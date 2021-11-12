Претензій до нього не було. Будемо просити залишитися главою міністерства, - слуга народу Тарасенко про Ткаченка

Подання заяви про відставку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка було несподіваним для фракції "Слуга народу" та вона проситиме його залишитися главою міністерства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканала "Дом" заявив народний депутат України, фракція "Слуга народу" Тарас Тарасенко.

"Вона (заява про відставку, - ред) була несподіваною і для всієї фракції. І зараз у фракції ведуться переговори, і навіть у партійному чаті обговорюємо, щоб ми могли коментувати під його Facebook-постом, і, в принципі, просити його залишитися главою міністерства. Бо він справді ефективний менеджер", - сказав Тарасенко.

За його словами, у фракції "Слуга народу" до роботи міністра Ткаченка претензій не було.

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"Претензій не було. Я вважаю, що він ефективно виконував свої обов'язки", - наголосив нардеп.

Тарасенко прокоментував озвучену Олександром Ткаченком причину звільнення — рішення уряду забрати Держкіно з відомства Мінкульту.

"Кіно — це частина культури. Тому не можна розділяти кіно та Міністерство культури. Чи потрібно йти на поступки міністру в такому ракурсі, чи не треба? Ми це обговорюватимемо на фракції, щоб культура була все-таки двигуном освіти у нас в Україні", — сказав Тарасенко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав заяву про відставку через рішення уряду забрати Держкіно з його відомства. Міністр також має намір виступити зі звітом про свою діяльність у Верховній Раді.