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Медведчук попри заблоковані рахунки відремонтував палац під Києвом, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поки голова політради ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом у Києві через обвинувачення у державній зраді, у його головному маєтку у передмісті тривав ремонт.

Про це дізналися журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє Цензор.НЕТ.

Палац Медведчука розташовани на колишній території державних дач в Пущі-Водиці. Він складається з понад сотні окремих приміщень площею більш ніж 2 тисячі квадратних метрів.

"Схеми" змогли отримати креслення маєтку Медведчука.

У правому крилі цокольного поверху розташована кімната для покоївок. Сусідня кімната – пральня. По діагоналі – приміщення майже в чотири рази більше – окремий гардероб для суконь. Як відомо з декларації, в Оксани Марченко суконь лише від Dolce&Gabbana 34 одиниці.

Медведчук попри заблоковані рахунки відремонтував палац під Києвом, - Схеми 01

План цокольного поверху маєтку Медведчука

Є окреме приміщення для зберігання картин – їх у подружжя 530, і це без врахування 227 ікон. 14 іранських та 10 італійських килимів, мабуть, зберігаються на складі килимів. Він, поруч зі складом валіз, складом скатертин та шубною. Так, тут є окрема кімната для зберігання шуб.

Північніше розташована зона відпочинку: гідромасажна, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн із приміткою "узгоджується із замовником" і технічна зона. Є окрема кімната площею 28 квадратних метрів, підписана як "склад ялинкових іграшок".

Одразу за головними дверима першого поверху – зала на 95 квадратів з ліфтом. Зліва – їдальня. За їдальнею – сходи у винний погріб, кухня і сервізна. Сервізна, мабуть, необхідна для зберігання сервізу Fabergé на 12 персон та сервізу "Гермес" на 24 персони, згаданих у декларації Медведчука.

Медведчук попри заблоковані рахунки відремонтував палац під Києвом, - Схеми 02

План першого поверху маєтку Медведчука

А далі – зона тих, хто обслуговує будинок: для них окремий вхід, рецепція, кімната охорони та службовий ліфт. Справа – кабінет Оксани Марченко. Тут можна, наприклад, записувати блоги.

У правому крилі є кімнати і санвузли з абревіатурою ГБ. Можна припустити, що це гостьовий блок. За ним – кедровий гардероб. Він має два рівні. Кожен – по 30 квадратних метрів.

Кабінет Віктора Медведчука має площу 45 квадратних метрів. У кабінеті кума Путіна є "хитринка" – секретна кімната на 11 квадратів. На цьому ж поверсі розташована камінна зала.

Тренажерна зала на плані – поруч із власною перукарнею.

Якщо хочеться масажу, але не хочеться спускатися на цокольний поверх, є ще одна масажна, а також сауна, хамам і кімната відпочинку. І, звичайно ж, басейн довжиною понад 18 метрів.

Другий поверх відведений під спальні. Справа – господарів, ще один двоярусний гардероб Оксани Марченко і гардероб Віктора Медведчука. Зліва – гостьова спальня та спальні дітей подружжя – похресниці Путіна Дарини Медведчук та сина Марченко – Богдана Марченка. З персональними санвузлами та гардеробними. На цьому ж поверсі – шість балконів. Серед них балкон камінної зали та балкон басейну.

Медведчук попри заблоковані рахунки відремонтував палац під Києвом, - Схеми 03

План другого поверху маєтку Медведчука

Горішній поверх – це передусім місце для молитви. Домашня капличка позначена на кресленнях як домова церква площею 43 квадрати (у декларації 227 ікон). Церква дивним чином межує із барною зоною. На поверсі є ще один балкон, ще одна гостьова спальня і зала без чіткого призначення – "багатофункціональна".

Медведчук попри заблоковані рахунки відремонтував палац під Києвом, - Схеми 04

План третього поверху маєтку Медведчука

Загалом журналісти "Схем" нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень. Загальна площа будинку відповідно до декларації – 2 113 квадратних метрів.

