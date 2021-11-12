Дані пів мільйона громадян РФ, які купували фальшиві довідки про вакцинацію, виставили на продаж в інтернеті
На форумах у даркнеті та в телеграм-каналах почали продавати бази даних громадян РФ, які нібито купували підроблені довідки про вакцинацію та ПЛР-тести.
Журналісти зв'язалися з одним із продавців — їм запропонували базу з однієї тисячі рядків вартістю 120 доларів, де містяться паспортні дані, СНІОР, номер телефону та місце проживання, а також інформація про дату отримання сертифіката, передає Цензор.НЕТ із посилання на Медузу.
Програміст та власник телеграм-каналу "Око бога" Євген Антипов розповів газеті, що у найбільшій базі, з помічених ним, містяться персональні дані понад 500 тисяч осіб, у тому числі відомості про поліси ЗМС громадян. Вартість інформації про одну людину становить 30-40 рублів. Пропоновані дані поки що обмежені лише Московським регіоном.
На думку Антипова, відомості про громадян було зібрано у сервісах, які пропонують фальшиві довідки.
Сайти з продажу підроблених сертифікатів з'являються майже щодня і "не дивно, що шахраї намагаються заробити, продаючи у тому числі дані своїх клієнтів", вважає засновник сервісу розвідки витоків даних та моніторингу даркнету DLBI Ашот Оганесян. На думку експерта, дані можуть використовуватися і для шантажу покупців.
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У банках, медичних установах, лабораторіях, торгівельних-інтернет майданчиках, торгівельних мережах, мережах АЗС, усюди де ви колись реєструвалися щоб отримати дисконтну (бонусну) карту. Так що не треба про щось там розповідати.
Або це ВАШЕ ОСОБИСТЕ судження як ФАХІВЦЯ?!!
Почему то мне их не жаль
Про ковід погоджуюсь.
Главное, фиг проверишь.