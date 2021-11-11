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Новини Опалювальний сезон
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У нас достатньо вугілля на опалювальний сезон, його доставляють морем та залізницею, - Шмигаль

У нас достатньо вугілля на опалювальний сезон, його доставляють морем та залізницею, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи вистачить Україні вугілля на опалювальний сезон. За його словами, сьогодні в Україні достатньо запасів цього енергоресурсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Як пояснив глава уряду, наявність вугілля повинні забезпечувати енергогенеруючі компанії.

"Вугілля їде по морю, їде по залізниці. Є й українське вугілля. В середньому за опалювальний сезон споживається приблизно 10 млн тонн (вугілля - ред.). 8 млн тонн - це наш видобуток, а трошки більше як 2 млн тонн - це те, що дозамовлено по імпорту. Тому на опалювальний сезон вугілля вистачить", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що у разі необхідності на теплоелектростанціях можуть задіяти газові енергоблоки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не просила у окупантів вугілля, - ТКГ

Автор: 

газ (10415) вугілля (2472) опалювальний сезон (1745) Теплокомуненерго (542) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+15
А також машинами, транваями, метром та лісапетами.
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11.11.2021 22:54
+11
Шмігаль, хоч би не.брехав????? То хай розкаже звідки воно йде по морю, а звідки по залізниці. І чого влітку воно по морю і залізниці не йшло?????
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11.11.2021 22:54
+9
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11.11.2021 23:16
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У нас достатньо вугілля на опалювальний сезон, його доставляють по морю та залізницею, - Шмигаль
**********
Це, тіпа, - "Я трахаю свою жінку. Вона зараз на заробітках у Польщі..."
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11.11.2021 22:53 Відповісти
Шмігаль, хоч би не.брехав????? То хай розкаже звідки воно йде по морю, а звідки по залізниці. І чого влітку воно по морю і залізниці не йшло?????
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11.11.2021 22:54 Відповісти
А також машинами, транваями, метром та лісапетами.
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11.11.2021 22:54 Відповісти
Все будет хорошо, отопительный сезон пройдем без особых приключений. Сейчас просто нагнетается искусственная истерия которая выгодна оигархам.
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11.11.2021 22:58 Відповісти
а если с приключениями ? уголь тоже у Бульбофюрера покупать будем ?
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11.11.2021 23:18 Відповісти
з початку року Україна експортувала за кордон 2 млрд мегават електрики, а закупила в Білорусі пів мільярда - тобто по факту Україна з наваром перепродує дешеву бульбо-електрику. Найгірше, що станеться - будуть менше продавати за кордон (особливо постраждають мадьяри) і в когось з олігархів буде менше гешефту
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12.11.2021 00:03 Відповісти
к запасам угля это каким боком ?
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12.11.2021 00:08 Відповісти
а ти не в курсі, що ТЕС працюють на вугіллі
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12.11.2021 00:42 Відповісти
МирДверьМяч.
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11.11.2021 22:59 Відповісти
Попи здували з вікон мухи...
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11.11.2021 23:04 Відповісти
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11.11.2021 23:06 Відповісти
Тонко 😀
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12.11.2021 13:33 Відповісти
Цей пацанчик прийшов був на провладний мітинг (так званий "путінг").
Так взагалі ніхто не врубився у справжню суть цього тексту. Ібо тупиє....
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12.11.2021 19:25 Відповісти
Нужно отдать должное, звиздюлятор у зелядей не устает.
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11.11.2021 23:01 Відповісти
Шморгаль зуб дає. Один вже давав.
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11.11.2021 23:03 Відповісти
У вас,паскуд,там всього достатньо, коксу теж у вас ніколи не бракло.... Реляції протирічать реаліям.
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11.11.2021 23:04 Відповісти
ну еслі б кокс гнать не із вугілля,
то шоп там бьіло с одной дорожкі...
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11.11.2021 23:34 Відповісти
в общем:

плывут пароходы - везут уголька

пробегают паровозы - везут уголька

а пройдут пионеры - из кармана отсыпят..

