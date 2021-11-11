Медведчук попри заблоковані рахунки відремонтував палац під Києвом, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поки голова політради ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом у Києві через обвинувачення у державній зраді, у його головному маєтку у передмісті тривав ремонт.
Про це дізналися журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє Цензор.НЕТ.
Палац Медведчука розташовани на колишній території державних дач в Пущі-Водиці. Він складається з понад сотні окремих приміщень площею більш ніж 2 тисячі квадратних метрів.
"Схеми" змогли отримати креслення маєтку Медведчука.
У правому крилі цокольного поверху розташована кімната для покоївок. Сусідня кімната – пральня. По діагоналі – приміщення майже в чотири рази більше – окремий гардероб для суконь. Як відомо з декларації, в Оксани Марченко суконь лише від Dolce&Gabbana 34 одиниці.
План цокольного поверху маєтку Медведчука
Є окреме приміщення для зберігання картин – їх у подружжя 530, і це без врахування 227 ікон. 14 іранських та 10 італійських килимів, мабуть, зберігаються на складі килимів. Він, поруч зі складом валіз, складом скатертин та шубною. Так, тут є окрема кімната для зберігання шуб.
Північніше розташована зона відпочинку: гідромасажна, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн із приміткою "узгоджується із замовником" і технічна зона. Є окрема кімната площею 28 квадратних метрів, підписана як "склад ялинкових іграшок".
Одразу за головними дверима першого поверху – зала на 95 квадратів з ліфтом. Зліва – їдальня. За їдальнею – сходи у винний погріб, кухня і сервізна. Сервізна, мабуть, необхідна для зберігання сервізу Fabergé на 12 персон та сервізу "Гермес" на 24 персони, згаданих у декларації Медведчука.
План першого поверху маєтку Медведчука
А далі – зона тих, хто обслуговує будинок: для них окремий вхід, рецепція, кімната охорони та службовий ліфт. Справа – кабінет Оксани Марченко. Тут можна, наприклад, записувати блоги.
У правому крилі є кімнати і санвузли з абревіатурою ГБ. Можна припустити, що це гостьовий блок. За ним – кедровий гардероб. Він має два рівні. Кожен – по 30 квадратних метрів.
Кабінет Віктора Медведчука має площу 45 квадратних метрів. У кабінеті кума Путіна є "хитринка" – секретна кімната на 11 квадратів. На цьому ж поверсі розташована камінна зала.
Тренажерна зала на плані – поруч із власною перукарнею.
Якщо хочеться масажу, але не хочеться спускатися на цокольний поверх, є ще одна масажна, а також сауна, хамам і кімната відпочинку. І, звичайно ж, басейн довжиною понад 18 метрів.
Другий поверх відведений під спальні. Справа – господарів, ще один двоярусний гардероб Оксани Марченко і гардероб Віктора Медведчука. Зліва – гостьова спальня та спальні дітей подружжя – похресниці Путіна Дарини Медведчук та сина Марченко – Богдана Марченка. З персональними санвузлами та гардеробними. На цьому ж поверсі – шість балконів. Серед них балкон камінної зали та балкон басейну.
План другого поверху маєтку Медведчука
Горішній поверх – це передусім місце для молитви. Домашня капличка позначена на кресленнях як домова церква площею 43 квадрати (у декларації 227 ікон). Церква дивним чином межує із барною зоною. На поверсі є ще один балкон, ще одна гостьова спальня і зала без чіткого призначення – "багатофункціональна".
План третього поверху маєтку Медведчука
Загалом журналісти "Схем" нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень. Загальна площа будинку відповідно до декларації – 2 113 квадратних метрів.
Журналісти "Схем" двічі підіймали над маєтком Медведчука дрон – у травні та в листопаді. У травні довкола будинку було встановлене риштуваня, а у штучній водоймі спущено воду. В листопаді ремонт фасаду вже закінчили, забетонували доріжку. У дворі з’явилася нова альтанка.
