УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10066 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 303 40

Дані пів мільйона громадян РФ, які купували фальшиві довідки про вакцинацію, виставили на продаж в інтернеті

Дані пів мільйона громадян РФ, які купували фальшиві довідки про вакцинацію, виставили на продаж в інтернеті

На форумах у даркнеті та в телеграм-каналах почали продавати бази даних громадян РФ, які нібито купували підроблені довідки про вакцинацію та ПЛР-тести.

Журналісти зв'язалися з одним із продавців — їм запропонували базу з однієї тисячі рядків вартістю 120 доларів, де містяться паспортні дані, СНІОР, номер телефону та місце проживання, а також інформація про дату отримання сертифіката, передає Цензор.НЕТ із посилання на Медузу.

Програміст та власник телеграм-каналу "Око бога" Євген Антипов розповів газеті, що у найбільшій базі, з помічених ним, містяться персональні дані понад 500 тисяч осіб, у тому числі відомості про поліси ЗМС громадян. Вартість інформації про одну людину становить 30-40 рублів. Пропоновані дані поки що обмежені лише Московським регіоном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єнін про боротьбу з підробними ковід-сертифікатами: Двоє лікарів отримали обвинувальні вироки, 60 громадян відбулися штрафами

На думку Антипова, відомості про громадян було зібрано у сервісах, які пропонують фальшиві довідки.

Сайти з продажу підроблених сертифікатів з'являються майже щодня і "не дивно, що шахраї намагаються заробити, продаючи у тому числі дані своїх клієнтів", вважає засновник сервісу розвідки витоків даних та моніторингу даркнету DLBI Ашот Оганесян. На думку експерта, дані можуть використовуватися і для шантажу покупців.

Автор: 

вакцина (4419) підробка (437) росія (65007) сертифікат (426) шантаж (60)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Реєструйтесь у дії - виставлять і вашу піднаготну.
показати весь коментар
12.11.2021 08:36
+6
Ваші данні є у сотні місць, не тільки в Дії.

У банках, медичних установах, лабораторіях, торгівельних-інтернет майданчиках, торгівельних мережах, мережах АЗС, усюди де ви колись реєструвалися щоб отримати дисконтну (бонусну) карту. Так що не треба про щось там розповідати.
показати весь коментар
12.11.2021 08:46
+3
не понимая сути, не неси бред. Дия берет данные из сторонних баз данных, где они уже есть, а в самой Дие нет своих баз данных. т.е. все эти данные, о таких умных, как ты, уже внесены в БД, а Дия их просто отображает.
показати весь коментар
12.11.2021 09:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реєструйтесь у дії - виставлять і вашу піднаготну.
показати весь коментар
12.11.2021 08:36 Відповісти
Ваші данні є у сотні місць, не тільки в Дії.

