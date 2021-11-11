США попередили партнерів в Європі про можливе вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg
За даними агентства Bloomberg, США попередили своїх європейських партнерів, що Росія може планувати вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Оскільки Вашингтон уважно стежить за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, офіційні особи США поінформували своїх колег з ЄС про побоювання з приводу можливої військової операції", – зазначає агентство.
Повідомляється, що оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС. За словами знайомих з думкою Білого дому чиновників, дана інформація підкріплена загальнодоступними доказами.
Наближений до Кремля співрозмовник Bloomberg спростував побоювання: "Росія не має наміру зараз розпочинати війну з Україною, але Москва має продемонструвати, що готова застосувати силу у разі потреби".
Ще один чиновник також заявив агентству, що "наступ малоймовірний": "Оскільки російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та інших містах, але є план реагування на провокації з боку України".
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Сегодня (11.11.21) было очень короткое, меньше 5 минут, заседание по иску Петра Порошенко к Дмитрию Гордону.
За отсутствием новых ходатайств, суд объявил подготовительную часть завершённой и назначил основные заседания на 14 декабря и 12 января.
Два месяца назад, Гордон обещал устроить из суда супер-шоу, вызвать топовых свидетелей, направить запрос в ФСБ - не шпион ли Порошенко, и транслировать всё это великолепие в прямом эфире на своём сайте. Всех переиграть и уничтожить.
Ничего из этой пиротехники не состоялось, и уже не состоится.
Вопрос о переписке с ФСБ даже не ставился. Трех свидетелей, которых Гордон предлагал в прошлый раз, суд отказался вызывать, поскольку он так и не объяснил, что именно они могут пояснить с учетом его позиции «я ничего не утверждал, это оценочные суждения». Повторно этот вопрос также не поднимался.
Камер "gordonua.com" в зале не было, и заявок от них не поступало.
Адвокат Илья Новиков
-Повертаються до дому :бурятський танкіст, військовий радник, кадирівець, вагнерівець, десантник, артилерист.
- хто за кермом?
Підказка є...
відповідь - водій рефрижератора!
Крым уже не считается вторжением и военной операцией ?
Я думаю все это полная туфта, и информационая война идет.