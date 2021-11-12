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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі у тюремній лікарні перебуває під постійним психологічним тиском, а поводження з ним - нелюдське, - адвокат Тутберідзе

Саакашвілі у тюремній лікарні перебуває під постійним психологічним тиском, а поводження з ним - нелюдське, - адвокат Тутберідзе

Шота Тутберідзе, один із адвокатів екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, заявляє, що його підзахисний перебуває під постійним психологічним тиском, умови його утримання в тюремній лікарні не можна назвати нормальними і за європейськими стандартами поводження з ним можна розцінювати, як нелюдське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Положення Міхеіла Саакашвілі там справді не дуже хороше, є постійне відчуття небезпеки, включно з відчуттям фізичної небезпеки, він перебуває під постійним психологічним тиском і його умови не можна оцінити як нормальні. Я думаю, що за стандартами Європейського суду це можна розцінювати як нелюдське поводження з ним", - сказав адвокат у четвер в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс".

За його словами, у перші два дні перебування Саакашвілі у тюремній лікарні він зазнав безперервних словесних нападок з боку ув'язнених.

Тутберідзе припустив, що після втручання держдепартаменту США та правозахисної організації Amnesty International, які зробили "жорсткі заяви" щодо прав Саакашвілі, це припинилося.

"Після цього припинився цей так званий галас", - зазначив він.

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Тим часом, за твердженням адвоката, Саакашвілі змушений перебувати в палаті із закритими та завішеними вікнами, оскільки тюремна адміністрація спеціально розмістила його у палаті, вікна якої виходять у бік корпусу ув'язнених.

"Практично він не бачить сонячного світла", - зазначив адвокат.

За його інформацією, адвокати Саакашвілі мають намір звернутися до Страсбурзького суду з приводу "нелюдського поводження" з їхнім підзахисним.

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+10
Ми всі бачили шо там виробля Мишко і який він при смерті.
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12.11.2021 08:07
+10
Звичайно, скільки Міхо зробив багато для України, що без нього ми завернемося. Давай перераховуй цого тут досягнення: 1. 2.3....
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12.11.2021 08:25
+9
Он бедняжка от голода скоро в одежду влазить не будет.
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12.11.2021 08:09
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Кому оно надо ущербное?
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12.11.2021 08:05 Відповісти
А коли нарешті про українських екс-президентів почнуть писати подібні новини? Кравчук,Кучма, Зєк, невже не заслужили?
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12.11.2021 08:24 Відповісти
Ми всі бачили шо там виробля Мишко і який він при смерті.
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12.11.2021 08:07 Відповісти
Он бедняжка от голода скоро в одежду влазить не будет.
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12.11.2021 08:09 Відповісти
Под шконку загоняют?
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12.11.2021 08:16 Відповісти
Певно вже вичислив грузинського "баригу"
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12.11.2021 10:02 Відповісти
Зранку повідомили, що Міхо покакав, попісяв і поїв дитячих пюре. Все, після цього в нас зявляться вугілля і електроенергія, ворог не полізе, ціни впадуть, кури почнуть нести по два яйця за день і зацвітуть засохші квіти!!!
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12.11.2021 08:17 Відповісти
Карлсон забажав гострих відчуттів? У нас іх єсть.
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12.11.2021 08:18 Відповісти
Тільки гнидники можуть гнати на Міхо
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12.11.2021 08:18 Відповісти
Таким макаром потакаючи касабам
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12.11.2021 08:20 Відповісти
Звичайно, скільки Міхо зробив багато для України, що без нього ми завернемося. Давай перераховуй цого тут досягнення: 1. 2.3....
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12.11.2021 08:25 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1458752388211351560 Ось подивись. Больной и голодающий.
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12.11.2021 08:26 Відповісти
"Шота Тутберідзе, один із адвокатів екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, заявляє, що його підзахисний перебуває під постійним психологічним тиском, умови його утримання в тюремній лікарні не можна назвати нормальними і за європейськими стандартами поводження з ним можна розцінювати, як нелюдське".
"Вони називали його "земляним черв"яком" і "жовтою рибою" та гидко реготали!"
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12.11.2021 10:07 Відповісти
Слишком много что то этого говна
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12.11.2021 08:24 Відповісти
Хватит уже о нем. Не интересно. Зачем его вообще нам так упорно навязывают? Толку с него...
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12.11.2021 08:26 Відповісти
@ умови його утримання в тюремній лікарні не можна назвати нормальними@

Я не понял Шота Тутберідзе. В тюремной камере Саакашвили лучше, чем в тюремной больнице ?
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12.11.2021 08:29 Відповісти
Смотрю тут многих любителей пuYлостана, да Вы и мезина не стоите Саакашвили.
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12.11.2021 08:30 Відповісти
сложно сказать . может и не стоим . это смотря сколько у Сракашвили Мезина
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12.11.2021 09:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GLlrDcjAEDQ Четверо грузин не могут затащить Саакашвили в больницу.

