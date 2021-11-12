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Ми фактично в стані енергетичної війни. Росія блокує постачання вугілля з Казахстану, - Міненерго
Заступник міністра енергетики України Максим Немчинов заявив про те, що в даний час Україна фактично знаходиться в стані енерговійни. Він підкреслив, що Росія блокує поставки вугілля з Казахстану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив у ефірі ток-шоу "Право на владу".
"Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності з транзиту газу", - заявив заступник міністра.
Немчинов вважає, що Росія навмисне блокує поставки вугілля в Україну.
"Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - додав він.
Топ коментарі
+22 Роман Пиляшенко #411494
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+19 Герхард
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Термінал для скрапленого газу дозволив знизити ціни в три рази
Бо он рассказывает, шо параходами, *********** и всевозможным гужевым транспортом со всех концов планеты к нам спешит неимоверное количество угля.
И, судя по тому, что платить нам особо нечем, совершенно бесплатно.
"Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - додав він". - Та ви шо... Та ви просто генії. Тільки от де були ці "генії" і чим займались в той час - коли треба було запасатись газом і вугіллям до опалювального сезону...
Але деякі ще не зрозуміли-закупають електрику в Таргана
та бажають побалакати з )(уйлом про стрільбу..
Хстан дплеко не ключевой поставщик. Все что связано с энергетикой это всегда игры миллиардеров, правду знают лишь эсперты, один из лучших Михаил Гончар. Тут если копать по полной , то окржется что уголь нам нужен исключительно для поддержки электросети Украины в пиковые нагрузки, все остальные безумные обьемы вреднейшего угля нужны не Украине, а Ринату Ахметову. Это его кино про уголь, элетричество и отопление, именно с этой гниды надо спрашивать у него все коды и шифры.