Путін пожалівся Меркель на українські безпілотники: "Київ все більше робить ставку на силові методи"
Президент РФ Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель провели вже другі перемовини за дві доби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба президента РФ.
"Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнського конфлікту Президент Росії звернув увагу на деструктивну політику Києва, який дедалі більше робить ставку на силові методи, у тому числі використовуючи, порушуючи мінський комплекс заходів, ударні безпілотні апарати", - зазначається у повідомленні.
Також лідери РФ та ФРН обговорили ситуацію на кордонах Білорусі із країнами Євросоюзу. Підтверджено важливість якнайшвидшого врегулювання гострої міграційної кризи, що виникла, відповідно до міжнародних гуманітарних норм.
Крім того, Путін заявив про дестабілізаційний і небезпечний характер активності збройних сил США та інших країн НАТО в Чорному морі.
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Путін намагається почати наступну фазу гібридної війни проти Заходу. Зараз кордони ЄС в Польщі з території Білорусі атаковано тисячами "біженців з родинами", яких ГРУ і ФСБ Рассіі разом з КГБ Бєлоруссіі вербують в Іраку, Афганістані, Сирії, і десятками літаків звозять до Мінська, перекидаючи на штурм кордонів ЄС...
Пам'ятаєте?
4 марта 2014 года.
"Путин: пусть попробуют стрелять в женщин и детей. Мы будем стоять сзади."
а не ми самі (
https://mobile.twitter.com/geomysl/status/1458887206257369090 1 ч
Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обещала, что не даст его в обиду всяким полякам и прочим украинцам, и будет и дальше валить всё на Лукашенко.
"Вастамнет!" - добавила она кокетливо в конце разговора.