В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала

В Україні зафіксовано 24 058 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 12 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 11 листопада в Україні:

зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 616, медпрацівників – 468);

279 136 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані - 137 789 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 318 осіб;

летальних випадків – 750;

одужало – 21 941 особа.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 179 577 осіб;

одужало – 2 594 679 осіб;

летальних випадків – 75 607;

проведено ПЛР-тестувань – 15 128 821.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.







