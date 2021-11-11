За місяць споживання кисню у COVID-лікарнях зросло на 100 т за добу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Нова хвиля коронавірусної хвороби в Україні характерна значним зростанням споживання кисню серед госпіталізованих пацієнтів. Зараз один хворий на COVID-19 споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було навесні.

Про це повідомили в МОЗ України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн за добу. Різниця – майже 100 тонн!

Загальне виробництво профільними підприємства кисню зараз складає близько 400 тонн на добу.

В МОЗ зазначають, що за цей же час добове споживання балонів із газоподібним киснем зросло майже вдвічі! Так, якщо 19 жовтня по всій Україні було спожито 6 841 балон, то вже 7 листопада – 11 594 балони. При цьому середній лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, одного балону газоподібного кисню вистачає на 15-30 хвилин роботи.

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Через регламентні роботи у двох найбільших виробників, майже 1 800 тонн кисню були доставлені з Польщі та надані українськими підприємцями.

За останньою інформацією в Україні зайнято 67% ліжок із підведеним киснем для хворих на COVID-19.