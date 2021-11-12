В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала
В Україні зафіксовано 24 058 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 12 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 11 листопада в Україні:
зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 616, медпрацівників – 468);
279 136 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані - 137 789 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 318 осіб;
летальних випадків – 750;
одужало – 21 941 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 179 577 осіб;
одужало – 2 594 679 осіб;
летальних випадків – 75 607;
проведено ПЛР-тестувань – 15 128 821.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень.
91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
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Щодня по 700-800 домовин везуть по дорогах, на ремонт яких пішли гроші з "ковід"-фонду.
П-пріорітети зелених
Ви там в Ольгіно геть смішні.
А може це і на краще, тому що вмирають потенційні самогубці, а це, як правило люди з хворою психікою, схильні до суїциду.
То не українська нація самознищується, то дохнуть окацплені хохлы, що взагалі обділені свідомістю та адекватністю, які надають перевагу Рюзьге-Зомбо-ящику, яким посрать на оточуючих та Права суспільства, які дбають лише про себе.
Отож шкодувати за такими "особинами", це все рівно що шкодувати за "приспаними" хворими на сказ лисицями, що перекусали усе село.
Адже не секрет (окрім Антиваксів), що психічні хвороби передаються спадково, тобто без Антиваксів Генофонд України самоочищується
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/05/160518_psychic_deseases_or
Людину приймають менше чим 5 хв, так що черга йде дуже швидко.
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.
Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 165 пациентов: у 148 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 7 пациентов подозревают эту болезнь. 131 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 131, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 2.
Ещё 977 пациентов с COVID-19 и 277 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.
Получают кислород 1075 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 2.
Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 80%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 912 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.
Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 20 пациентов с https://www.0564.ua/news/3253882/v-krivom-roge-za-sutki-umerlo-20-pacientov-s-covid-19 коронавирусной болезнью