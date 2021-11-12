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Таксі, автобуси та вантажівки: відсьогодні поліція перевірятиме безпеку транспорту на дорогах України

Таксі, автобуси та вантажівки: відсьогодні поліція перевірятиме безпеку транспорту на дорогах України

Відсьогодні в Україні почали перевіряти безпеку транспорту. Патрульна поліція контролюватиме автомобілі таксі, вантажівки та автобуси.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у фейбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, відсьогодні, 12 листопада, патрульні поліцейські використовуватимуть спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, встановленим правилам, нормам та стандартам, що стосуються безпеки дорожнього руху.

Білошицікий відзначив, що мобільні діагностичні станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам.

За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть:

- проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;

- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

- здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;

- здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;

- здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.

- визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;

- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

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За словами Білошицького, такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області.

Також він наголосив, що перевірка діагностичними станціями наразі не стосуватиметься приватного легкового транспорту.

Транспорт, який буде перевірятися:

1. Вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;

2. Автобуси;

3. Автомобілі таксі;

4. Автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;

5. Окремі Спеціалізовані ТЗ.

6. Легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

авто (6155) техогляд (21) патрульна поліція (1441) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+19
надеюсь уберут любителей ксенона с дорог. Чем гавенее и дешевле машина тем ярче сает
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12.11.2021 07:55
+7
полицизация Украины... куда ни посмотришь, то полицай, то слабоумный, то прокурорва, то судья...
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12.11.2021 07:50
+7
С трухиным разберитесь, мудаки и с малолетними дебилами, что в харькове людей убивают, и хвастаются что с мусорами любой вопрос решается.
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12.11.2021 08:08
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полицизация Украины... куда ни посмотришь, то полицай, то слабоумный, то прокурорва, то судья...
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12.11.2021 07:50 Відповісти
Та народ такий..
73 % лохів.
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12.11.2021 08:18 Відповісти
Та зараз нібито вже лише 25% зєбілів. А от в Петра стабільно дуже високий рейтинг. Скоро досягне рівня 2019 року.
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12.11.2021 08:31 Відповісти
Було би добре. Якщо в народу включиться інстинкт самовиживання. то проголосують за Петра.
Ні - то будуть в підфуйлятниками.
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12.11.2021 08:35 Відповісти
Они просто быстро перекрашиваются.
Кравчука кто выбрал в 1991 г? Вместо Черновила. А теперь все умные. И Кучму комуняку. А януковоща- бандита? А потом резко перекрашивается у нас нарид. Вот в 2014 перекрасился в "патриотив". А потом им показали квартал95 и все поснимали вышиванки, привели во власть клоунов и бывших коррупционеров яныка. Теперь вот они и в зеленых предателях разочаровались.
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12.11.2021 11:56 Відповісти
надеюсь уберут любителей ксенона с дорог. Чем гавенее и дешевле машина тем ярче сает
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12.11.2021 07:55 Відповісти
Почти все таксеры наколхозили ксенон. Смею предположить ,что от них больше аварий чем от алкоголя. Таким надо сразу бить стекла и рожу
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12.11.2021 08:36 Відповісти
внедорожники тоді теж лайно
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12.11.2021 08:52 Відповісти
І тебе приберуть. Хіба що в тебе машина за лям баксів...
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12.11.2021 09:14 Відповісти
Ксеноновые фары, если правильно установленные и отрегулированные не мешают участникам движения. Установка ксенона в обычные фары - это незаконное переоборудование.
Сделайте опрос: "Когда вы в последний раз регулировали фары?" 99% ответят "никогда".
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12.11.2021 09:26 Відповісти
у меня установлен биксенон, ведь что галогеновая что ксеновая лампочка, это только источник света а вот куда этот свет направить то за это отвечают фары. Что могу сказать, направления света такой же как и у галогеновых но ксенон светит ярче. А так не разу на ближнем свете никто не моргал даже те кто ехал навстречу в еле видном желтом свете. А вот в чистом ксеноне вот этим товарищам я бы что-то оторвал бы!
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12.11.2021 10:57 Відповісти
Ксенон ксенону разница и оптика на фарах разная. Шурин поставил на жигуля 6, светило хуже галогенок. Я ставил на свою (еще Лачетти) светит как уличный прожектор. Сразу снял.
Сейчас стоит родной светодиодный свет, и саморегулирующиеся фары.
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12.11.2021 11:19 Відповісти
не уберут!...только карманы себе напакуют!
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12.11.2021 09:41 Відповісти
С трухиным разберитесь, мудаки и с малолетними дебилами, что в харькове людей убивают, и хвастаются что с мусорами любой вопрос решается.
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12.11.2021 08:08 Відповісти
Таких единицы, а скотов с ксеноном сотни тысяч и по их вине гибнет в тысячи раз больше людей
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12.11.2021 08:45 Відповісти
таких трухіних в кожному місті "повний комплект" .
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12.11.2021 08:56 Відповісти
есть хоть небольшой шанс, что с дорог уберут эти разваливающиеся рыдваны, по недоразумению называемые маршрутками, ездящие в обход всех законов физики и просто законов?
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12.11.2021 08:10 Відповісти
Оптимист Вы однако... Оптимист.
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12.11.2021 08:28 Відповісти
Как вы правильно заметили " рындваны' , но они более менее адекватные водители, а что творят сопляки на бусах

Посмотрите, ведь почти треть аварий м их участием.
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12.11.2021 08:42 Відповісти
Ну дождались! Бабло потечет рекой!
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12.11.2021 08:27 Відповісти
Проверять буду чисто понты имеющие косвенное отношение к безопасности движения, зато дающие широкие возможности для штрафов и взяток.
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12.11.2021 08:28 Відповісти
Свет- понты? Да от алкашей меньше беды ,чем от этих уродов
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12.11.2021 08:49 Відповісти
А есть прибор для определения степени ********** водителя ?
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12.11.2021 08:29 Відповісти
Достаточно посмотреть на его машину
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12.11.2021 08:47 Відповісти
останній пункт - шедевральний

- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Джерело: дає мусорам право розібрати твою машину до останньої гайки,або ж до останньої гривні в портмоне. Дебіли ? не то слово...
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12.11.2021 08:52 Відповісти
Может наконец обратят внимание на учебные авто затонированные наглухо, чему такие инструктора могут научить будущих водителей.
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12.11.2021 08:56 Відповісти
т.е. до этого.. как бы было пофиг! ничего не контролировалось ????
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12.11.2021 09:01 Відповісти
Раньше взятки брали и стеснялись, а с сегодняшнего дня стыд долой.
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12.11.2021 09:02 Відповісти
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12.11.2021 09:06 Відповісти
А хто їх поліцейські бобіки провіряти буде, їздять на лисаках або зимою ще на літній гумі,декілька разів зустрічав.
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12.11.2021 10:36 Відповісти
 
 