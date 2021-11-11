Головні новини 11 листопада: Путін жаліється Меркель на "Байрактари", Ткаченко йде у відставку

Путін вже вдруге за дві доби говорить з Меркель - і все про Україну, Ткаченко більше не хоче бути міністром культури, Леросу вручили підозру за показаний Зеленському середній палець - головні новини четверга, 11 листопада.

Путін жаліється Меркель на Україну

Очільники Росії та Німеччини провели другі переговори за дві доби: Путін жаліється Меркель на використання Україною безпілотників.

Тим часом Bloomberg пише, що Штати попередили європейських партнерів про можливе вторгнення Росії в Україну.

Ткаченко йде у відставку

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку та відправив її голові ВР Руслану Стефанчуку. За його словами, останнєю краплею стало рішення забрати у міністерства Держкіно та передати його в управління Кабміну.

Леросу пред’явили підозру через середній палець

Депутата підозрюють у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України). Можливі варіанти покарання - штраф до 68 тис. грн, арешт терміном до 6 міс. або обмеження свободи терміном до 5 років. Запобіжний захід Леросу обирати не будуть. Як вручали підозру - можна подивитися тут.

Свіжі рейтинги

Рейтинг політиків: якби вибори були в найближчі вихідні, 21,8% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 14,5% підтримали б П.Порошенка, 11,0% – Ю.Бойка, 10,8% – Ю.Тимошенко, 8,8% – Д.Разумкова, 6,4% – Є.Мураєва, 6,2% – І.Смешка, 5,7% – В.Гройсмана, 4,0% – О.Ляшка, 2,6% – А.Садового, 2,4% – О.Тягнибока, 1,7% – В.Кличка.

Рейтинг партій: "Слуга народу" – 17,3%, "Європейська солідарність" – 14,0%, "Батьківщина" – 12,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,0%. Партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%, партію "Сила і честь" – 5,8%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,2%.

Терехов став мером Харкова

Міським головою його зареєструвала Харківська міська територіальна виборча комісія.

Влада Грузії показала, як Саакашвілі отримав тілесні ушкодження

На цих кадрах експрезидента заносять до лікарні, бо йти він відмовляється. Омбудсман Денісова називає відео доказом застосування тортур. Саакашвілі каже, що припинить голодування, тільки-но його переведуть до цивільної лікарні.

Поліція від завтра проводитиме на дорогах техогляд транспорту

Стан автівок контролюватимуть за допомоги мобільни діагностичних станцій, ними оснащено патрульну поліцію в кожній області. Перевірятимуть вантажівки, автобусі, таксі та легкові авто, у яких за платню возять пасажирів чи вантаж.