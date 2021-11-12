УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5890 відвідувачів онлайн
Новини
4 375 34

Визначено 10 ділянок, де можуть відбуватися підходи мігрантів до кордону, - Монастирський

Визначено 10 ділянок, де можуть відбуватися підходи мігрантів до кордону, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "нормальний кордон" між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, і що 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Монастирський заявив  в ефірі ток-шоу "Право на владу"

"Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає.

І це наша загальна задача, задача всього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, між Україною і республікою Білорусь.

Мова йде про понад тисячу кілометрів державного кордону", - підкреслив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо відкривати вогонь на поразку, - Данілов про ситуацію з мігрантами у Білорусі

Монастирський продовжив: "Визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.

Саме там у першу чергу будуть посилюватися прикордонники Національною гвардією, поліцією. Крім того, основний меседж – це консолідація всіх зусиль".

Монастирський також зазначив, що на засіданні РНБО йшлося і про підрозділи тероборони, які в разі потреби будуть залучатися до захисту кордону.

Міністр повідомив, що в точках можливого загострення є сенс провести "навчання з територіальної оборони".

Крім того, за словами Монастирського, він дав вказівку "підняти всі громадські формування з охорони громадського порядку" біля українського-білоруського кордону, які повинні пройти відповідні навчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі перебувають близько 5 тис. мігрантів з Близького Сходу: ескалація на кордоні можлива в будь-який момент, - Єнін

Автор: 

Білорусь (7926) мігранти (1108) нелегали (383) Монастирський Денис (392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
а це не ти знущався з її будівництва?
Ну, так от: зедебіли, завдяки тобі прийшовши до влади, зупинили її фінансування та будівництво.
показати весь коментар
12.11.2021 02:32
+3
Згадав про стіну? А хто ж реготав з неї та кепкував?
показати весь коментар
12.11.2021 06:51
+3
"І це наша загальна задача, задача всього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, між Україною і республікою Білорусь" - ні, придурки зелені, це вашого недолугого уряду була задача рік тому, але ви її провалили, а гроші платників податків вкрали, кордон абсолютно незахищений і за цей злочин рано чи пізно доведеться відповідати
показати весь коментар
12.11.2021 06:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Осталось только на картах эти участки обозначить, и будет так же как Байден ***** список передал с объектами которые запрещено атаковать российским хакерам.
показати весь коментар
12.11.2021 01:58 Відповісти
і повідомити полішуків

Утворення та боротьба УПА «Поліська Січ»[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C&action=edit&section=4 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taras_Bulba-Borovets._1941.jpg


Отаман Поліської Січі, 2 вересня 1941 року

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 20 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Президента УНР в екзилі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Лівицького мав сформувати та очолити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» . У ніч https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 разом із розвідницею-кур'єром Валентиною Кульчинською перетинає радянський кордон для виконання наказу - перепливає річку Буг поблизу м. Влодави і потрапляє під сильний обстріл прикордонників.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-:0-3 [3] Кульчинська загинула, а Боровець до місця призначення пішов сам. Там зайнявся підготовкою кадрів для майбутньої «Поліської Січі», УПА. Передбачалося створення й інших окружних бойових одиниць - наприклад, «Волинська Січ», «Полтавська Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-:2-4 [4] Станом на 1941 рік чисельність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» сягала 10 000 бійців. До початку війни він діяв під псевдами Байда, Гонта. Потім усі накази уже підписував подвійним іменем Тарас Бульба-Боровець.
показати весь коментар
12.11.2021 08:20 Відповісти
Конные патрули будут эффективней и иметь психологический эффект.

Как я и говорил- они пойдут через Волынские леса и болота, там их за плюшки янтарная мафия переведет, вот их план с картой:

