Визначено 10 ділянок, де можуть відбуватися підходи мігрантів до кордону, - Монастирський
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "нормальний кордон" між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, і що 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Монастирський заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу"
"Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає.
І це наша загальна задача, задача всього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, між Україною і республікою Білорусь.
Мова йде про понад тисячу кілометрів державного кордону", - підкреслив він.
Монастирський продовжив: "Визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.
Саме там у першу чергу будуть посилюватися прикордонники Національною гвардією, поліцією. Крім того, основний меседж – це консолідація всіх зусиль".
Монастирський також зазначив, що на засіданні РНБО йшлося і про підрозділи тероборони, які в разі потреби будуть залучатися до захисту кордону.
Міністр повідомив, що в точках можливого загострення є сенс провести "навчання з територіальної оборони".
Крім того, за словами Монастирського, він дав вказівку "підняти всі громадські формування з охорони громадського порядку" біля українського-білоруського кордону, які повинні пройти відповідні навчання.
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Утворення та боротьба УПА «Поліська Січ»[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C&veaction=edit§ion=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C&action=edit§ion=4 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taras_Bulba-Borovets._1941.jpg
Отаман Поліської Січі, 2 вересня 1941 року
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 20 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Президента УНР в екзилі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Лівицького мав сформувати та очолити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» . У ніч https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 разом із розвідницею-кур'єром Валентиною Кульчинською перетинає радянський кордон для виконання наказу - перепливає річку Буг поблизу м. Влодави і потрапляє під сильний обстріл прикордонників.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-:0-3 [3] Кульчинська загинула, а Боровець до місця призначення пішов сам. Там зайнявся підготовкою кадрів для майбутньої «Поліської Січі», УПА. Передбачалося створення й інших окружних бойових одиниць - наприклад, «Волинська Січ», «Полтавська Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-:2-4 [4] Станом на 1941 рік чисельність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» сягала 10 000 бійців. До початку війни він діяв під псевдами Байда, Гонта. Потім усі накази уже підписував подвійним іменем Тарас Бульба-Боровець.
Как я и говорил- они пойдут через Волынские леса и болота, там их за плюшки янтарная мафия переведет, вот их план с картой:
https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900
Ну, так от: зедебіли, завдяки тобі прийшовши до влади, зупинили її фінансування та будівництво.
Тара́с Дми́трович Борове́ць (псевдоніми: Тарас Бульба, Чуб, Ґонта; https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 9 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1908 1908 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%96 Бистричі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Волинська губернія , нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 15 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США ) - діяч українського повстанського руху часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , засновник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» , від 16 листопада 1941 року - генерал-хорунжий (наказ № 22 ГК «Поліська Січ»).
https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900
Не благодарите