Маєток у травні та у листопаді
Попри те, що "Схемам" вдалося отримати відомості про підрядників, а джерела надали інформацію про рух коштів по банківських рахунках цих підрядників, журналісти не знайшли серед платників ні компаній, ні фізичних осіб, пов'язаних із Медведчуком чи Марченко, які теоретично могли б заплатити за ремонт палацу. А відтак є лише робоча версія: могли платити готівкою. На запит Віктор Медведчук не відповів.
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а ви їм "прі путєнє, прі *****"
Отже, ваші санкції йому життя не попсували, бо в нього є кеш.
А коли вводили санції, не знали, що в нього є кеш? Ну і дебіли...
Ви замість того, щоб засудити за зраду, по домовленості із підслідним вводите санкції, які не діють. Головне, щоб лохи схавали.
А это читал или в глазки долбишься?
Стаття 10. Рішення Ради національної безпеки і оборони України
Рішення Ради національної безпеки і оборони України приймаються не менш як двома третинами голосів її членів.
Голова Верховної Ради України може висловлювати думку щодо прийнятих рішень, яка протоколюється.
Прийняті рішення вводяться в дію указами Президента України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади.
Чому ж тоді, користуючись цією ж фразою із закону, не заборонили підсанкційним особам проводити розрахункові операції по певним групам товарів?
Натомість прийняли таке рішення, яке ніякої шкоди мертвечуку не завдає. Бо зебіли...
Товари вже придбані. Є розслідування відповідальних органів, хто особисто це робив?
на предателей
з гостьовими приміщеннями для кураторів, бгг
а метвечук и дальше будет гадить Украине, пока по власти слуги олигархов..
так ведь надо помнить чей он кум
в честь ***** и построил так
"Медведчук, дивлячись на заблоковані рахунки, відремонтував палац під Києвом"
миномет и то лучше, хотя тоже не то
нужно что-то посущественнее
Когда начнем показывать, как живут патриоты?
Получим ответ: "В стране предатели живут лучше патриотов". Значит с каждым годом патриотов станет меньше, а преступников больше.
Одного Байрактара вистачило б.
Питання ж не в бізнесу загалом, а в тому щоб цей бізнес був Українським і щоб в палацах жили не куми ворогів, а наші українські національні еліти.
Олігархи мають бути поставлені в такі умови щоб їм було вигідно припиняти відносини з окупантом, радикалізовуватися і ставати національними елітами.
2. До "Схем" жодних претензій не маю. Вони і так роблять те що вважають за потрібне щоб наблизити момент про який я кажу. І я не провідник щоб казати кому як робити.
3. Ринок інтернаціональний. Але бізнесові еліти - національні. Американські бізнесмени просувають інтереси америки. Британські - британії. Китайські - китаю. В цьому контексті Порох - типовий український бізнесмен який може ввійти до складу національної еліти. А Медведчук - 100% російський агент.
4. У нас немає жодних проблем з виробництвом і виробничими відносинами. В нас лише адміністративні та етичні проблеми (в тому числі надмірна кількість московитських люмпенів). Тому для реалізації мною написаного достатньо трьох чинників:
- правильна реформа судової влади (зміна порядку формування і складу ВККСУ та ВРП, збільшення штату суддів вдвічі, збільшення резерву суддів втричі і запуск еволюційного дисциплінарного відбору суддівських еліт).
- реформа системи виховання (в першу чергу дитбудинків), освіти та посилення вимог щодо освіти та інших особистих якостей у виконавчій службі в тому числі умови участі у бойових діях для зайняття певних посад виконавчої влади (формування еліт виконавчої влади та відсторонення люмпенів від виконавчої влади).
- легалізація зброї, реформа армії і мілітарізація всього населення (до того стану в якому кожен член української сім'ї має зброю і навички поводження з нею)
Все інше - похідне.
А ригоботи гавкають на Семенченка.
уся правда про «жорсткі санкції від РНБОУ»…
Брехуни при владі….яких обрали дурні…
Слава Україні та пильнуймо Україну!!!
Арахамии можно и его жене нужно иметь обшоры
А Медведчуку нельзя
Готiвки в них багато...
Але все одно зрада