https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900

показати весь коментар
12.11.2021 11:51 Відповісти
А де ж "стіна Яценюка"?
показати весь коментар
12.11.2021 02:19 Відповісти
Довгоносик зїв
показати весь коментар
12.11.2021 02:27 Відповісти
а це не ти знущався з її будівництва?
Ну, так от: зедебіли, завдяки тобі прийшовши до влади, зупинили її фінансування та будівництво.
показати весь коментар
12.11.2021 02:32 Відповісти
Так я й зараз з неї знущаюсь - бо де вона? Побудував Сєня одну секцію, попіарився перед журналістами - і все, нема стіни.
показати весь коментар
12.11.2021 13:30 Відповісти
Згадав про стіну? А хто ж реготав з неї та кепкував?
показати весь коментар
12.11.2021 06:51 Відповісти
Та я й зараз з неї кепкую - бо де вона? Побудував Сєня одну секцію стіни і все.
показати весь коментар
12.11.2021 13:28 Відповісти
Навала буде.
показати весь коментар
12.11.2021 02:26 Відповісти
Срочно нужно сеню подтянуть, он знает толк в границах и заборах.
показати весь коментар
12.11.2021 05:23 Відповісти
Сєню пішли корисні ідіоти.
показати весь коментар
12.11.2021 06:55 Відповісти
почему об этом говорит очередной небрито-немытый, а не руководитель погранслужбы? или это метод безугло-реально-безумной спрашивать о безопасности на границе у ГУР МО?
показати весь коментар
12.11.2021 06:08 Відповісти
Потрібно пустити чутку, що всі ці нелегали йдуть колоною до найвеличнішого лідера **********. Кордон будуть охороняти так, що навіть миш не пролізе.
показати весь коментар
12.11.2021 06:44 Відповісти
"І це наша загальна задача, задача всього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, між Україною і республікою Білорусь" - ні, придурки зелені, це вашого недолугого уряду була задача рік тому, але ви її провалили, а гроші платників податків вкрали, кордон абсолютно незахищений і за цей злочин рано чи пізно доведеться відповідати
показати весь коментар
12.11.2021 06:58 Відповісти
Монастирський дав вказівку підняти всі громадські формування для захисту кордону , він це серйозно ? У нас 250 тис. армія , 300 тис .МВС , 80 тис .Нацгвардія , 35 тис .СБУ , врешті прикордонники , а на захист кордону дядьків з берданками ? (
показати весь коментар
12.11.2021 07:05 Відповісти
"дядько з берданкою" в 1941 р. не пускав німців на Полісся, створив загони самооборони.
Тара́с Дми́трович Борове́ць (псевдоніми: Тарас Бульба, Чуб, Ґонта; https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 9 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1908 1908 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%96 Бистричі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Волинська губернія , нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 15 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США ) - діяч українського повстанського руху часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , засновник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» , від 16 листопада 1941 року - генерал-хорунжий (наказ № 22 ГК «Поліська Січ»).
показати весь коментар
12.11.2021 08:12 Відповісти
Дякую за історичну довідку , але така аналогія недоречна , я пишу про те що у нас сотні тисяч співробітників які отримують великі зарплати саме за те щоб захищати країну , чи вони у нас тільки для того щоб забивати кийками людей коли вони виходять на протести ?
показати весь коментар
12.11.2021 08:36 Відповісти
до 2013 також дехто отримував зарплату, а зараз вони на службі в мордорі. народ є носієм влади, а армія є з народу, тому народ має право на захист своєї землі
показати весь коментар
12.11.2021 09:16 Відповісти
Какие мигранты в Украину?Он серьезно?Кто хотел,давно уже прошел,а больше желающих попасть в дыру нет
показати весь коментар
12.11.2021 07:10 Відповісти
А кто их спрашивать будет?
показати весь коментар
12.11.2021 08:35 Відповісти
повідомте місцевих, що мігранти мають янтар і доляри , а мігрантів, повідомте, що полішуки їх чекають, як чекали на німців в 1941
показати весь коментар
12.11.2021 08:10 Відповісти
а ще 110 ділянок не визначено, бо заткнути їх нічим.
показати весь коментар
12.11.2021 08:14 Відповісти
Ярош позавчера обратился к Добровольческой армии с призывом быть наготове. Сразу подумалось про укр-бел границу. Таки да, надо защищать. И если бесконечные подразделеия МВС не особо могут силу применять, то добровольцы не обязаны стесняться и по необходимости жестко мочить киянками чернобородых агентов Хремля. Гибридная оборона кордонов более эффективная в 21 веке.
показати весь коментар
12.11.2021 08:51 Відповісти
Як тільки це, потрапить на відео то, всі ліваки в ЄС та США з Канадою піднімуть неймовірний плач по сірійсько-ірако-афганським жертвам біндєравцев. І рашатудей з трусів вискочить аби це розповсюдити.
показати весь коментар
12.11.2021 11:35 Відповісти
та і хєр на них
показати весь коментар
12.11.2021 16:23 Відповісти
Значит туда нужно подогнать пару десятков автобусов и ждать, потом всех организованно на украинско-венгерскую границу, всем понравиться!😁
показати весь коментар
12.11.2021 08:54 Відповісти
А на строительство границы СРОЧНОнадо тряхнуть миллиардера Ахметова или национализировать все ТЭС , которые он за копейки выкупил и теперь херит 😀
показати весь коментар
12.11.2021 09:15 Відповісти
Коли вам згадують Сєню і "стіну" не сприймайте серйозно це, звичайний стьоб. Просто люди забувають смайлики ставити. Ато наївні прихильники Сєні думають що, за ним народ вже засумував. Його та Яресько, як поганих котів, ще 18 років будуть тикати носом в "реструктуризацію" боргу за якою маємо виплатити до 2040 року щонайменше мільярдів 60 або жити в злиднях.
показати весь коментар
12.11.2021 11:31 Відповісти
ЗІ: коли у Сєні спитали, якого бєні він підписав таку "реструктуризацію", за якою маємо платити відсотками від ВВП то, він з посмішкою відповів: а ви розраховуєте на зростання ВВП більше ніж 1,5%?! Він свідомо заклав "обмежувач росту" до 2040 року.
показати весь коментар
12.11.2021 11:55 Відповісти
а ты хотел выплатить 60 ярдов единовременно в 2015-м году?
показати весь коментар
12.11.2021 16:24 Відповісти
Как я и говорил- они пойдут через Волынские леса и болота, там их за плюшки янтарная мафия переведет, вот их план с картой:

https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900


Не благодарите
показати весь коментар
12.11.2021 11:47 Відповісти
 
 