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12.11.2021 08:31 Відповісти
А ты порохобот также боишься Саакашвили как твой злодей петя)))
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12.11.2021 08:38 Відповісти
Подивилась? Ну і як бальной? 40 днів голодовки.
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12.11.2021 08:39 Відповісти
Да нє зєбіл,"злодєя Пєтю" сциться півшостий недомірок,барига офшорний,недонаполійон ЗЕ
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12.11.2021 08:42 Відповісти
Бедный Карлсон
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12.11.2021 08:36 Відповісти
Пора его перевести в общую камеру,пусть и ему в жопу черенок от швабры затолкают,сделают так как при нём практиковали пытки...
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12.11.2021 08:36 Відповісти
Мені цікаво, що будуть казати в ЕС, США коли бального гнусявого Осла будуть носити по судах на носилках під картатою ковдрою?
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12.11.2021 08:38 Відповісти
Желаю тебе быт на его место.
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12.11.2021 08:40 Відповісти
За шо? Я кордон нелегально не переходив, не краду, не займаюсь аферами.
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12.11.2021 08:43 Відповісти
Для зебілів це не аргумент,там головне с3.14зданути щось))
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12.11.2021 08:47 Відповісти
Дура,вам пора нах*й)))
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12.11.2021 08:46 Відповісти
Вентилятор (спинной) поломали?
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12.11.2021 08:39 Відповісти
от беда.... и никто ж не верит...печалька
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12.11.2021 08:43 Відповісти
Коксу не дають???
Просто звіри...
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12.11.2021 08:47 Відповісти
"Положення Міхеіла Саакашвілі там справді не дуже хороше, є постійне відчуття небезпеки, включно з відчуттям фізичної небезпеки, він перебуває під постійним психологічним тиском і його умови не можна оцінити як нормальні. Я думаю, що за стандартами Європейського суду це можна розцінювати як нелюдське поводження з ним", - сказав адвокат у четвер в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс". Джерело: .
А може адміністрації повидитись з Карлсоном так, як поводились з затриманими при його панувані? А то, цей міжнародний аферіст вимагає душ Шарко, тайський масаж, стандарти Євросоюзу та надувну Ясько. Нічого, скоро тепличні умови лікарня СІЗО закінчаться і мешканець київських дахів полетить на зону ясним соколом. А там не буде витаминизованного дитячого харчування, соків та йогуртів, а буде тюремна баланда і не буде окремої комфортабельної камери "п'ять зірок". Сиди рівно, якщо всрався, ти вже нікому не потрібен.
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12.11.2021 08:48 Відповісти
" обращение с ним бесчеловечное " - то есть к нему относятся не как какой то цяце а как к обычному человеку
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12.11.2021 08:54 Відповісти
Задолбали, там судя по видео этот голодающий ни одного кило на скинул.
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12.11.2021 08:55 Відповісти
А він думав що в казку потрапив?
Уявляю що буде коли баригу з клоуном посадять.
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12.11.2021 09:10 Відповісти
Саак такий нe-подарок що можe сам усiх тримати пiд психотиском
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12.11.2021 09:24 Відповісти
Саакашвили, прекрасно зная о сроке и наказанию которое его ждет сам поперся в Грузию. Надежда на победу в выборах при его личной поддержке не оправдалась. Теперь отбывает срок. Все его действия были осознаны и добровольны. Он все прекрасно понимал. Так что Украине не стоит сильно напрягаться по его освобождению.
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12.11.2021 09:31 Відповісти
Тема бесчеловечной швабры не раскрыта. Помнится в бытность мегареформатора президетном, в тюрьмах практиковались веники а анусах, но технолгии растут и клуб веника хочет швабры для экс реформатора. Карма, батенька.
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12.11.2021 09:42 Відповісти
Звичайно, з дозволу верхівки Грузії, яка нічим не краще нашого Зеленського. На жаль прийшов час популістів і просто підлих людей...
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12.11.2021 09:46 Відповісти
Саакашвілі покидьок, чому в ОБ так переймаються через нього? Бояться що почне розповідати щось зайве про цирк на Банковій?
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12.11.2021 09:47 Відповісти
Він вибрав "шлях" Навального, але щось пішло не так, що ж - Комаровський йому лікар, а Гордон - асистент лікаря.
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12.11.2021 09:54 Відповісти
 
 