Журналісти "Схем" двічі підіймали над маєтком Медведчука дрон – у травні та в листопаді. У травні довкола будинку було встановлене риштуваня, а у штучній водоймі спущено воду. В листопаді ремонт фасаду вже закінчили, забетонували доріжку. У дворі з’явилася нова альтанка.

Медведчук попри заблоковані рахунки відремонтував палац під Києвом, - Схеми 05

Маєток у травні та у листопаді

Попри те, що "Схемам" вдалося отримати відомості про підрядників, а джерела надали інформацію про рух коштів по банківських рахунках цих підрядників, журналісти не знайшли серед платників ні компаній, ні фізичних осіб, пов'язаних із Медведчуком чи Марченко, які теоретично могли б заплатити за ремонт палацу. А відтак є лише робоча версія: могли платити готівкою. На запит Віктор Медведчук не відповів.

Медведчук попри заблоковані рахунки відремонтував палац під Києвом, - Схеми 06
Медведчук попри заблоковані рахунки відремонтував палац під Києвом, - Схеми 07

Автор: 

багатство (68) Медведчук Віктор (1707) ремонт (2298) санкції (11793)


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Топ коментарі
+32
Що, зебіли, це так ваш найвеличніший бореться з мертвечуком?
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11.11.2021 21:53
+19
в Украине, последние 30 лет, сидят и страдают только патриоты..
а метвечук и дальше будет гадить Украине, пока по власти слуги олигархов..
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11.11.2021 21:59
+18
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11.11.2021 22:27
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Що, зебіли, це так ваш найвеличніший бореться з мертвечуком?
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11.11.2021 21:53 Відповісти
Где вас таких тупых в умные понабирали? Новичок в платном троллинге?
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11.11.2021 22:15 Відповісти
а ***** оно і єсть *****... стабілзєц
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11.11.2021 22:33 Відповісти
"а прі ком оно заработало такіє дєнхі" скажуть зєбіли вам!
а ви їм "прі путєнє, прі *****"
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11.11.2021 22:32 Відповісти
ну сдал человек бутылки и оплатил ремонт.
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11.11.2021 23:13 Відповісти
"БУТИЛКИ" золоті
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12.11.2021 17:24 Відповісти
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12.11.2021 01:03 Відповісти
Неуужели ты такой дурень, что думаешь, что у мертвечука кэш под камнем не запасён? Тогда хоть статью прочти. Возможно поможет.
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12.11.2021 10:21 Відповісти
Тобто всі ваші санкції не працюють із-за того, що в мертвечука є кеш?
Отже, ваші санкції йому життя не попсували, бо в нього є кеш.
А коли вводили санції, не знали, що в нього є кеш? Ну і дебіли...
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12.11.2021 11:30 Відповісти
А даже если бы знали, то что бы сделали? Укажи мне норму закона, по которой у него могут конфисковать кэш без осуждения по статье?
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12.11.2021 11:34 Відповісти
А по якій нормі закону санкції вводили? Немає такого закону.
Ви замість того, щоб засудити за зраду, по домовленості із підслідним вводите санкції, які не діють. Головне, щоб лохи схавали.
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12.11.2021 11:56 Відповісти
Есть такой закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text
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12.11.2021 12:02 Відповісти
Немає там про санкції нічого.
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12.11.2021 12:23 Відповісти
А, ты не нашел слово "санкции"? Как печально.
А это читал или в глазки долбишься?
Стаття 10. Рішення Ради національної безпеки і оборони України
Рішення Ради національної безпеки і оборони України приймаються не менш як двома третинами голосів її членів.
Голова Верховної Ради України може висловлювати думку щодо прийнятих рішень, яка протоколюється.
Прийняті рішення вводяться в дію указами Президента України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади.
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12.11.2021 13:51 Відповісти
Згоден, під цю фразу і сову на глобус можна натягнути.
Чому ж тоді, користуючись цією ж фразою із закону, не заборонили підсанкційним особам проводити розрахункові операції по певним групам товарів?
