19:05 Відповісти
Зате його прихильники сподіваються побачити його 7-м президентом України. Скоро на сайті проведуть вибори.
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11.11.2021 19:53 Відповісти
За нього, як і за Зе, не голосував бо знаю цього типа особисто ще по "Нашій Україні". Але мабуть доведеться! Бо якщо порівняти ЗЕлю і Пєтю то вже краще "менше зло" - зараз всі його корупційні діяння виглядають просто дитячими забавками в порівнянні з "зеленим лайном"... А колись сам "божився що ніколи не проголосую за "менше зло" бо воно ставши владою перетвориться в "більше"... Сьогодні альтернативи Пєті, на жаль, навіть в бінокль не видно, а розпорошивши голоса між "новими котами з мішків олігархів" отримаємо знову "зелене лайно", а там знову Майдан, криза, інфляція... І що з того що ми перевішаємо слуг? Час буде втрачено на внутрішню боротьбу замість того щоб смалити кацапів...
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11.11.2021 20:06 Відповісти
Підласа: Янукович та Порошенко регулювали ціну на газ, а Зеленський не регулює.

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11.11.2021 19:54 Відповісти
Да, он еще казну в рабсею на вертолете вывез и Приватбанк начал банкротить.
Почем за высер, рашотролль?
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11.11.2021 19:54 Відповісти
Чем больше тариф, тем больше отключений. Вернем все в зад.
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11.11.2021 19:06 Відповісти
Якщо зелох подарує каломойше газу на 100 млрд грн, то заплатить за це саме насєлєніє, бо в бюджеті немає грошей на таку дотацію. Так що лошари, готуйтеся до космічних цін на газ. Зато поржотє!
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11.11.2021 19:06 Відповісти
Віслючок вже забув ,як понизити таріфи на 50% !!! Нічого зебілоїдні смєтуни їжте не обляпайтеся !!!)))
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11.11.2021 19:07 Відповісти
Зростання цього шахер-махера під назвою "транспортування" призведе до такого зростання цін на все, що мало не здасться.
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11.11.2021 19:11 Відповісти
Бытие определяет сознание. И не надо быть экспертом.
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11.11.2021 19:22 Відповісти
Пока народ не поставит к стенке хотя бы 100 тыс. чиновников, не отправит в тюрьму всех депутатов всех созывов за раз, а оллигархов со свитой не развесит на столбах ничего по ходу в этой стране не изменится!
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11.11.2021 19:26 Відповісти
а веселье начинать с кравчука,чучмы,пасечника и шоколадноофшорного с веселым кварталом и недоносками с компании пеькобежца ростовского
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11.11.2021 19:54 Відповісти
Своїм висловом ти ризикуєш опинитися за висловали "надлюдей" з цьго сайта в числі 20% тупиць і в числі 60% наріду.
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11.11.2021 19:51 Відповісти
К сожалению это правда! Не предательство Зели, и не его воровитость, которые возмущают меня, поднимет большинство людей на барикады, а условия жизни в этой стране. Ну ладно пусть хоть так. Я понимаю этих людей
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11.11.2021 19:54 Відповісти
А Земля - круглая, но не плоская.
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11.11.2021 19:54 Відповісти
Та, да, круглая... Але чому тоді на кожному кутку трахаються і бухають і за кожним кут хтось тягне торбу з накраденим? Парадокс "однако"...
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11.11.2021 20:15 Відповісти
Будь Земля квадратной все было бы так же
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11.11.2021 20:18 Відповісти
Здається колись цілі університети працювали над "квадратурою круга" але наші "нуворіші" питання закрили - "шара прєдєла нє імєєт".
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11.11.2021 20:34 Відповісти
Царь плохой. Надо выбрать хорошего царя и он сразу всех приведет в светлое будущее.
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11.11.2021 19:54 Відповісти
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11.11.2021 19:56 Відповісти
Надо заранее начинать это рассказывать народу.
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11.11.2021 19:57 Відповісти
😀😀😀
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11.11.2021 19:59 Відповісти
Ну, це якщо вже зовсім дорого буде. Гривень по 300 за куб, хоча б. У нас ось по 10 000 людям платіжки поприходили, і нічого, ніхто на Вовіка не сердиться.
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11.11.2021 19:58 Відповісти
И єто приговор стране где мерилом рейтинга преза есть цена на какую-то хрень.
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11.11.2021 19:58 Відповісти
представляю, - рейтинг Байдена зависит от цены комуналки в Сан-Франциско...
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11.11.2021 20:03 Відповісти
И в каждой новости где какую дорогу делают )))
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11.11.2021 20:06 Відповісти
В рамках програмы "Большая Стройка" Емануеля Макрона отремонтировано 3 км трасы Ницца Марсель. Звучит ...ля...
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11.11.2021 20:30 Відповісти
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11.11.2021 20:37 Відповісти
Зеленскому рейтинг уже ни чего не улучшит )))
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11.11.2021 20:05 Відповісти
Да пофиг на доставку, я летом брал хлеб обычный круглый по 16 грн а сейчас уже 20,5 грн
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11.11.2021 20:07 Відповісти
Если так дальше пойдёт, то и 40 гр. не за горами
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11.11.2021 20:20 Відповісти
Нет слов. Какие же все - таки мрази находятся у власти..
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11.11.2021 20:16 Відповісти
а в Днепре, что на Днепре...еще сурпризец))) абонплата (за обслуживание теплосетей))) от подающих отопление в многовкартирные дома ))) ура... как жеж мы раньше жили без этих абонплат????
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11.11.2021 20:36 Відповісти
Главное абонплата с каждым годом увеличивается а время отопления уменьшается. В этом году оопление выключили 31 марта , а включили в Черноморске только сегодня.
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11.11.2021 21:50 Відповісти
Та ладно. Там по последним данным около 20% ядерного зелёного пролетарьята...
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11.11.2021 21:24 Відповісти
Основное слово в статье какое?
Власть должна? Нет. Тариф большой рейтинг маленький? Нет.

Основное слово Фирташ !!!
Пора понимать кто тебя имеет!
Да но с ним бороться не надо у него рейтинг 0%.
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11.11.2021 21:41 Відповісти
Плюс к этому отдадут коломойше газ, итого - цены на газ космос. Где сметуны?
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11.11.2021 21:42 Відповісти
зеленский с ледей прикупят ещё пару квартир в лондоне,
привет нелохам
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11.11.2021 22:08 Відповісти
Тут я согласен при порохе коммуналка зв 2 гоа поднялась на 300 % вот у него и рейтинг обвалился
При зеленском что то таких рывков пока не наблюдается.
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12.11.2021 04:24 Відповісти
 
 