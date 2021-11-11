США попередили партнерів в Європі про можливе вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg

За даними агентства Bloomberg, США попередили своїх європейських партнерів, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Оскільки Вашингтон уважно стежить за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, офіційні особи США поінформували своїх колег з ЄС про побоювання з приводу можливої військової операції", – зазначає агентство.

Повідомляється, що оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС. За словами знайомих з думкою Білого дому чиновників, дана інформація підкріплена загальнодоступними доказами.

Наближений до Кремля співрозмовник Bloomberg спростував побоювання: "Росія не має наміру зараз розпочинати війну з Україною, але Москва має продемонструвати, що готова застосувати силу у разі потреби".

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Ще один чиновник також заявив агентству, що "наступ малоймовірний": "Оскільки російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та інших містах, але є план реагування на провокації з боку України".