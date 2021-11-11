Що вищий буде тариф на розподіл газу, то менше прихильників матиме президент, - політолог
Зростання тарифу на розподіл газу підвищить суми в платіжках українців, а це, своєю чергою, обвалить рейтинг влади.
Про це заявив політолог Ігор Попов, коментуючи вимогу низки облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, підвищити тариф на розподіл газу в кілька разів, що призведе до подорожчання кубометру газу для українців на 2-8 грн у розпал зимового сезону.
"Хто саме підвищив тарифи, вони (українці, - ред.) не будуть розбиратися. Винувата влада і найвище політичне керівництво. Якщо платіжка буде вдвічі більша, ніж минулого року – значить, рейтинг обвалиться теж вдвічі", - сказав Попов у ефірі телеканалу "Україна 24".
На його думку, влада має зараз ухвалювати рішення, які унеможливлять зростання тарифів, і саме ця проблема має бути предметом розгляду на засіданнях уряду та РНБО, а не другорядні питання, які останнім часом на них розглядаються. Політолог наголосив: від оперативності реагування влади на болючі для населення питання напряму залежить її рейтинг.
"Нікарагуа - це дуже важливо, просто критично. Але я очікував рішень щодо тих питань, які наші глядачі визначають як першочергові. Це епідемія, тарифи, і що влада робить саме з цього приводу, які рішення приймаються для того, щоб зменшити цей ефект. І воно все відображається в рейтингах", - пояснив Попов.
Раніше політолог Світлана Кушнір заявила, що підвищення тарифу на розподіл газу, яке планує Фірташ, спровокує кризу неплатежів населення за комунальні послуги. На її думку, в ситуацію має втрутитись уряд та Антимонопольний комітет.
Нагадаємо, нещодавно низка облгазів подала проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу.
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Почем за высер, рашотролль?
Власть должна? Нет. Тариф большой рейтинг маленький? Нет.
Основное слово Фирташ !!!
Пора понимать кто тебя имеет!
Да но с ним бороться не надо у него рейтинг 0%.
привет нелохам
При зеленском что то таких рывков пока не наблюдается.