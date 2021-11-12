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Претензій до нього не було. Будемо просити залишитися главою міністерства, - слуга народу Тарасенко про Ткаченка

Претензій до нього не було. Будемо просити залишитися главою міністерства, - слуга народу Тарасенко про Ткаченка

Подання заяви про відставку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка було несподіваним для фракції "Слуга народу" та вона проситиме його залишитися главою міністерства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканала "Дом" заявив народний депутат України, фракція "Слуга народу" Тарас Тарасенко.

"Вона (заява про відставку, - ред) була несподіваною і для всієї фракції. І зараз у фракції ведуться переговори, і навіть у партійному чаті обговорюємо, щоб ми могли коментувати під його Facebook-постом, і, в принципі, просити його залишитися главою міністерства. Бо він справді ефективний менеджер", - сказав Тарасенко.

За його словами, у фракції "Слуга народу" до роботи міністра Ткаченка претензій не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головні новини 11 листопада: Путін жаліється Меркель на "Байрактари", Ткаченко йде у відставку

"Претензій не було. Я вважаю, що він ефективно виконував свої обов'язки", - наголосив нардеп.

Тарасенко прокоментував озвучену Олександром Ткаченком причину звільнення — рішення уряду забрати Держкіно з відомства Мінкульту.

"Кіно — це частина культури. Тому не можна розділяти кіно та Міністерство культури. Чи потрібно йти на поступки міністру в такому ракурсі, чи не треба? Ми це обговорюватимемо на фракції, щоб культура була все-таки двигуном освіти у нас в Україні", — сказав Тарасенко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ,  11 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав заяву про відставку через рішення уряду забрати Держкіно з його відомства. Міністр також має намір виступити зі звітом про свою діяльність у Верховній Раді.

Автор: 

відставка (1462) Ткаченко Олександр (509) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+4
давай кино про напалеона!
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12.11.2021 05:02
+3
"Кіно - це частина культури. Тому не можна розділяти кіно та Міністерство культури" Ткаченко
"Самым важным искусством для нас является кино и цирк" Ленин

Ага. И именно потому что "кино - это часть культуры", Валере Маркусу не дали финансирование на его проект о Норвегии (и не только о ней), и теперь он вынужден самостоятельно собирать деньги. Сенцову кстати тоже...
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12.11.2021 00:24
+3
это чмо с козлиной бородкой еще просить нужно?)
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12.11.2021 07:19
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Кінюшники срані.
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12.11.2021 00:16 Відповісти
"Кіно - це частина культури. Тому не можна розділяти кіно та Міністерство культури" Ткаченко
"Самым важным искусством для нас является кино и цирк" Ленин

Ага. И именно потому что "кино - это часть культуры", Валере Маркусу не дали финансирование на его проект о Норвегии (и не только о ней), и теперь он вынужден самостоятельно собирать деньги. Сенцову кстати тоже...
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12.11.2021 00:24 Відповісти
Культурна інверсія це коли блуд у капелюсі святого Миколая.
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12.11.2021 02:45 Відповісти
Хабадний жидоміністр українського дегенерат-геноциду.
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12.11.2021 10:21 Відповісти
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12.11.2021 10:23 Відповісти
давай кино про напалеона!
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12.11.2021 05:02 Відповісти
это чмо с козлиной бородкой еще просить нужно?)
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12.11.2021 07:19 Відповісти
А міністерство відосіків буде?
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12.11.2021 07:43 Відповісти
Зедебилы испугались ,что этого чмошника по кличке ткаченко ,беня вернет на г+г. А этот врать умеет круче подляка и 95анала. Сразу бигусы ,лещи и другие псевдо расследователи оживут.И нелох тогда будет убивать по два брата в неделю.
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12.11.2021 08:23 Відповісти
Претензій до нього не було, бо толку з нього ніякого...
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12.11.2021 09:47 Відповісти
Та чувак поняв що скоро буде жопа і вирішив с" їбнуть, щоб потім довго не сидіти
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12.11.2021 10:45 Відповісти
Бегут как крысы, чуют что финал близок
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12.11.2021 10:53 Відповісти
 
 