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Кордон з Білоруссю незахищений, він існує лише на папері, - нардеп "Голосу" Рахманін

Кордон з Білоруссю незахищений, він існує лише на папері, - нардеп

Технічний стан кордону з Білоруссю не дозволить завадити порушникам, якщо потоки мігрантів з кордонів з Польщею будуть спрямовані до України.

Таку думку висловив на телеканалі "Україна 24" народний депутат із фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські прикордонники мають отримати інструкцію щодо застосування засобів примусу, але нагадаю, що в нас не врегульована законодавча база. Законопроєкт № 5232..., сподіваюся, що наступного тижня з'явиться на розгляді у Верховній Раді. Йдеться про те, що Державна прикордонна служба обмежена в застосуванні засобів примусу - спецзасобів, зброї, техніки. Якщо цей законопроєкт вчасно не стане законом, то будуть складнощі. Це перший момент.

Другий момент. Рік тому Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки робив виїзне засідання на українсько-білоруському кордоні через скарги прикордонників у тому, що цей кордон практично не обладнаний нічим. Там не йдеться про так званий "розумний" кордон - засоби спостереження тощо - там немає навіть таких елементарних речей, які потрібні бути на кордоні, - контрольно-слідова смуга, бліндажі, рови тощо", - розповів нардеп.

Читайте: Спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України не фіксуємо, - Держприкордонслужба

"У нас фактично цей кордон існує лише на папері, на мапах. Сьогодні це для нас загроза, тому що кордон незахищений. Особового складу і засобів стримування недостатньо. Тому небезпечний він тим, що... ніщо не заважає білорусам спрямувати певну кількість мігрантів до українського кордону, щоб просто створити певні загрози, певні конфлікти.

Перше, що має зробити РНБО, – це заслухати звіти розвідників... і розглянути можливість введення там надзвичайного стану - щоб всі ті недоліки, які наявні, можна було б швидко вдосконалити та прибрати. Якщо цього було не зроблено, то мені здається, що РНБО не впоралася зі своїм завданням", - пояснив Рахманін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський. ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7926) кордон (4754) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+17
Кордон з Беларусією учора навіть сам Єнін не знайшов. Цілий день літав на гелікоптері, не знайшов, та й попер до Києва доповідати, що усе добре, кордон неможливо перетнути, бо його нема.
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11.11.2021 21:10
+14
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11.11.2021 21:20
+10
Польський священик благословляє прикордоників на захист кордону
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11.11.2021 21:21
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11.11.2021 21:06 Відповісти
як так ...незахіщений???
у нас тільки у ВР - 450 чоловік, озброених до зубів ...
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11.11.2021 21:19 Відповісти
Кордон з Беларусією учора навіть сам Єнін не знайшов. Цілий день літав на гелікоптері, не знайшов, та й попер до Києва доповідати, що усе добре, кордон неможливо перетнути, бо його нема.
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11.11.2021 21:10 Відповісти
Повторюю-госпідарі госпідарюють...
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11.11.2021 21:13 Відповісти
Понад 30 років Незалежності в Україні був і лишається лише один кордон-західний !!!))))
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11.11.2021 21:17 Відповісти
І то тільки тому, що обладнаний ще при совку.
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12.11.2021 10:43 Відповісти
Правда в Сирии


@syria_true1

·
https://twitter.com/syria_true1/status/1458801171569823756 4 ч Мигранты рассматривают новый маршрут в Германию - через Украину. Найдено в одном из непубличных чатов по теме ситуации на границе Беларусь-Польша. Теперь мигранты планируют "штурмовать" границы Украины и устроить прорыв там https://twitter.com/hashtag/Poland?src=hashtag_click #Poland https://twitter.com/hashtag/Belarus?src=hashtag_click #Belarus

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11.11.2021 21:18 Відповісти
Цього і треба було чекати...
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11.11.2021 22:06 Відповісти
Через Волынские болота и леса, где из за бабки с удовольствием проведут с нашей стороны- бурштынная мафия не упустит такой куш
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12.11.2021 11:27 Відповісти
Це ні для кого не новина...
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11.11.2021 21:18 Відповісти
В этом государстве хоть что-то есть, что не только на бумаге? Мы уже не удивляемся, что воруют абсолютно все и всюду и никого не наказывают, но хоть что-то же должно быть! Или само государство тоже на бумаге?
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11.11.2021 21:34 Відповісти
101% правда
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11.11.2021 21:19 Відповісти
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11.11.2021 21:20 Відповісти
"Українські "розвідники ,як завжди,ніякого ворожого руху не спостерігають !!!)))
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11.11.2021 21:20 Відповісти
15 лет мусолили водку с шлюхами на встречах что бы подписать хоть бумажку ,про границы. Потом было еще 15 лет времени с банями и шлюхами а толку ноль .....хоть бы проволку кто натянул ...
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11.11.2021 21:21 Відповісти
Польський священик благословляє прикордоників на захист кордону
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11.11.2021 21:21 Відповісти
Немає елементів, які свідчать про причетність РФ до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, - МЗС Франції
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11.11.2021 21:23 Відповісти
Меркель второй раз позвонила Путину с просьбой поговорить с Лукашенко: - - Ой, девчонки, что делается, что делается! Меня вчера во втором подъезде изнасиловали!
- А ты что?
- Завтра ещё раз пойду!



