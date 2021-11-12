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Новини Опалювальний сезон
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Ми фактично в стані енергетичної війни. Росія блокує постачання вугілля з Казахстану, - Міненерго

Ми фактично в стані енергетичної війни. Росія блокує постачання вугілля з Казахстану, - Міненерго

Заступник міністра енергетики України Максим Немчинов заявив про те, що в даний час Україна фактично знаходиться в стані енерговійни. Він підкреслив, що Росія блокує поставки вугілля з Казахстану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив у ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності з транзиту газу", - заявив заступник міністра.

Немчинов вважає, що Росія навмисне блокує поставки вугілля в Україну.

"Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - додав він.

Також читайте: Росія обмежила постачання вугілля через свої інфраструктурні обмеження, - Казахстан

Автор: 

газ (10415) Казахстан (872) вугілля (2472) опалювальний сезон (1745) Теплокомуненерго (542)


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Топ коментарі
+22
конечно, все наше лето *****...ла россия, а не вы...
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12.11.2021 01:08
+19
Вы там со Шмыгалем как-то договоритесь.

Бо он рассказывает, шо параходами, *********** и всевозможным гужевым транспортом со всех концов планеты к нам спешит неимоверное количество угля.

И, судя по тому, что платить нам особо нечем, совершенно бесплатно.
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12.11.2021 01:17
+18
А чим ви думали влітку і чому не закупили вугілля завчасно ?
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12.11.2021 01:08
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конечно, все наше лето *****...ла россия, а не вы...
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12.11.2021 01:08 Відповісти
не тебе об этом кукарекать, тролятина тухлая
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12.11.2021 03:25 Відповісти
Ну, конечно - тебе из Германии.
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12.11.2021 03:32 Відповісти
Бот подолятский ,флаг смени.
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12.11.2021 08:16 Відповісти
А чим ви думали влітку і чому не закупили вугілля завчасно ?
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12.11.2021 01:08 Відповісти
Литва змогла злізти з "газової голки" Російської Федерації. Енергетичної незалежності вдалося досягти завдяки будівництву морських терміналів для нафти та скрапленого газу.
Термінал для скрапленого газу дозволив знизити ціни в три рази
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12.11.2021 10:54 Відповісти
Мне это уже напоминает путинизм головного мозга украинских чиновников, у того вечно запад виноват, а у этих россия, нашли сс..ка отмазку для своих про..бов, ребята - уже надоело слушать ваш бред.
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12.11.2021 01:13 Відповісти
Точно и никто не нападал, нас там нет и ***** белый и пушистый вас спасет.
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12.11.2021 08:27 Відповісти
Так кто не пропускает уголь из Казахстана?
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12.11.2021 08:35 Відповісти
Вы там со Шмыгалем как-то договоритесь.

Бо он рассказывает, шо параходами, *********** и всевозможным гужевым транспортом со всех концов планеты к нам спешит неимоверное количество угля.

И, судя по тому, что платить нам особо нечем, совершенно бесплатно.
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12.11.2021 01:17 Відповісти
У списку підвозчиків навіть Санта Клаус є.
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12.11.2021 07:57 Відповісти
1942 год. Говорит таварищ Сталин - Германия блокирует конвои с ленд-лизом. Вот же ж гады.
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12.11.2021 01:19 Відповісти
Все зрозуміло. Будемо купувати вугілля в ОРДЛО. Докерувалися зелені гниди...
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12.11.2021 02:05 Відповісти
З ОРДЛО возили еще при Пеце, знаю,так как рядом проходит ж/д. Щас шось не стали возить.
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12.11.2021 08:26 Відповісти
У меня для тебя новость - уголь с лугандона почти не прекращал поставляться во время царевания свиношенко и еще год минимум при наркомане. Оформлялся он как кацапский, африканский или беларусский.
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12.11.2021 10:28 Відповісти
"Немчинов вважає, що Росія навмисне блокує поставки вугілля в Україну.

"Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - додав він". - Та ви шо... Та ви просто генії. Тільки от де були ці "генії" і чим займались в той час - коли треба було запасатись газом і вугіллям до опалювального сезону...
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12.11.2021 02:22 Відповісти
на сьомому році зрозуміли що йде війна...
Але деякі ще не зрозуміли-закупають електрику в Таргана
та бажають побалакати з )(уйлом про стрільбу..
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12.11.2021 02:52 Відповісти
Всему виной непрофессиональная, некомпетентная, коррумпированная власть ЗеБанды. Когда летом нужно было закупать уголь и газ и были деньги, и цены не высокие, ЗеБанда этого не делала и продолжала набивать себе карманы сворованными на "большом куше"-строительстве дорог, на котором контора ермака-Козыря (трижды проклятая ОПа, с татаровыми и прочей антиукраинской нечестью) не плохо греет руки и теперь, пока полстраны замерзает.
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12.11.2021 03:18 Відповісти
Барыга просто образец честности в сравнении с ЗеБандой!
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12.11.2021 03:19 Відповісти
расскажи нам за барыгу барыга неплохо рубил бабос на игральных свинарниках. 1к точек это не шутки. +/ 1 свинарник на 2к населения. И это очень скромно, в среднем. Вот и считай СКОЛЬ свинорылый сатанист зарабатвал на сатанинском бизнесе.
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12.11.2021 08:05 Відповісти
А вас силой в игральники загоняли? Я там допустим, никогда не был.
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12.11.2021 10:04 Відповісти
А как дела с подводным паровозом, который ещё при шоколадном гетьмане запускали? Может на нем привезём?
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12.11.2021 06:57 Відповісти
Недоразвитый ,тогда все решилось очень умно и быстро.Без нытья ,купили уголь недостающий в США и ЮАР.Но появились заказные расследователи на деньги бени и кацапов и стали вонять на всех каналах про вротердам. Вот сейчас вы его и получаете.
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12.11.2021 08:14 Відповісти
Об этом должна заботиться оккупирующая сторона.
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12.11.2021 07:35 Відповісти
Спроси у своих белых хозяев, зачем они приперлись в Крым
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12.11.2021 08:09 Відповісти
А кто бы сомневался. Надо отвоевывать свои шахты!
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12.11.2021 07:34 Відповісти
А Герус це російський депутат?
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12.11.2021 07:59 Відповісти
Вот и оправдание от зедебилов,своей тупости и не компетенции.
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12.11.2021 08:05 Відповісти
Лжет,он как сивый мерин.Казахстану самому не хватает своей угольной генерации и он закупает элэнергию у орды. Во первых там зима,а во вторых Казахи занимают второе-третье место в мире. по добыванию криптовалюты и из-за этого у них энергодефицит.
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12.11.2021 08:17 Відповісти
Заблокируйте или помешайте в ответ гумконвой в зону ООС!
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12.11.2021 08:21 Відповісти
Я даже не знаю кто лучше управился Роися или вы
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12.11.2021 08:28 Відповісти
При всей серьёзности намерений кремля, как по мне, тот ущерб, который они смогли нанести, даже близко не стоит к ущербу, который мы нанесли сами себе за время независимости.
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12.11.2021 10:33 Відповісти
"Братушки" всегда относились к Украине с теплотой и пониманием. Крым украли,на Донбассе беспределят,а мы не ценим. Ну как так?
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12.11.2021 08:32 Відповісти
С этими зебилами так и надо, они только батога понимают.
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12.11.2021 10:43 Відповісти
А транзит рос. товаров через Украину есть?
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12.11.2021 09:02 Відповісти
Нет. Почитай профильные статьи на эту тему. Африканский, американский и прочий уголь - это обман. Антрацит в необходимых объёмах можно доставить из лугандона и кузбаса. Всё.
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12.11.2021 10:36 Відповісти
Уголь кроме Казахстана нам поставляет еще ряд стран, в частности США и Польша. Казаз
Хстан дплеко не ключевой поставщик. Все что связано с энергетикой это всегда игры миллиардеров, правду знают лишь эсперты, один из лучших Михаил Гончар. Тут если копать по полной , то окржется что уголь нам нужен исключительно для поддержки электросети Украины в пиковые нагрузки, все остальные безумные обьемы вреднейшего угля нужны не Украине, а Ринату Ахметову. Это его кино про уголь, элетричество и отопление, именно с этой гниды надо спрашивать у него все коды и шифры.
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12.11.2021 09:36 Відповісти
Та ти шо? У, Вас, нарешті відкрилися очі.
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12.11.2021 09:52 Відповісти
А, хто блокує поставки газових вуглів з українських шахт?
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12.11.2021 11:36 Відповісти
ЗІ: за сім років можна було витратити два тижні на реконструкцію подачі палива.
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12.11.2021 11:38 Відповісти
 
 