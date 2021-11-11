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Новини Коронавірус і карантин
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За місяць споживання кисню у COVID-лікарнях зросло на 100 т за добу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За місяць споживання кисню у COVID-лікарнях зросло на 100 т за добу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Нова хвиля коронавірусної хвороби в Україні характерна значним зростанням споживання кисню серед госпіталізованих пацієнтів. Зараз один хворий на COVID-19 споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було навесні.

Про це повідомили в МОЗ України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн за добу. Різниця – майже 100 тонн!

Загальне виробництво профільними підприємства кисню зараз складає близько 400 тонн на добу.

За місяць споживання кисню у COVID-лікарнях зросло на 100 т за добу, - МОЗ 01

В МОЗ зазначають, що за цей же час добове споживання балонів із газоподібним киснем зросло майже вдвічі! Так, якщо 19 жовтня по всій Україні було спожито 6 841 балон, то вже 7 листопада – 11 594 балони. При цьому середній лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, одного балону газоподібного кисню вистачає на 15-30 хвилин роботи.

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Через регламентні роботи у двох найбільших виробників, майже 1 800 тонн кисню були доставлені з Польщі та надані українськими підприємцями.

За останньою інформацією в Україні зайнято 67% ліжок із підведеним киснем для хворих на COVID-19.

Автор: 

МОЗ (5391) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+3
а за лето могли б и подсуетится (тем более прогнозировали на осень всплеск "дельты")...
но некогда было ...отпуска... а во время критической нагрузки отключить 2 кислородных завода из 3-х... это еще так надо было "помочь" при критической нехватке кислорода в реанимациях...
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11.11.2021 22:37
+3
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11.11.2021 22:39
+2
Короче , сволочи
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11.11.2021 22:58
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Просто весной кислород не додавали по полной , т к половина больниц была на концентраторах
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11.11.2021 22:26 Відповісти
а за лето могли б и подсуетится (тем более прогнозировали на осень всплеск "дельты")...
но некогда было ...отпуска... а во время критической нагрузки отключить 2 кислородных завода из 3-х... это еще так надо было "помочь" при критической нехватке кислорода в реанимациях...
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11.11.2021 22:37 Відповісти
Короче , сволочи
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11.11.2021 22:58 Відповісти
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11.11.2021 22:58 Відповісти
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11.11.2021 22:59 Відповісти
Так підсуєтились же . Закупили вакцину . Вакцинуйтесь . Я б взагалі заборонив тринькати гроші на лікування невакцинованих .
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11.11.2021 23:03 Відповісти
а еще можно сэкономить на больных туберкулезом, СПИДом, диабетом, инсультами и инфарктами (особенно если они одиноки и за ними не кому ухаживать и платить)....
а еще можно не лечить тех кто курит - доказано ж что это вредно для здоровья...
а еще.... а еще есть Конституция (статья 49)... где каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь...
тож тринькати гроші це дійсно не треба, особливо не за призначенням, наприклад з ковідного фонду дарувати ментам (4,5 млрд грн), мостити дороги (25,7млрд. грн) і таке інше...
дуже добре що є вакцина ! що є вибір вакцин... - тут без базару ! )))
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11.11.2021 23:19 Відповісти
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11.11.2021 22:39 Відповісти
Я так розумію , в разі найменшого технологічного перебою з киснем , антиваксери зникнуть як тупікова гілка розвитку , як вид . Бідні люди . Втрачають по 700 - 800 бійців щодня , але продовжують боротися зі здоровим глуздом . Природній відбір не залишає антивакснрам ані найменшого шансу на порятунок .
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11.11.2021 22:55 Відповісти
Слабоуміє і отвага (с)
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11.11.2021 23:20 Відповісти
Сколько за пост платят, диванный боец с антиваксерами и вакциноскептиками? Это ж насколько надо иметь извращенную фантазию, чтобы ехидничать по поводу смертей сотен людей?
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11.11.2021 23:23 Відповісти
Предлагают прикрутить больным кислород, чтоб экономили?
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12.11.2021 00:12 Відповісти
А что, придет врач-антиваксер и скажет: "Нехрен симулировать, это же обычный грипп!" и прикрутит кислородный краник.
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12.11.2021 07:29 Відповісти
 
 