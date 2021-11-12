Ми не можемо відкривати вогонь на ураження, - Данілов про ситуацію з мігрантами у Білорусі
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував міграційну кризу на білоруському кордоні. Він пояснив, чи зможуть військові відкрити вогонь у разі прориву українського кордону мігрантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив у ефірі токшоу "Право на владу".
"По-перше, ми не можемо відкривати вогонь на ураження. Це категорично заборонено. Інша справа, що ми повинні вжити превентивних заходів, щоб цього не сталося", - заявив Данілов.
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський також прокоментував ситуацію, що склалася.
"Вогнепальна зброя - це не інструмент боротьби з міграційною кризою. Рік тому ми мали подібну міграційну кризу з Білоруссю, коли хасиди були на кордоні з Україною. І це були тисячі людей. І ми з цим впоралися без використання вогнепальної зброї", - додав він.
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данилов производил впечатление ... теперь понятно какое,
тот же мертвяк жирует с охметовым на пару ...
Уступите место тем, кто может!
Саме відразу необхідно застосовувати кулемети і вогнемети,бо за пару днів матимемо їх тисячі в себе.
но мусора в Украине предпочитают по гражданам Украины
из оружия, купленного за счёт этих же граждан-лохобанов
стрелять, а этот сброд им выгоден
Не пишіть єрунди. Дійсно, деяка кількість агентів там буде, але не массово.
Крім того після того (якщо) їх відловлять - фільтраційний лагер і перевірка. Може кого і перехоплять.
что дальше ?
лагерь это вообще хорошо, это там, где военнослужащий окажется после того, как зверьки отберут оружие ?
а вполне агрессивный видон, теперь , случись случай, они отберут оружие у погранца, данилов (зеленский) запретил стрелять ...
как теперь идти в наряд ? оружие получать ? передавать теперь его
по первому требованию нарушителя границы есму в руки ?
с другим военным имуществом ?
у зеленского и данилова в голове сквозняк ?
В даному випадку стріляти на ураження можна буде, коли існуватиме пряма загроза життю прикордонників або інших українських громадян.
Ніде в цивілізованому і навіть напівцівілізованому світі по мігрантам не стріляють, особливо, коли серед жінки і діти.
https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900
Данилов,твою мать,а если они в твою квартиру ломиться будут,двери им откроешь?
К стати как я и говорил- они пойдут через Волынские леса и болота- вот их план с картой:
https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900
Пупа и Лупа играют очень грязно, не гнушаясь никакими методами, а сеть пропаганды делает свое дело и раскалывает мнения людей даже внутри ЕС или США.
,кодло дітей,що теж паразитуватимуть,як і батьки....
схаменіться, ідіоти!!
московські прихвостні в Україні керують….
скіглять, що їм важко окупантів убивати, але самі нічого не змінили за цей час….
Головне Патріотів України садити до тюрми та зливати кацапам інформацію з розвідки!,!!
пильнуймо Україну!!!
Я б перше що видав, то це дозвіл кожному погранцю відкривати вогонь на враження у випадку прориву кордону.
Бо будь-хто у випадку спроби прориву кордону - ворог. А ворога треба знищувати.
не открывать огонь,так они откроют огонь по нашим солдатам,
это предатели которые предали свою страну и бегут от наказания.