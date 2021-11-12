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Новини
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США про війну на Донбасі: Головна перешкода миру - Росія. Вона несе повну відповідальність за завершення розпочатого нею конфлікту

США про війну на Донбасі: Головна перешкода миру - Росія. Вона несе повну відповідальність за завершення розпочатого нею конфлікту

Росія є головною перешкодою в мирному врегулюванні розпочатого Москвою збройного конфлікту на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі у четвер у Відні.

"Військова активність Росії в Україні та навколо неї, разом із дедалі більш ворожою риторикою Кремля протягом попередніх місяців, є необґрунтованими та небезпечно провокаційними. Головна перешкода миру – Росія. Це – конфлікт, який розпочала Росія, і зараз вона несе повну відповідальність за його завершення", - заявила Острієн.

Американська дипломатка нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, вже призвела до понад 13 тис. смертей, десятків тисяч поранених, переселенні близько 1,6 мільйона людей і завданні величезної шкоди критичній цивільній інфраструктурі.

"Ми закликаємо Росію припинити свою агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов’язання та вивести свої сили з суверенної території України", - заявила представниця США в ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська на Донбасі розміщують в житлових районах гаубиці та БТРи, - ОБСЄ

Вона також закликала Росію дозволити СММ ОБСЄ виконувати свій мандат і здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи на контрольованій Росією території на Сході та в окупованому Росією Криму.

"Ми закликаємо Росію взяти конструктивну участь у Тристоронній контактній групі та відкрити всі КПВВ уздовж лінії зіткнення, щоб забезпечити вільне пересування цивільного населення", - додала Острієн.

ОБСЄ (3503) росія (65007) США (22643)


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Топ коментарі
+10
Всі конфлікти і війни в світі мають великі і маленькі сліди Московії, яка себе у 1721 році назвала росією. Всі теракти готуються, або фінансуються з Московії. В той час, коли світ займається відкриттям і поширенням ліків від різних хвороб і вірусів, Московія все направляє для виготовлення "новачків" і інших смертоносних вакцин.
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12.11.2021 08:44
+8
Как задолбала эта пустопорожняя говорильня. Да постройте под Полтавой военную базу,заселите туда американский континент и наслаждайтесь заревом от пуканов на востоке. Потому что кроме зарева ничего не будет.
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12.11.2021 08:59
+7
Московія - це антицивілізаційний проєкт і тому тільки ізоляція "токсичної" території і тільки активна протидія. Час для дипломатії з кацапами вже давно пройшов.
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12.11.2021 08:51
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Потрібно смердючого клопа замачіть прямо в бункері...
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12.11.2021 08:37 Відповісти
Рашка не зупиниться. Чому ви цього не розумієте ?
Невже не видно, що тепер вони атакують Польщу ?
Невже ви забули про масові теракти у Європі ?
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12.11.2021 08:40 Відповісти
Пани Кортни забыла про Крым.
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12.11.2021 08:43 Відповісти
Всі конфлікти і війни в світі мають великі і маленькі сліди Московії, яка себе у 1721 році назвала росією. Всі теракти готуються, або фінансуються з Московії. В той час, коли світ займається відкриттям і поширенням ліків від різних хвороб і вірусів, Московія все направляє для виготовлення "новачків" і інших смертоносних вакцин.
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12.11.2021 08:44 Відповісти
Самі лише "заклики" - ІМПОТЕНТИ.
***** з того тільки реготить.
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12.11.2021 08:49 Відповісти
Так що, мабуть не дарма у ********** Єврогу-гєйропою називають? Лягушатник з бюргер-фраутому очевидний приклад!
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12.11.2021 08:54 Відповісти
У кацапів на усіх є назви, так вони свою "веліч" показують.
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12.11.2021 09:01 Відповісти
Московія - це антицивілізаційний проєкт і тому тільки ізоляція "токсичної" території і тільки активна протидія. Час для дипломатії з кацапами вже давно пройшов.
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12.11.2021 08:51 Відповісти
Прямо говорят
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12.11.2021 08:52 Відповісти
Не тільки в Довбасі. Крим, Сирія, Грузія, Молдова, Чечня. Потрібно розбомбити Макшанію ядерними бомбами раз і назавжди. Інакше загрози цивілізації не уникнути.
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12.11.2021 08:54 Відповісти
Неужели весь мир не может справится с кучкой дегенератов, сидящих в Кремле, возле которого трупы закопаны, а один даже на площади валяется...
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12.11.2021 08:55 Відповісти
Не можуть, бо дуже порібні газ і нафта, а ***** цим користується.
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12.11.2021 09:03 Відповісти
Циць пердиць vідкриття, sкільки можно казати шо о а це рашка vинна ,діsтали балачки -мочити їх даvно треба рашиsтіv як при Порохy
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12.11.2021 08:58 Відповісти
Как задолбала эта пустопорожняя говорильня. Да постройте под Полтавой военную базу,заселите туда американский континент и наслаждайтесь заревом от пуканов на востоке. Потому что кроме зарева ничего не будет.
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12.11.2021 08:59 Відповісти
Раша устраивает везде напряженные конфликты , где проходят конкурентные потоки с энергетическими ресурсами для ЕС - Сирия, Ливия и т д
так как до Европы это доходит тяжело , Украина могла бы организовавыть европейские форумы на тему : ТОРГОВЛЯ РАШЕЙ ГАЗОМ НА КРОВИ . По типу Крымской платформы .

УКРАИНА может и ООН возглавить по этой теме - горького опыта достаточно
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12.11.2021 09:08 Відповісти
а зеленое чмо говорило что это всё Порошенко...
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12.11.2021 09:12 Відповісти
Воюют Россия и Америка. Но не напрямую, а руками сирийцев, ливийцев, украинцев. И эти страны страдают больше всех. Украина имела третью экономику в Европе. А сейчас мы последние.
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12.11.2021 10:01 Відповісти
Ватнику, якщо б воювала Росія та Америка, Росії не залишилося б на карті світу після години такої війни. Ну не може воювати моська зі слоном, ні напряму, ні будь яким іншим чином. Воює Росія та Україна, а весь світ спостерігає.
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12.11.2021 11:40 Відповісти
Лахта у своєму репертуарі.
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12.11.2021 17:36 Відповісти
"Закликати" Росію - ніякого сенсу. Або зробити щось дійсно, показати силу та рішучі наміри - або ні до чого з цим бандитом розмовляти.
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12.11.2021 16:37 Відповісти
ГОЛОВНЕ ГАЛЬМО ПРОГРЕСУ НА ВСІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ - ЦЕ РАСІЯ
Мракобєсна країна.
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12.11.2021 17:35 Відповісти
Прошу ввести санкции против 511 моральных уродов российской культуры и искусства, поддержавших нападение Путина на Украину: «…Мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
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01.02.2022 11:16 Відповісти
 
 