Водієві, що збив двох підлітків у Харкові, загрожує до 8 років в'язниці, - Нацполіція

Водієві, який сьогодні збив на переході двох підлітків у Харкові, загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція за фактом інциденту відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на пресслужба поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, 34-річний водій автомобіля "Toyota" затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України у травні цьог року був засуджений на три роки позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік.

"Слідчі внесли відомості про подію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", -відзначається у повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 11 листопада водій у Харкові скоїв наїзд на двох підлітків на переході. Його затримали поліцейські.