Натомість прийняли таке рішення, яке ніякої шкоди мертвечуку не завдає. Бо зебіли...
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12.11.2021 14:01 Відповісти
А вот эти вопросы ты уже соплям задавай. + Вместо мертвечука за налик эти самые группы товаров может приобрести подставное лицо. Включи уже мозги наконец.
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12.11.2021 14:04 Відповісти
"может приобрести".
Товари вже придбані. Є розслідування відповідальних органів, хто особисто це робив?
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12.11.2021 14:31 Відповісти
Ну ты действительно тупой. Я же тебе говорю: обращайся в соответствующие органы. Ты обращался? Что тебе ответили?
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12.11.2021 15:44 Відповісти
У Медведчука налу не один вагон і без рахунків,він на війні добре готівкою з ОРДЛО припасся.
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11.11.2021 21:53 Відповісти
Куды дывывся головнокомандующий всей страны и 3, и 4, и 5, цэй хоть пробуе, но как всегда не получается.
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12.11.2021 19:17 Відповісти
Ну и молодец! Правильно сделал!!
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11.11.2021 21:54 Відповісти
Дійсно, Медведчук сьогодні є, завтра не е буде. А будівля лишиться. У Франції теж лишилося багато замків, які пережили своїх господарів. Зараз там проводять екскурсії
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11.11.2021 22:16 Відповісти
Ага, "рівність" - наріду, комунізм- керівництву, слугам наріду. Все, як в сАветскам сАюзе.
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11.11.2021 22:23 Відповісти
Ежу понятно что у Мертвечука в загашнике не три рубля, за грати его надобно!
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11.11.2021 21:55 Відповісти
Там кэша хватит не одну ядерную зиму пережить.
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11.11.2021 21:56 Відповісти
кремль в Украине никогда не скупился ...
на предателей
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11.11.2021 21:56 Відповісти
палацик рабів гебе
з гостьовими приміщеннями для кураторів, бгг
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11.11.2021 22:32 Відповісти
в Украине, последние 30 лет, сидят и страдают только патриоты..
а метвечук и дальше будет гадить Украине, пока по власти слуги олигархов..
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11.11.2021 21:59 Відповісти
Санкції РНБО кажете,літак "на приколі".... Поки ви, курдуплі ,усі,стадом,за тим літаком спостерігали,щоб нікуди не літав,кум фуйла -мудачук,спокійно господарював на своєму "клаптику" земельки. Пустобріхи і науки бісові,хай вам грець.
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11.11.2021 22:03 Відповісти
Говорят, что в Украине на руках много оружия. Наверное, есть и гранатометы. Если бы сдохли эти гниды - сколько бы людей поверило в справедливость наказания. Жалко только было бы котика.
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11.11.2021 22:06 Відповісти
Кстати я что-то не верю что в Украине есть националисты! Что-то они не одного ватника на концерт к Кобзону не отправили!
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11.11.2021 22:22 Відповісти
зеля,-"мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга".
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11.11.2021 22:07 Відповісти
Что вы накинулись на Мертветчука? Он пока на домашнем аресте сидел сам всё отштукатурил.
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11.11.2021 22:15 Відповісти
Что-то его хатынка на член похожа!
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11.11.2021 22:20 Відповісти
на ***** похожа
так ведь надо помнить чей он кум
в честь ***** и построил так
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11.11.2021 23:47 Відповісти
А вольєр для Ківи де?🐒
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11.11.2021 22:26 Відповісти
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11.11.2021 22:27 Відповісти
краще було б озаглавити так:
"Медведчук, дивлячись на заблоковані рахунки, відремонтував палац під Києвом"
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11.11.2021 22:28 Відповісти
А якщо по тому маєтку з "Граду" шмальнути? Чи залишиться Медведчук після цього під домашнім арештом? А можливо він піде на концерт Кобздоха?
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11.11.2021 22:34 Відповісти
нет, градом по дому не очень хороший результат
миномет и то лучше, хотя тоже не то

