"Путін нас обдурив, тому що Росія - це вбивця-окупант": В Литві розповіли, як змогли злізти з "газової голки" Кремля
Литва змогла злізти з "газової голки" Російської Федерації. Енергетичної незалежності вдалося досягти завдяки будівництву морських терміналів для нафти та скрапленого газу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН", про це повідомив голова Комітету закордонних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс в ефірі токшоу "Право на владу".
За його словами, останньою краплею став обман з боку президента РФ Володимира Путіна.
"Путін нас обдурив. Він сказав: зайде "Газпром" в Литву – будете платити найнижчі ціни. Ми продали свій газопровід РФ та почали платити найбільшу ціну. І тоді ми зрозуміли: це був обман, і, якщо ми вже завоювали свою незалежність та стали членами ЄС й НАТО, потрібно відрубувати всі канали від РФ. Тому що Росія - це окупант, вбивця", - заявив Павіліоніс.
Водночас він нагадав, що Путін закрив нафтопровід "Дружба" нібито на ремонт ще у 2006 році, коли США пообіцяли не дати президенту РФ вбивати свободу країн енергетичними інструментами. Ця труба донині не запущена в напрямку Литви. За словами політика, саме такі дії Росії підштовхнули Литовську владу побудувати нафтовий термінал, що дозволило купувати нафту "звідки хочуть". Крім того, побудували термінал для скрапленого газу, що дозволило знизити ціни в три рази.
Павіліоніс зазначив, що було дуже складно переконати людей у правильності рішення відмовитися від російського газу, в той період у людей у квартирах не було тепла та гарячої води, але пізніше ситуація налагодилася. Він закликав Україну відмовитися від російської "газової голки".
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Это да, правда на 100%.
От і зараз Європа не вбачає агресії зі сторони роіські. Ну як же, вони ж трубу з дешевим газом проклали.
И у нас нет единой нации. У стран Балтии примерно общие цели и задачи, но до общей нации далеко да и не надо - сам балтийский менталитет учит держать дистанцию даже с ближними соседями. Тем более Литва - страна с большим прошлом (Великое княжество Литовское, Речь Посполитая), у Эстонии с Латвией в этом плане все скромнее. При общении с литовцами это чувствуется.
нанюхаются газа и садятся за компьютер.
В целом не получилось, но в частности, есть хороший показательный пример лабораторных действий кремлядей - сброд, собранный в небольшом образованном анклаве Черниговщины, который был объявлен частью Киевской области, имею ввиду Славутич, где живет биомасса и ее отродье, собранная работать когда-то на ЧАЭС.
Прошло больше 30 лет после того, как благодаря Украине развалилась Российско-советская империя, а большинство собранного в этом анклаве сброда до сих пор хочет возвращения ее власти (как видно по тому как эти чужаки-населюки голосуют), и он (сброд) имеет привилегии и льготы, подпитываемые за счет работы украинских граждан, которые их не имеют.
Мордор удавился, переваривая захваченные территории, но вот отрыжки остались.
Домбабве, это результат уничтожения украинцев в 1930-х гг., и организованного переселения ордынцев на Донбасс в последующие десятилетия. Теперь эти населюки-сволота всемерно способствовали оккупации украинской территории кремлевским левиафаном.
LNG-терминал: история вопроса
кучмы, литвина и многих других
Адміністрація морпортів запропонувала побудувати LNG-термінал у Рені
В Україні знову виникли плани прийому суден із зрідженим газом.
https://lb.ua/economics/2019/03/28/423108_administratsiya_morportov.html
А для Украины иметь такого соседа - проклятие.