У нас достатньо вугілля на опалювальний сезон, його доставляють морем та залізницею, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи вистачить Україні вугілля на опалювальний сезон. За його словами, сьогодні в Україні достатньо запасів цього енергоресурсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Як пояснив глава уряду, наявність вугілля повинні забезпечувати енергогенеруючі компанії.

"Вугілля їде по морю, їде по залізниці. Є й українське вугілля. В середньому за опалювальний сезон споживається приблизно 10 млн тонн (вугілля - ред.). 8 млн тонн - це наш видобуток, а трошки більше як 2 млн тонн - це те, що дозамовлено по імпорту. Тому на опалювальний сезон вугілля вистачить", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що у разі необхідності на теплоелектростанціях можуть задіяти газові енергоблоки.

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