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Путін пожалівся Меркель на українські безпілотники: "Київ все більше робить ставку на силові методи"

Путін пожалівся Меркель на українські безпілотники:

Президент РФ Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель провели вже другі перемовини за дві доби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба президента РФ.

"Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнського конфлікту Президент Росії звернув увагу на деструктивну політику Києва, який дедалі більше робить ставку на силові методи, у тому числі використовуючи, порушуючи мінський комплекс заходів, ударні безпілотні апарати", - зазначається у повідомленні. 

Також лідери РФ та ФРН обговорили ситуацію на кордонах Білорусі із країнами Євросоюзу. Підтверджено важливість якнайшвидшого врегулювання гострої міграційної кризи, що виникла, відповідно до міжнародних гуманітарних норм.

Крім того, Путін заявив про дестабілізаційний і небезпечний характер активності збройних сил США та інших країн НАТО в Чорному морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі: Меркель просила Путіна вплинути на режим у Мінську, Путін запропонував говорити з Лукашенком

Автор: 

безпілотник (4121) Меркель Ангела (1139) путін володимир (23772) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+43
"Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнського конфлікту Президент Росії звернув увагу на деструктивну політику Києва"

"****, яке тобі діло до "внутрішньоукраїнського конфлікту"", пані Ребентроп не запитала в ху№ла?
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11.11.2021 19:09
+25
беспилотник уничтожил мирную гаубицу, которая мирно обстреливала украинских жителей... Нет предела путинского цинизма...
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11.11.2021 19:27
+25
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11.11.2021 19:46
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Сторінка 2 з 2
У відповідь фрау Рібентропп прошепотіла: " Майн лібер Вольдемар, я теж надзвичайно стурбована!" і дала йому цицьку, а він дав її посаду у "Газпромі".
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11.11.2021 20:06 Відповісти
Вони ще розмовляють з шизонутим диктатором та вбивцею народів ******.... міцно підсіли на кацапський газ.... щоб знову не домовились як у 1939му про розділ та захоплення світу!
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11.11.2021 20:10 Відповісти
Украине треба сделать ответный жест и обсудить с Меркель,москальские РЭБ на Домбабве и БУК сбивший МН 17.Ну это же возмутительно!Що делают москальские РЭБ,мешающие нашим беспилотникам патрулировать ?!
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11.11.2021 20:10 Відповісти
Было бы желание и нормальное руководство страны - можно и ракет наделать и самолетов и много кое чего.
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11.11.2021 20:12 Відповісти
А что ***** с Германией хочет сделать? Белоруссию, что ли..?
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11.11.2021 20:12 Відповісти
Один раз шмальнули из Байрактара и сразу немецкой комсомолке в жилетку побежал плакаться?
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11.11.2021 20:13 Відповісти
Ябеда.
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11.11.2021 20:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HN1awmvXCig Дивіться передачу Юрія Луценка. З Олександром Турчиновим .
На цю тему
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11.11.2021 20:23 Відповісти
Сейчас наверное пора смотреть и реагировать на брифинг Порошенко-Турчинова. https://www.youtube.com/watch?v=giFxBGhrgTg https://www.youtube.com/watch?v=giFxBGhrgTg

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11.11.2021 20:37 Відповісти
А ТИМ ЧАСОМ...
Путін намагається почати наступну фазу гібридної війни проти Заходу. Зараз кордони ЄС в Польщі з території Білорусі атаковано тисячами "біженців з родинами", яких ГРУ і ФСБ Рассіі разом з КГБ Бєлоруссіі вербують в Іраку, Афганістані, Сирії, і десятками літаків звозять до Мінська, перекидаючи на штурм кордонів ЄС...

Пам'ятаєте?
4 марта 2014 года.
"Путин: пусть попробуют стрелять в женщин и детей. Мы будем стоять сзади."
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11.11.2021 20:43 Відповісти
Немцем немного даже жаль - они и руководителей государства выбрали лояльных к Газпрому, а газ все равно у них дорогой.
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11.11.2021 20:45 Відповісти
Ніхт, Дойчланд дасишт фершейн. Дойчен ессен волен унд секс хаббен. РУСІШ ШВАЙНЕН даст іст фантастіш!!! Я!!! Я!!!!
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11.11.2021 21:56 Відповісти
Значит Украина движется в правильном направлении. Нужно в десять раз ускорить производство и в сто раз увеличить количество беспилотников!
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11.11.2021 20:56 Відповісти
погано тільки, що бпл для України виробляє Туреччина,
а не ми самі (
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11.11.2021 22:18 Відповісти
А шо такое, байрактары в любом супермаркете, ***** иди поплачь, падла ботоксная
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11.11.2021 21:01 Відповісти
тобто лисий карлик вважає щоденні кацапські обстріли українців мирними методами??? А якщо свиням прилітає у відповідь, то це вже силовий метод? Ну це логіка повністю в дусі москалів! І не прикопаєшся.
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11.11.2021 21:34 Відповісти
я-я, вальдемар, их ферштее
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11.11.2021 21:36 Відповісти
Вы нам даёте запустить северный поток, мы решаем вопрос с мигрантами
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11.11.2021 21:40 Відповісти
да, самый настоящий шантаж
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11.11.2021 22:39 Відповісти
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11.11.2021 22:02 Відповісти
Неозвученная мысль подружки -"Так , сопли подотри . А вообще какого хрена ты там на Донбассе делаешь ? И это ещё Украина за Крым всерьёз не взялась ..."
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11.11.2021 22:03 Відповісти
Вся суть коцапской свиньи-залезть на чужой сайт,нагадить где только можно под чужим флагом,стесняясь своего😂🌷×××
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11.11.2021 22:40 Відповісти
Geo Mysl@geomysl

https://mobile.twitter.com/geomysl/status/1458887206257369090 1 ч



Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обещала, что не даст его в обиду всяким полякам и прочим украинцам, и будет и дальше валить всё на Лукашенко.
"Вастамнет!" - добавила она кокетливо в конце разговора.
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11.11.2021 23:06 Відповісти
та ми за своїх загризем
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11.11.2021 23:07 Відповісти
срется Байрактаров вонючее *****. Ответить-то нечем
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11.11.2021 23:13 Відповісти
Зеленый барыга не уймется - продолжает зарабатывать на крови. А ведь обещал перестать стрелять.
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11.11.2021 23:39 Відповісти
Путлер обставляется со всех сторон, ищет поддержки в «противодействии украинским провокациям», готовится обострять войну, и в это время грозит Европе нашествием беженцев и энергетическим кризисом. Старая чекистская сволочь
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12.11.2021 00:37 Відповісти
Ой! ******* поза-а-аловалось Мелкель! ******* аби-и-идели! )))))))
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12.11.2021 02:51 Відповісти
Все должны ( во всем мире и на заседании ООН) должны петь известную песенку ,,Путин- ху@ло,, и ходить в бренде ,, ПТН- ПНХ,,..Пусть он туда идёт и не возвращается.
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12.11.2021 07:33 Відповісти
)))) Так ты еще и ябеда!
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12.11.2021 07:43 Відповісти
А так же поблагодарил фрау за поставку двигателей в московитские дроны
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12.11.2021 11:19 Відповісти
Путин опять сбрехал. Минскими соглашениями беспилотники не запрещены
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12.11.2021 13:37 Відповісти
Бабушки - электорат х-ла....
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12.11.2021 15:19 Відповісти
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