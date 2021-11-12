Таксі, автобуси та вантажівки: відсьогодні поліція перевірятиме безпеку транспорту на дорогах України
Відсьогодні в Україні почали перевіряти безпеку транспорту. Патрульна поліція контролюватиме автомобілі таксі, вантажівки та автобуси.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у фейбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Так, відсьогодні, 12 листопада, патрульні поліцейські використовуватимуть спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, встановленим правилам, нормам та стандартам, що стосуються безпеки дорожнього руху.
Білошицікий відзначив, що мобільні діагностичні станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам.
За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть:
- проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
- здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
- здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
- здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.
- визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
За словами Білошицького, такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області.
Також він наголосив, що перевірка діагностичними станціями наразі не стосуватиметься приватного легкового транспорту.
Транспорт, який буде перевірятися:
1. Вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;
2. Автобуси;
3. Автомобілі таксі;
4. Автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
5. Окремі Спеціалізовані ТЗ.
6. Легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.
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Кравчука кто выбрал в 1991 г? Вместо Черновила. А теперь все умные. И Кучму комуняку. А януковоща- бандита? А потом резко перекрашивается у нас нарид. Вот в 2014 перекрасился в "патриотив". А потом им показали квартал95 и все поснимали вышиванки, привели во власть клоунов и бывших коррупционеров яныка. Теперь вот они и в зеленых предателях разочаровались.
Сделайте опрос: "Когда вы в последний раз регулировали фары?" 99% ответят "никогда".
Сейчас стоит родной светодиодный свет, и саморегулирующиеся фары.
Посмотрите, ведь почти треть аварий м их участием.
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Джерело: дає мусорам право розібрати твою машину до останньої гайки,або ж до останньої гривні в портмоне. Дебіли ? не то слово...