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11.11.2021 21:30 Відповісти
Відсутність кордону, це ще одна статя злочину офшорника, куди дивляться бувші у владі президенти и високи очільники, чи їм байдуже, що буде з Україною?
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11.11.2021 21:34 Відповісти
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11.11.2021 21:35 Відповісти
Вот и вся граница. Два столбика. Ходи, куда хочешь, туда сюда через границу, никаких препятствий.
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11.11.2021 21:41 Відповісти
полісся:Характеризується рівнинними територіями, підвищеною вологістю, силою боліт і торфовищhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F#cite_note-%D0%A3%D0%97%D0%95-6 [6] . Заболоченість території становить 70 %, ліси займають 30 % площіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F#cite_note-FOOTNOTE%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA1996244-245-2 [2] .

Потоплять полішуки "кацапотуристів" по болотах, тільки рознести поголос, що в них в кишенях янтар та доляри
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11.11.2021 23:21 Відповісти
А Волынское Полесье- это еще и лунные ландшафты Бурштынной Народной Недореспублики
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12.11.2021 11:25 Відповісти
Самое надёжное - обозначить границу широкой заминированной полосой. И патруль из беспилотников...
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11.11.2021 21:46 Відповісти
И конная полиция. Эффект потрясающий!
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12.11.2021 11:24 Відповісти
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11.11.2021 21:47 Відповісти
какая толпа детей и женщин. Вопрос, это женщины..или дети?
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11.11.2021 21:59 Відповісти
В головному це, пристосуванці з значним вкрапленнями терористів. Наче кекс з родзинками.
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12.11.2021 09:47 Відповісти
И шо? Будем теперь вызывать спеца по заборам на границе? Что то его не видать в последнее время. На дно залёг, гнида...
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11.11.2021 22:57 Відповісти
Зедебила?
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11.11.2021 23:02 Відповісти
На бумаге-бумажке зафиксированы лишь истеричные испражнения отца народа беларусского. Просто батю понесло - это т.н. медвежья болезнь (ссыкливость от возможного края), кою подхватил в напряженном общении с северным дружбаном своим сев-кремлевским.
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11.11.2021 23:02 Відповісти
Всех сиих гостей на Чернобыль!!!
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11.11.2021 23:04 Відповісти
озброїти місцеве населення і вони їх по болотах прикопають. про це потрібно акцентувати.
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11.11.2021 23:18 Відповісти
Немає там боліт давно, а місцеві жителі - пенси, та й тих мало.
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12.11.2021 10:58 Відповісти
Подивись ютуб канал "Хащі"- там чудово видно непролазні дебрі і болота
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12.11.2021 11:23 Відповісти
17 лярдов на распил уже выделили
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11.11.2021 23:29 Відповісти
Мигрантов в Украину только Вермахт мог бы загнать.Тут опасаться нечего
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12.11.2021 06:42 Відповісти
Если граница на бумаге - нужно строиь на этой бумаге бумажный забор.
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12.11.2021 09:43 Відповісти
У нас у чиновников самые лучшие заборы на виллах. С умными средствами слежения и мордоворотами. А на Родину у них никогда нет средств, паскуды. Был один толковый президент и того выпроводили.
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12.11.2021 09:49 Відповісти
Тю, а в чому проблема? Вздовж кордону виділіть полосу шириною в 10 метрів на якій вільно можна копати бурштин з умовою відвалу на південний бік рову. Вам на шару за місяць викопають протитанковий рів метрів на десять глибиною. а на весні запустите крокодилів.
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12.11.2021 09:51 Відповісти
Он прав. Север Волыни это дебри и болота. Если местные и бурштынная мафия получат плюшки от бульбофюрера, то будут нелегалов проводить толпами, как это делали наши погранцы весной 2014 года на границе с рашкой- гиркины прошли по 500$ за голову
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12.11.2021 11:21 Відповісти
 
 