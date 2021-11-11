Медведчук попри заблоковані рахунки відремонтував палац під Києвом, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поки голова політради ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом у Києві через обвинувачення у державній зраді, у його головному маєтку у передмісті тривав ремонт.

Про це дізналися журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє Цензор.НЕТ.

Палац Медведчука розташовани на колишній території державних дач в Пущі-Водиці. Він складається з понад сотні окремих приміщень площею більш ніж 2 тисячі квадратних метрів.

"Схеми" змогли отримати креслення маєтку Медведчука.

У правому крилі цокольного поверху розташована кімната для покоївок. Сусідня кімната – пральня. По діагоналі – приміщення майже в чотири рази більше – окремий гардероб для суконь. Як відомо з декларації, в Оксани Марченко суконь лише від Dolce&Gabbana 34 одиниці.

План цокольного поверху маєтку Медведчука

Є окреме приміщення для зберігання картин – їх у подружжя 530, і це без врахування 227 ікон. 14 іранських та 10 італійських килимів, мабуть, зберігаються на складі килимів. Він, поруч зі складом валіз, складом скатертин та шубною. Так, тут є окрема кімната для зберігання шуб.

Північніше розташована зона відпочинку: гідромасажна, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн із приміткою "узгоджується із замовником" і технічна зона. Є окрема кімната площею 28 квадратних метрів, підписана як "склад ялинкових іграшок".

Одразу за головними дверима першого поверху – зала на 95 квадратів з ліфтом. Зліва – їдальня. За їдальнею – сходи у винний погріб, кухня і сервізна. Сервізна, мабуть, необхідна для зберігання сервізу Fabergé на 12 персон та сервізу "Гермес" на 24 персони, згаданих у декларації Медведчука.

План першого поверху маєтку Медведчука

А далі – зона тих, хто обслуговує будинок: для них окремий вхід, рецепція, кімната охорони та службовий ліфт. Справа – кабінет Оксани Марченко. Тут можна, наприклад, записувати блоги.

У правому крилі є кімнати і санвузли з абревіатурою ГБ. Можна припустити, що це гостьовий блок. За ним – кедровий гардероб. Він має два рівні. Кожен – по 30 квадратних метрів.

Кабінет Віктора Медведчука має площу 45 квадратних метрів. У кабінеті кума Путіна є "хитринка" – секретна кімната на 11 квадратів. На цьому ж поверсі розташована камінна зала.

Тренажерна зала на плані – поруч із власною перукарнею.

Якщо хочеться масажу, але не хочеться спускатися на цокольний поверх, є ще одна масажна, а також сауна, хамам і кімната відпочинку. І, звичайно ж, басейн довжиною понад 18 метрів.

Другий поверх відведений під спальні. Справа – господарів, ще один двоярусний гардероб Оксани Марченко і гардероб Віктора Медведчука. Зліва – гостьова спальня та спальні дітей подружжя – похресниці Путіна Дарини Медведчук та сина Марченко – Богдана Марченка. З персональними санвузлами та гардеробними. На цьому ж поверсі – шість балконів. Серед них балкон камінної зали та балкон басейну.

План другого поверху маєтку Медведчука

Горішній поверх – це передусім місце для молитви. Домашня капличка позначена на кресленнях як домова церква площею 43 квадрати (у декларації 227 ікон). Церква дивним чином межує із барною зоною. На поверсі є ще один балкон, ще одна гостьова спальня і зала без чіткого призначення – "багатофункціональна".

План третього поверху маєтку Медведчука

Загалом журналісти "Схем" нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень. Загальна площа будинку відповідно до декларації – 2 113 квадратних метрів.

Журналісти "Схем" двічі підіймали над маєтком Медведчука дрон – у травні та в листопаді. У травні довкола будинку було встановлене риштуваня, а у штучній водоймі спущено воду. В листопаді ремонт фасаду вже закінчили, забетонували доріжку. У дворі з’явилася нова альтанка.

Маєток у травні та у листопаді

Попри те, що "Схемам" вдалося отримати відомості про підрядників, а джерела надали інформацію про рух коштів по банківських рахунках цих підрядників, журналісти не знайшли серед платників ні компаній, ні фізичних осіб, пов'язаних із Медведчуком чи Марченко, які теоретично могли б заплатити за ремонт палацу. А відтак є лише робоча версія: могли платити готівкою. На запит Віктор Медведчук не відповів.