У банках, медичних установах, лабораторіях, торгівельних-інтернет майданчиках, торгівельних мережах, мережах АЗС, усюди де ви колись реєструвалися щоб отримати дисконтну (бонусну) карту. Так що не треба про щось там розповідати.
показати весь коментар
12.11.2021 08:46 Відповісти
Виталя, а ты ведь зебил, верно? Дані є або "усюди", і ти замахаєся з "усюди" їх збирати, або в одному дирявому місці під назвою "Дія". Так шо сідай, тобі двійка з розумових здібностей!
показати весь коментар
12.11.2021 10:20 Відповісти
В том и дело, что данные есть везде - а в дии их нету - дия подтягивает их с реестров, а на серверах дии ничего не хранится)) вы бы хоть сначала поинтересовались как она работает
показати весь коментар
12.11.2021 10:33 Відповісти
Будь ласка ХОЧ ОДНЕ ПОСИЛАННЯ на те, що Дія "диряве місце".
Або це ВАШЕ ОСОБИСТЕ судження як ФАХІВЦЯ?!!
показати весь коментар
12.11.2021 10:38 Відповісти
Якщо ви реєструвалися в соцмережі, ваша піднаготна вже давно гуляє в інтернеті, можете перевірити, погугліть)
показати весь коментар
12.11.2021 09:03 Відповісти
Вальдемар, сможете нагуглить мои данные?
показати весь коментар
12.11.2021 11:39 Відповісти
Конечно. Готово
показати весь коментар
12.11.2021 11:58 Відповісти
Почти . Но не то
показати весь коментар
12.11.2021 12:04 Відповісти
Согласен, это получше
показати весь коментар
12.11.2021 13:04 Відповісти
не понимая сути, не неси бред. Дия берет данные из сторонних баз данных, где они уже есть, а в самой Дие нет своих баз данных. т.е. все эти данные, о таких умных, как ты, уже внесены в БД, а Дия их просто отображает.
показати весь коментар
12.11.2021 09:08 Відповісти
Так все зібрано в одному місці. І шукати особливо не треба.
показати весь коментар
12.11.2021 09:10 Відповісти
Оксана, ви навіть не уявляєте, скільки про вас знає той самий гугл, чи фейсбук, вони знають про вас майже все, навіть те, що не знають ваші родичі, так що носіть шапочку з фольги і розслабтеся
показати весь коментар
12.11.2021 09:21 Відповісти
Багато знає. Уявляю.
показати весь коментар
12.11.2021 09:29 Відповісти
Дія є лише агрегатором, що робить витяг із баз даних. Доречі, Дія- чи не єдина позитивна подія за час "керування" зеленським.
показати весь коментар
12.11.2021 09:40 Відповісти
...завоняло фьодоровським лайном
показати весь коментар
12.11.2021 10:22 Відповісти
опять ерунда. нет. все данные в разных местах. по запросу Дия находит конкретные данные в нужной базе и отображает их.
показати весь коментар
12.11.2021 10:26 Відповісти
Одно маленькое замечание. Из тех баз вы просто так данные не вытащите. А в дырявой Дии они все собраны под рукой.
показати весь коментар
12.11.2021 12:09 Відповісти
повторюсь еще раз: в Дие нет ничего, ничего нигде не собрано. Дия не хранит данные, она только формирует запрос на их получение из соответствующих баз данных. Дия дырявая только у индивидуумов с паролем 123.
показати весь коментар
12.11.2021 14:54 Відповісти
Нормальная система не даст индивидууму задать пароль 123
показати весь коментар
12.11.2021 16:22 Відповісти
так самое интересное не это. А то что эти базы данных купивших справки антиваксеров собирались с целью дальнейшего шантажа этих самых авнтиваксеров. Будут звонить и предлагать за деньги убрать их ФИО из баз данных. (речь о рф)
Почему то мне их не жаль
показати весь коментар
12.11.2021 08:39 Відповісти
А мені - жаль! Не плутайте ситуацію у нас- прививски - на будь-який смак, і у них - помиями змушують прививатися.
показати весь коментар
12.11.2021 09:13 Відповісти
Так емігруй до козлостану, будеш жаліти слопатоєдов в блізі
показати весь коментар
12.11.2021 10:23 Відповісти
Тебе не спитався, куди мені їхати і що робити!
показати весь коментар
15.11.2021 19:20 Відповісти
налетай не скупись,покупай живопись...
показати весь коментар
12.11.2021 08:40 Відповісти
Та кому воно треба. Це все одно що викрасти фотки з мого телефону(кіт, лічильники, мангал і пейзажі) і почати шантажувати публікацією
показати весь коментар
12.11.2021 08:43 Відповісти
похоже Вы не понимаете всю серьезность ситуации с ковид19 для здоровья граждан, и юридическую ответственность за подделку медицинских справок
показати весь коментар
12.11.2021 08:46 Відповісти
Я про те, що приватним особам ці дані на фіг не потрібні. Державні органи у правопорушників теж навряд купуватимуть.

Про ковід погоджуюсь.
показати весь коментар
12.11.2021 08:58 Відповісти
Тупые разводы. Могу продать от мёртвого осла уши.
показати весь коментар
12.11.2021 08:47 Відповісти
))) Ну что тут сказать))) Как обычно на хитрую кацапскую жопу нашелся болт с офигенной резьбой))) "Русские своих не бросают"(с)
показати весь коментар
12.11.2021 09:02 Відповісти
Який жах!! Усі телефони та розміри взуття відомі просто усім!! ))) А що мені робити, якщо я 30 років рекламую за гроші свої телефони та свою діяльність. І скажу із сумом що моя розрекламована особистість і досі небагато кого цікавить. )))
показати весь коментар
12.11.2021 09:05 Відповісти
Серьезно шуганули покупателей!
Главное, фиг проверишь.
показати весь коментар
12.11.2021 09:11 Відповісти
Пихуй. Абсолютно. Нехай все подохнут за паребрикм.
показати весь коментар
12.11.2021 09:13 Відповісти
Покупаю фсё, оптом!
показати весь коментар
12.11.2021 09:16 Відповісти
А кому нужны эти данные. Все равно их справки о прививке фуфломицином "Спутник" в Европе не канают
показати весь коментар
12.11.2021 09:16 Відповісти
анастeзiя щоб нe купляли справки
показати весь коментар
12.11.2021 09:29 Відповісти
Антаваксеров хорошо опустили, у нас надо бы такую же акцию провести, уверен там в списках будет половина Верховной Рады, Кабина и охвиса зележопы.
показати весь коментар
12.11.2021 09:23 Відповісти
Пів мільйона хитросраких. Так їм і треба! Гарна інфа. Знаючи це маєш уявлення на що здатна особа.
показати весь коментар
12.11.2021 09:45 Відповісти
спутник V ? антиваксеры ? там данные любого чела могут быть, при чём тут хитрые ?
показати весь коментар
12.11.2021 10:07 Відповісти
Пугалка. Ровно таким же образом сливаются данные привитых шмурдячком.
показати весь коментар
12.11.2021 10:28 Відповісти
 
 