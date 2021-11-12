Саакашвілі у тюремній лікарні перебуває під постійним психологічним тиском, а поводження з ним - нелюдське, - адвокат Тутберідзе
Шота Тутберідзе, один із адвокатів екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, заявляє, що його підзахисний перебуває під постійним психологічним тиском, умови його утримання в тюремній лікарні не можна назвати нормальними і за європейськими стандартами поводження з ним можна розцінювати, як нелюдське.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"
"Положення Міхеіла Саакашвілі там справді не дуже хороше, є постійне відчуття небезпеки, включно з відчуттям фізичної небезпеки, він перебуває під постійним психологічним тиском і його умови не можна оцінити як нормальні. Я думаю, що за стандартами Європейського суду це можна розцінювати як нелюдське поводження з ним", - сказав адвокат у четвер в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс".
За його словами, у перші два дні перебування Саакашвілі у тюремній лікарні він зазнав безперервних словесних нападок з боку ув'язнених.
Тутберідзе припустив, що після втручання держдепартаменту США та правозахисної організації Amnesty International, які зробили "жорсткі заяви" щодо прав Саакашвілі, це припинилося.
"Після цього припинився цей так званий галас", - зазначив він.
Тим часом, за твердженням адвоката, Саакашвілі змушений перебувати в палаті із закритими та завішеними вікнами, оскільки тюремна адміністрація спеціально розмістила його у палаті, вікна якої виходять у бік корпусу ув'язнених.
"Практично він не бачить сонячного світла", - зазначив адвокат.
За його інформацією, адвокати Саакашвілі мають намір звернутися до Страсбурзького суду з приводу "нелюдського поводження" з їхнім підзахисним.
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"Вони називали його "земляним черв"яком" і "жовтою рибою" та гидко реготали!"
Я не понял Шота Тутберідзе. В тюремной камере Саакашвили лучше, чем в тюремной больнице ?
Просто звіри...
А може адміністрації повидитись з Карлсоном так, як поводились з затриманими при його панувані? А то, цей міжнародний аферіст вимагає душ Шарко, тайський масаж, стандарти Євросоюзу та надувну Ясько. Нічого, скоро тепличні умови лікарня СІЗО закінчаться і мешканець київських дахів полетить на зону ясним соколом. А там не буде витаминизованного дитячого харчування, соків та йогуртів, а буде тюремна баланда і не буде окремої комфортабельної камери "п'ять зірок". Сиди рівно, якщо всрався, ти вже нікому не потрібен.
Уявляю що буде коли баригу з клоуном посадять.