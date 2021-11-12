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Глава УГКЦ Святослав обговорив з Папою Римським Франциском ситуацію в Україні та війну на Донбасі

Папа Римський Франциск прийняв на аудієнції главу УГКЦ Святослава (Шевчука), під час розмови священнослужителі обговорили ситуацію в Україні та війну на Донбасі.

Як передает Цензор.НЕТ, про це повідомляє  інформаційний ресурс УГКЦ

Важливу увагу в ході розмови було присвячено темі гуманітарної ситуації в Україні в умовах пандемії.

Блаженніший Святослав розповів Римському Архиєреєві, що "сучасний пострадянський простір живе в умовах, коли багаті стають ще багатшими, а бідні ще біднішими.

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Невелика олігархічна група збагачується шляхом знищення малого та середнього бізнесів, по суті, зникає середній клас, зубожіння народу відбувається швидкими темпами, люди бояться зими, зростають ціни.

Особливого загострення додає енергетична війна, яка ведеться проти України. На ці проблеми накладається проблема війни на Сході України, яка не припиняється з 2014 року".

Крім того, Святослав Шевчук зачепив тему еміграції, вказавши, що за роки незалежності з України виїхали приблизно 10 мільйонів осіб.

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Глава УГКЦ Святослав обговорив з Папою Римським Франциском ситуацію в Україні та війну на Донбасі 01

Автор: 

Папа Римський (311) УГКЦ (108) Шевчук Святослав (60) Папа Франциск (178)


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Поддержка Святого престола в Ватикане очень важна для Украиньі .
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12.11.2021 05:47 Відповісти
Угу, держатель воровского общака кооператива Озеро обязательно поддержит.
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12.11.2021 06:01 Відповісти
При цьому всьому шевчуки з єпіфаніями не святкують Різдво разом з усім християнським світом , а надають перевагу гулянкам разом з жуліками Гуні Московського . Але коли пече - першим ділом , підібгавши хвіст шевчук біжить до Папи . Ну ні встиду ні сорому. Вже половина греко-католицьких родин перейшли самостійно на святкування Різдва з усім світом .
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12.11.2021 06:33 Відповісти
Вы правы . Скоро прекрасное Рождество и весь мир его празднует ( даже арабы)
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12.11.2021 09:18 Відповісти
До того ж вся українська еміграція та студенти за кордоном - всі одразу переходять на свій рідний календар , за яким народилися і живуть .
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12.11.2021 06:47 Відповісти
Яку владу обирають в Україні так і живуть.
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12.11.2021 06:58 Відповісти
Про що можуть говорити попи?
підуть головою востукають об підлогу
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12.11.2021 07:20 Відповісти
 
 