Саакашвілі у тюремній лікарні перебуває під постійним психологічним тиском, а поводження з ним - нелюдське, - адвокат Тутберідзе

Шота Тутберідзе, один із адвокатів екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, заявляє, що його підзахисний перебуває під постійним психологічним тиском, умови його утримання в тюремній лікарні не можна назвати нормальними і за європейськими стандартами поводження з ним можна розцінювати, як нелюдське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Положення Міхеіла Саакашвілі там справді не дуже хороше, є постійне відчуття небезпеки, включно з відчуттям фізичної небезпеки, він перебуває під постійним психологічним тиском і його умови не можна оцінити як нормальні. Я думаю, що за стандартами Європейського суду це можна розцінювати як нелюдське поводження з ним", - сказав адвокат у четвер в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс".

За його словами, у перші два дні перебування Саакашвілі у тюремній лікарні він зазнав безперервних словесних нападок з боку ув'язнених.

Тутберідзе припустив, що після втручання держдепартаменту США та правозахисної організації Amnesty International, які зробили "жорсткі заяви" щодо прав Саакашвілі, це припинилося.

"Після цього припинився цей так званий галас", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі припинить голодування, якщо його переведуть в цивільну клініку, - адвокат Гварамія

Тим часом, за твердженням адвоката, Саакашвілі змушений перебувати в палаті із закритими та завішеними вікнами, оскільки тюремна адміністрація спеціально розмістила його у палаті, вікна якої виходять у бік корпусу ув'язнених.

"Практично він не бачить сонячного світла", - зазначив адвокат.

За його інформацією, адвокати Саакашвілі мають намір звернутися до Страсбурзького суду з приводу "нелюдського поводження" з їхнім підзахисним.