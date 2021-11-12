Дані пів мільйона громадян РФ, які купували фальшиві довідки про вакцинацію, виставили на продаж в інтернеті

На форумах у даркнеті та в телеграм-каналах почали продавати бази даних громадян РФ, які нібито купували підроблені довідки про вакцинацію та ПЛР-тести.

Журналісти зв'язалися з одним із продавців — їм запропонували базу з однієї тисячі рядків вартістю 120 доларів, де містяться паспортні дані, СНІОР, номер телефону та місце проживання, а також інформація про дату отримання сертифіката, передає Цензор.НЕТ із посилання на Медузу.

Програміст та власник телеграм-каналу "Око бога" Євген Антипов розповів газеті, що у найбільшій базі, з помічених ним, містяться персональні дані понад 500 тисяч осіб, у тому числі відомості про поліси ЗМС громадян. Вартість інформації про одну людину становить 30-40 рублів. Пропоновані дані поки що обмежені лише Московським регіоном.

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На думку Антипова, відомості про громадян було зібрано у сервісах, які пропонують фальшиві довідки.

Сайти з продажу підроблених сертифікатів з'являються майже щодня і "не дивно, що шахраї намагаються заробити, продаючи у тому числі дані своїх клієнтів", вважає засновник сервісу розвідки витоків даних та моніторингу даркнету DLBI Ашот Оганесян. На думку експерта, дані можуть використовуватися і для шантажу покупців.