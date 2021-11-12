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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала

В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала

В Україні зафіксовано 24 058 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 12 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 11 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 02 зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 616, медпрацівників – 468);

В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 02 279 136 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані - 137 789 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 02 госпіталізовано – 4 318 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 02 летальних випадків – 750;

В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 02 одужало – 21 941 особа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За місяць споживання кисню у COVID-лікарнях зросло на 100 т за добу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 02 захворіло – 3 179 577 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 02 одужало – 2 594 679 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 02 летальних випадків – 75 607;

В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 128 821.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 750 осіб, зафіксовано 24 058 нових випадків зараження, 21 941 особа одужала 13

Автор: 

МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Якась дрібниця, так, антивакси ?
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12.11.2021 08:14
+12
Доктора медицини, професура, науковці сказали - ВАКЦИНУВАТИСЬ
Мать то вашу.
А ви кого слухаєте, ідіоти ?
Хочете в мішок завчасно потрапити ?
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12.11.2021 08:33
+11
не вакцинированные должны полностью оплачивать свое лечение, почему я должен оплачивать лечение своими налогами
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12.11.2021 08:24
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Точно. Х-лу всі президенти України поперек горлянки. Окрім, мабуть що, зека.
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12.11.2021 11:43 Відповісти
Антиваксеры уже вообще страх потеряли, уже ходят по школам "защищают" учительниц, которых отстранили от работы, эти папуасы ходят и угрожают людям, хамят, матерятся на ментов, менты нифига не делают, зеленое говно превратило страну в балаган, где каждая погань может делать что хочет, главное что бы бубачку никто не обижал, на все остальное - насрать!
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12.11.2021 08:48 Відповісти
это всё оттого, шо прививки делаются в основном не тем, кому надо! провал есть провал- лобуряки здоровые в очередях стоят, для галочки, лишь бы на работу, поездки и т.д. изначально первую группу 60+с весны колоть надо.. идиоты

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12.11.2021 09:01 Відповісти
Дивним чином антищепленики вірять в теорію пласкої землі та в планету Нубіру.
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12.11.2021 09:02 Відповісти
Це канєшно капец...
Щодня по 700-800 домовин везуть по дорогах, на ремонт яких пішли гроші з "ковід"-фонду.
П-пріорітети зелених
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12.11.2021 09:16 Відповісти
Зробити безкоштовне та доступне щеплення їм нові дороги завадили?
Ви там в Ольгіно геть смішні.
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12.11.2021 11:48 Відповісти
Поражаюсь антиваксерам - сколько геморроя себе люди зарабатывают на ровном месте! А оно того стоит? Вы как сектанты что то твердите о каком то чипировании , о самолетах-распылителях , о генных мутациях и т.д. и т.п. ну уходите в леса, стройте там себе хатынк и живите как отшельники-староверы. Да и не вздумайте пользоваться услугами стоматологов и проктологов - они тоже чипируют вас с пломбой или через ж.пу.
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12.11.2021 10:03 Відповісти
А про "Бєлое Братство" вже казали!?
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12.11.2021 18:53 Відповісти
Ще ні…а шо вже пора? Ти вибачай , ми поки що тільки про посіпак ***** кажемо. Ти нам сігналізуй коли вже про братство розпочинати….
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12.11.2021 23:51 Відповісти
Посіпаки Куйла то є проплачені. БЕЛОЕ БРАТСТВО - то є не сповна розуму люди. Я вгагалі топідтримую та згодна з вашим першим постом.
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13.11.2021 07:19 Відповісти
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13.11.2021 03:36 Відповісти
Українська нація самознищується.

А може це і на краще, тому що вмирають потенційні самогубці, а це, як правило люди з хворою психікою, схильні до суїциду.
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12.11.2021 10:04 Відповісти
Наразі я висловлю власне бачення.

То не українська нація самознищується, то дохнуть окацплені хохлы, що взагалі обділені свідомістю та адекватністю, які надають перевагу Рюзьге-Зомбо-ящику, яким посрать на оточуючих та Права суспільства, які дбають лише про себе.
Отож шкодувати за такими "особинами", це все рівно що шкодувати за "приспаними" хворими на сказ лисицями, що перекусали усе село.

Адже не секрет (окрім Антиваксів), що психічні хвороби передаються спадково, тобто без Антиваксів Генофонд України самоочищується
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/05/160518_psychic_deseases_or
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12.11.2021 21:38 Відповісти
Скажу вам по секрету, що на тих, кого ви перерахували, мені взагалі начхати. Якщо всі ці прокацапські хохли поздихають - я плакати не буду.
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13.11.2021 00:57 Відповісти
Чорний день для антиваксерів . Стільки бійців втратили . А ще ж кілька тисяч "зрадників" , які все таки включили мозок і пішли вакцинуватися . І це все за одну добу . Сльози душать .
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12.11.2021 13:13 Відповісти
Сьогодні я зробив прививку Pfizer, сам укол зовсім не болючий і ніяких побічних реакцій немає.
Людину приймають менше чим 5 хв, так що черга йде дуже швидко.
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12.11.2021 14:54 Відповісти
Здесь "типа вколотые" резвятся я так понимаю
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12.11.2021 15:45 Відповісти
о, уже 91% невакцинированных госпитализированы.... Еще пару недель назад браво рапортовали про 99,9%.
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12.11.2021 16:10 Відповісти
По состоянию на утро 12 ноября в криворожских медучреждениях получают лечение 1409 пациентов с COVID-19 или с подозрением, под амбулаторным наблюдением врачей лечатся дома 912 криворожан.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.

Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 165 пациентов: у 148 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 7 пациентов подозревают эту болезнь. 131 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 131, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 2.

Ещё 977 пациентов с COVID-19 и 277 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.

Получают кислород 1075 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 2.

Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 80%.

Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 912 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.

Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 20 пациентов с https://www.0564.ua/news/3253882/v-krivom-roge-za-sutki-umerlo-20-pacientov-s-covid-19 коронавирусной болезнью
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13.11.2021 03:39 Відповісти
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