нужно что-то посущественнее
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11.11.2021 23:48 Відповісти
152-й калибр
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12.11.2021 10:33 Відповісти
да, это могло бы как-то помочь
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12.11.2021 13:48 Відповісти
Ктото верил в этот спектакль?Наверное с тех 73%?хыхыхы
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11.11.2021 22:38 Відповісти
Нєлох офшорний продовжує свою героїчну боротьбу з олігархами
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11.11.2021 22:41 Відповісти
Зрозуміло що є гроші,але потрібно бути 3,14здонутим на всю голову щоб отаке будувати.
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11.11.2021 22:58 Відповісти
Почему улален комент по поводу госизмены зессыкли и ермака?
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11.11.2021 23:22 Відповісти
А кого-то удивляет, что у таких людей десятки миллионов хранятся не в банках?
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11.11.2021 23:25 Відповісти
Соевых дятлов удивляет. Аж усираются от зрады.
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12.11.2021 10:11 Відповісти
Сколько же в ближней части Киевской области вкопано гос-бюджетов страны? Кто бы посчитал?! А сколько улетело в офшоры? Общество так и не усвоило ничего за хотя бы последние 15 лет, что всякая перспектива как социальная, общественная, да и политическая зарублена давно. Почти в начале пути от августа 1991г считая---при чём по наростающей тенденции. Даже если поверить в чудо, то социально обеспеченое государство мы построим на этих обломках при идеально принятых решениях и действиях, в лучшем случае через 35-40 лет! Только чуда не бывает. Пропасть между обеспечеными и остальными нереальная. Ведь тем кто угрохал своё и своими руками---не помогают---пустое дело. Может потому то и ищем так завзято врагов вне страны и конечно находим только там, но прекрасно зная при этом что всё здесь? Да нет уже смысла считать чужие комнаты и картины---ведь всё подобное увидели в феврале 2014г у шапкокрада---а таких как он оказалось больше чем шапок.
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11.11.2021 23:34 Відповісти
Хай ремонтирует. Главное, потом отобрать
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12.11.2021 00:24 Відповісти
Хочет любоваться с того света.
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12.11.2021 08:39 Відповісти
А мертвечуківська відьма не збрехала, у них дійсно усе дуже просто на 2000 квадратних метрів, якщо порівнювати з хоромами ху#ла. У них же нема дискотеки та кімнати «бруду», а у ху#ла є.
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12.11.2021 00:34 Відповісти
естбь наличка у мерзавца
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12.11.2021 08:58 Відповісти
напомню что перед тем как начать "жесткую борьбу" с этим полицаевским Выродком, малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат дал ему возможность увеличить наворованное в 20 раз...)))
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12.11.2021 09:10 Відповісти
Значить, Мертвечук ще збирається пожити, якщо вкрадені у НАС гроші вкладає в ремонт СВОГО палацу...
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12.11.2021 09:41 Відповісти
Так живут преступники и предатели!
Когда начнем показывать, как живут патриоты?
Получим ответ: "В стране предатели живут лучше патриотов". Значит с каждым годом патриотов станет меньше, а преступников больше.
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12.11.2021 09:41 Відповісти
В смысле у мертвечука хоромы круче, чем у Порошенко? Точно?
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12.11.2021 10:12 Відповісти
Схемам занярся больше нечем? Этот маеток Ведмедчука снимают с дронов лет 7 уже. И шо? Вы о власти снимайте ролики, или об бизнесе Ахметова, Пинчука, Тимошенко. Заводах Коломойского, разворовывании бюджета "Вэлыким крадивництвом". Шо толку с рассматривания четъртежей уже давно построенного дома?
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12.11.2021 09:51 Відповісти
Бо не ті дрони використовують.

Одного Байрактара вистачило б.
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12.11.2021 10:05 Відповісти
Навіть якщо і так. Далі, що?
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12.11.2021 10:24 Відповісти
А далі мож буде продовжувати формування цивілізованого громадянського суспільства шляхом консенсусу різних слоїв держави.

