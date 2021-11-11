Кордон з Білоруссю незахищений, він існує лише на папері, - нардеп "Голосу" Рахманін

Технічний стан кордону з Білоруссю не дозволить завадити порушникам, якщо потоки мігрантів з кордонів з Польщею будуть спрямовані до України.

Таку думку висловив на телеканалі "Україна 24" народний депутат із фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські прикордонники мають отримати інструкцію щодо застосування засобів примусу, але нагадаю, що в нас не врегульована законодавча база. Законопроєкт № 5232..., сподіваюся, що наступного тижня з'явиться на розгляді у Верховній Раді. Йдеться про те, що Державна прикордонна служба обмежена в застосуванні засобів примусу - спецзасобів, зброї, техніки. Якщо цей законопроєкт вчасно не стане законом, то будуть складнощі. Це перший момент.

Другий момент. Рік тому Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки робив виїзне засідання на українсько-білоруському кордоні через скарги прикордонників у тому, що цей кордон практично не обладнаний нічим. Там не йдеться про так званий "розумний" кордон - засоби спостереження тощо - там немає навіть таких елементарних речей, які потрібні бути на кордоні, - контрольно-слідова смуга, бліндажі, рови тощо", - розповів нардеп.

Читайте: Спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України не фіксуємо, - Держприкордонслужба

"У нас фактично цей кордон існує лише на папері, на мапах. Сьогодні це для нас загроза, тому що кордон незахищений. Особового складу і засобів стримування недостатньо. Тому небезпечний він тим, що... ніщо не заважає білорусам спрямувати певну кількість мігрантів до українського кордону, щоб просто створити певні загрози, певні конфлікти.

Перше, що має зробити РНБО, – це заслухати звіти розвідників... і розглянути можливість введення там надзвичайного стану - щоб всі ті недоліки, які наявні, можна було б швидко вдосконалити та прибрати. Якщо цього було не зроблено, то мені здається, що РНБО не впоралася зі своїм завданням", - пояснив Рахманін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських, - Монастирський. ФОТОрепортаж