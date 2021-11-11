Україна координує з Євросоюзом реакцію на ситуацію на кордоні з Білоруссю, - Цимбалюк

Україна перебуває у тісному контакті з європейськими партнерами з метою формування та координації спільної реакції на теперішню ситуацію на кордоні ЄС з Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Україна залишається у тісному контакті зі своїми європейськими партнерами з метою формування та координації спільної реакції на наявну ситуацію. Вчора відбулося позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України, де детально обговорювалося це питання", - заявив Цимбалюк у заяві щодо ситуації та кордоні ЄС.

Він також поінформував делегації країн-учасниць про те, що Україна запроваджує додаткові заходи щодо посилення контролю за безпекою на українському кордоні. "Якщо цього вимагатиме ситуація, будуть застосовані ще додаткові заходи", - зазначив Цимбалюк.

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Посол зазначив, що Україна уважно стежить за погіршенням ситуації на білорусько-польському кордоні та "повністю солідарна з Європейським Союзом і, зокрема, з тими країнами, які особливо постраждали, а саме з Латвією, Литвою, Польщею".

"Те, що відбувається на білоруському кордоні, не відповідає зобов’язанням, які взяли на себе держави-учасниці ОБСЄ, прийнявши Концепцію ОБСЄ з безпеки та управління кордоном 15 років тому, і порушує узгоджені принципи співробітництва з питань, пов’язаних з кордоном", - заявив український дипломат.

При цьому, він звернув увагу, що погіршення ситуації на кордоні ЄС з Білоруссю відбулося після підписання Лукашенком та Путіним указу про інтеграцію Союзної держави. "З огляду на це Україна вкотре застерігає Російську Федерацію від вжиття кроків, які можуть призвести до подальшої дестабілізації ситуації, а також хоче підкреслити абсолютну неприпустимість втручання у внутрішні справи Білорусі", - зазначив Цимбалюк.

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