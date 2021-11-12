Одного українського воїна поранено на Донбасі. Війська РФ здійснили 13 обстрілів, били з 122-мм артилерії, 120-мм мінометів та скидали ВОГ-17 із безпілотника, - штаб
Протягом минулої доби, 11 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС у фейсбуці.
Так, по позиціях ЗСУ біля Мар’їнки окупанти відкривали щільний вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
В напрямку Новозванівки ворог тричі вів вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
В районі населеного пункту Зайцеве противник здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Біля Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів.
В напрямку Широкине обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В бік Кримського ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.
Також відзначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 12 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в прессцентрі ОС.
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А свинособака йде в деактив.
Горіть у пеклі москалі !!!
Менше ніж через тиждень бійці 36 бригади морської піхоти ДШР вирушають на позицію на передовій, де немає електропостачання. Аби допомогти захисникам, триває збір коштів на придбання генератора і кабеля.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила волонтерка Роксолана Несторук з посиланням на слова мами бойового медика, лучанки Наталії Ніколаєвої.
«Незабаром день святого Миколая і ми з колегою Юлією Колесник хочемо здійснити мрії діток з Волинського онкоцентру, тому, на жаль, не маємо фінансової змоги допомогти зі збором коштів на генератор та кабель для військових із 36 бригади морської піхоти ДШР. Але дуже хочеться допомогти! Вже наступного тижня хлопці їдуть на передову, але на позиції нема електрики. Щоб забезпечити електропостачання, потрібно протянути щонайменше 4 кілометри кабелю. Мама бойового медика Діми Ніколаєва, який проходить вже третю ротацію, просить допомогти зібрати кошти на купівлю генератора та кабелю. Звітність гарантує. І я дуже прошу допомогти та підтримати її в цьому!» - звертається Роксолана до небайджуих.
З її слів, необхідний для захисників генератор вартує у межах 10-11 тисяч гривень, вартість кабелю - 15 тисяч гривень.
Реквізити:
5168 7451 0202 5118 - отримувач Наталія Ніколаєва.
Вікторія СЕМЕНЮК
Скажи куратору пусть подарит тебе учебник по рузгому изыгу.