Питання ж не в бізнесу загалом, а в тому щоб цей бізнес був Українським і щоб в палацах жили не куми ворогів, а наші українські національні еліти.

Олігархи мають бути поставлені в такі умови щоб їм було вигідно припиняти відносини з окупантом, радикалізовуватися і ставати національними елітами.
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12.11.2021 10:36 Відповісти
Тобто, "быть богатым и здоровым быть лучше чем бедным и больным". Кто ж спорит? Конкретно, "Схемам" чем полезнее бы занятся, шоб приблизить тот момент о котором ты говоришь? Кстати, исключительно "национальных элит", ктороые будут жить в "палацах" нет ни в одной цивилизованной стране мира. Может и печально, но факт. Бизнес интернационален, глобален, так теперь устроен мир...
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12.11.2021 10:42 Відповісти
1. Ну звісно ж бути богатим і здоровим краще ніж бідним і хворим.

2. До "Схем" жодних претензій не маю. Вони і так роблять те що вважають за потрібне щоб наблизити момент про який я кажу. І я не провідник щоб казати кому як робити.

3. Ринок інтернаціональний. Але бізнесові еліти - національні. Американські бізнесмени просувають інтереси америки. Британські - британії. Китайські - китаю. В цьому контексті Порох - типовий український бізнесмен який може ввійти до складу національної еліти. А Медведчук - 100% російський агент.

4. У нас немає жодних проблем з виробництвом і виробничими відносинами. В нас лише адміністративні та етичні проблеми (в тому числі надмірна кількість московитських люмпенів). Тому для реалізації мною написаного достатньо трьох чинників:

- правильна реформа судової влади (зміна порядку формування і складу ВККСУ та ВРП, збільшення штату суддів вдвічі, збільшення резерву суддів втричі і запуск еволюційного дисциплінарного відбору суддівських еліт).

- реформа системи виховання (в першу чергу дитбудинків), освіти та посилення вимог щодо освіти та інших особистих якостей у виконавчій службі в тому числі умови участі у бойових діях для зайняття певних посад виконавчої влади (формування еліт виконавчої влади та відсторонення люмпенів від виконавчої влади).

- легалізація зброї, реформа армії і мілітарізація всього населення (до того стану в якому кожен член української сім'ї має зброю і навички поводження з нею)

Все інше - похідне.
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12.11.2021 11:33 Відповісти
Тем более, что все производственные отношение, все можновладці и олигархи останутся на месте. Как с этим остатком реализовывать тобою написанное?
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12.11.2021 10:45 Відповісти
"Русскій міръ".... але дещо не повний. Не вистачає снохачної кімнати і вол'єру з ведмедями
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12.11.2021 10:04 Відповісти
Хто при Пєті жирував, той і при Вові не схуд.
А ригоботи гавкають на Семенченка.
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12.11.2021 10:08 Відповісти
Прихвостням кучмарика, таким, як мертвечук, привладні продовжують зализувати їх дупи… на 8 році московської окупації України.
уся правда про «жорсткі санкції від РНБОУ»…
Брехуни при владі….яких обрали дурні…
Слава Україні та пильнуймо Україну!!!
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12.11.2021 10:24 Відповісти
Талантливый человек.
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12.11.2021 13:57 Відповісти
Как то странно и однобоко :
Арахамии можно и его жене нужно иметь обшоры
А Медведчуку нельзя
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12.11.2021 15:54 Відповісти
Платили готiвкою.
Готiвки в них багато...
Але все одно зрада
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12.11.2021 15:59 Відповісти
А я гадал чего это Чечетов из окна прыгнул?
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12.11.2021 18:04 Відповісти
А я думаю про кого сегодня один зебил говорил, что при януковоще жилось хорошо, походу про мертвечука и подобных, им что доллар по 8 грн , что рупъ по 70.
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12.11.2021 19:03 Відповісти
Медведка мразота!!
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13.11.2021 00:14 Відповісти
Спалити *****
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08.03.2022 18:08 Відповісти
 
 