(с) затопоржем
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11.11.2021 23:08 Відповісти
карочи склихасовський:
хто має гроші - не замерзне,
а хто немає - загартується
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11.11.2021 23:08 Відповісти
А як там з цінами ? Чи як з газом, по самому максимуму...Хоча, вам же "какая разніца"....Не ви ж платите... Головне, щоб коломой заробив ще декілька мільярдів доларів на афері, ***** вже з газом....
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11.11.2021 23:14 Відповісти
Если Шмыг-шмыг-галь говорит что хватает угля то самое время покупать буржуйки! Пока они дешёвые!
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11.11.2021 23:14 Відповісти
Вот даже не знаю , кто "круче" . Кровосися или этот уйопок.
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11.11.2021 23:15 Відповісти
ну прям отлегло . если еще и Вовка на эту тему видос запилит то можно спать спокойно
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11.11.2021 23:15 Відповісти
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11.11.2021 23:16 Відповісти
Кстати, если переживаете, что в стране чего-то не хватает (газа, электроэнергии, кислорода), можете включить 1+1. Там говорят, что всё есть 👍🏼🤣🤣🤣
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12.11.2021 01:01 Відповісти
Если не хватит, то можно и ахметку с его холуями в печь.
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11.11.2021 23:26 Відповісти
Лучше 95 оффшор туда отправить!
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11.11.2021 23:30 Відповісти
молодец . ловко ты виноватого определил . а Вовку с холуями ты никуда засунуть не хочешь или они тут ни при чем ?
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11.11.2021 23:33 Відповісти
о . точно еще и Порох виноват . как же ты про него в первом сообщении забыл
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11.11.2021 23:50 Відповісти
может хватит на папередников свои провалы списывать ? сколько там ваш Вовочка у власти ? день ? месяц ? год ? уже считай два с половиной . пол срока отсидел . чем он вообще занимается ?
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12.11.2021 00:27 Відповісти
Вся зеленая команда с гундосиком во главе - моральные и умственные выродки. Но конкретно эта бомба была заложена при царевании свиношенки. Зелёнки просто усугубили своей некомпетентностью.
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12.11.2021 13:36 Відповісти
А как без рынков можно покупать что нибудь? Я что-то не понял тебя. Это как должно быть типа ЗЕрайком устанавливает цену по которой я обязан что-то продать?
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12.11.2021 00:00 Відповісти
В США есть норма прибыли для добывающих и торгующих энергоресурсами компаний, выше которой государство заберет разницу. Конечная цена получается как затраты плюс норма прибыли. Антимонопольный комитет следит, чтобы не было сговора по увеличению затрат. Поэтому штатам наплевать, что там делают спекулянты на рынках Европы.
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12.11.2021 00:11 Відповісти
"В США есть норма прибыли для добывающих и торгующих энергоресурсами компаний, выше которой государство заберет разницу." - какой незамутнённый бред
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12.11.2021 01:03 Відповісти
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11.11.2021 23:33 Відповісти
Запасы угля на складах тепловых электростанций генерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины за последнюю неделю снизились на 6,4%, до 623,7 тыс. тонн. Это в 4,3 раза меньше, чем должно быть на эту дату согласно графику накопления угля, утвержденному Минэнерго (2,665 млн тонн).

По данным Минэнерго, на складах ТЭС госкомпании «Центрэнерго» сейчас такая ситуация:

Змиевская ТЭС - 9,4 тыс. тонн угля, чего хватит на пять дней работы станции;
Углегорская ТЭС - 6,7 тыс. тонн угля, на шесть дней работы;
Трипольская ТЭС - 29,8 тыс. тонн угля, на 14 дней.

Невелики запасы угля и на складах ТЭС частного холдинга ДТЭК (принадлежит Ринату Ахметову). Так, на Приднепровской и Ладыженской ТЭС его хватит на 21 день работы, а на Бурштынской - на шесть дней.

Министр энергетики Герман Галущенко заявилл, что в октябре 2021 года - марте 2022 года ожидается расход угля энергетических марок на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта - около 4 млн тонн. Таким образом, Украина должна дополнительно законтрактовать еще около 2 - 2,5 млн тонн угля.

ДТЭК сообщила о контрактовании около 0,5 млн тонн угля (из Польши - 320 тыс. тонн и США - 150 тыс. тонн). О поставке угля из РФ и Казахстана компания пока не сообщала.

«Центрэнерго» в конце сентября сообщила, что законтрактовано на предстоящий отопительный сезон почти 0,5 млн тонн угля (из Польши - 350 тыс. тонн, Казахстана - 100 тыс. тонн).
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11.11.2021 23:35 Відповісти
Короче , страной правят олигархи и криминал
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11.11.2021 23:40 Відповісти
В Україні на складах - на 310,4 тис. тонн менше вугілля, ніж необхідно. 62 енергоблоки на ТЕС - не працюють взагалі!
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11.11.2021 23:35 Відповісти
"Поэтому на отопительный сезон угля хватит", - сказал он."
Вот эта фраза, ********** премьер, больше всего настораживает. Просто потому что у вас все наоборот.
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11.11.2021 23:43 Відповісти
8 млн тонн - це наш видобуток
-------------------------------------------------
Ну, и где он? Склады почти пустые. Чем занимались летом?
Или уголь под землей начинает "расти" только в октябре-декабре?
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11.11.2021 23:46 Відповісти
хм, вчера уже приводил это сообщением на сайте Укренерго?! кто неправ?!

Станом на 11:00 8 листопада в аварійному ремонті за заявками виробників перебувало 4 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 0,8 ГВт, тоді як на ранок 1 листопада - 5 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 1,26 ГВт. Крім цього, за заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,88 ГВт (на ранок 1 листопада - 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,7 ГВт).

утянуто с сайта Укренерго https://ua.energy/zagalni-novyny/robota-energosystemy-1-7-lystopada-2021-roku/
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12.11.2021 00:05 Відповісти
Шмигаля, ЗЕ! и его шоблу в отставку!!
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12.11.2021 00:10 Відповісти
На виселицу 😡
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12.11.2021 01:03 Відповісти
От заходить пароплав, на ньому 70 тисяч тон вугілля...
Так його розвантажити треба, завантажити у вагони, довезти й знов розвантажити...
А за добу спалюється скільки??? - тисяч 30 - 35???
А з Казахстану путєн вже пустив вугілля, чи вимагає воду у Крим та лугандонців у Верховну Раду???
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12.11.2021 01:02 Відповісти
... вот если, бы включить печатный станок, то да - "гривня" в качестве топлива обеспечит успешное прохождение и зимы и весны и летаааа
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12.11.2021 05:03 Відповісти
Чи він сам в "теплій ванні" чи ще с ким?
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12.11.2021 06:54 Відповісти
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12.11.2021 07:16 Відповісти
и 500 миллионов новых рабочих мест
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12.11.2021 09:34 Відповісти
 
 