США про війну на Донбасі: Головна перешкода миру - Росія. Вона несе повну відповідальність за завершення розпочатого нею конфлікту

Росія є головною перешкодою в мирному врегулюванні розпочатого Москвою збройного конфлікту на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі у четвер у Відні.

"Військова активність Росії в Україні та навколо неї, разом із дедалі більш ворожою риторикою Кремля протягом попередніх місяців, є необґрунтованими та небезпечно провокаційними. Головна перешкода миру – Росія. Це – конфлікт, який розпочала Росія, і зараз вона несе повну відповідальність за його завершення", - заявила Острієн.

Американська дипломатка нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, вже призвела до понад 13 тис. смертей, десятків тисяч поранених, переселенні близько 1,6 мільйона людей і завданні величезної шкоди критичній цивільній інфраструктурі.

"Ми закликаємо Росію припинити свою агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов’язання та вивести свої сили з суверенної території України", - заявила представниця США в ОБСЄ.

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Вона також закликала Росію дозволити СММ ОБСЄ виконувати свій мандат і здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи на контрольованій Росією території на Сході та в окупованому Росією Криму.

"Ми закликаємо Росію взяти конструктивну участь у Тристоронній контактній групі та відкрити всі КПВВ уздовж лінії зіткнення, щоб забезпечити вільне пересування цивільного населення", - додала Острієн.