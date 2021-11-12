"Путін нас обдурив, тому що Росія - це вбивця-окупант": В Литві розповіли, як змогли злізти з "газової голки" Кремля

Литва змогла злізти з "газової голки" Російської Федерації. Енергетичної незалежності вдалося досягти завдяки будівництву морських терміналів для нафти та скрапленого газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН", про це повідомив голова Комітету закордонних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс в ефірі токшоу "Право на владу".

За його словами, останньою краплею став обман з боку президента РФ Володимира Путіна.

"Путін нас обдурив. Він сказав: зайде "Газпром" в Литву – будете платити найнижчі ціни. Ми продали свій газопровід РФ та почали платити найбільшу ціну. І тоді ми зрозуміли: це був обман, і, якщо ми вже завоювали свою незалежність та стали членами ЄС й НАТО, потрібно відрубувати всі канали від РФ. Тому що Росія - це окупант, вбивця", - заявив Павіліоніс.

Водночас він нагадав, що Путін закрив нафтопровід "Дружба" нібито на ремонт ще у 2006 році, коли США пообіцяли не дати президенту РФ вбивати свободу країн енергетичними інструментами. Ця труба донині не запущена в напрямку Литви. За словами політика, саме такі дії Росії підштовхнули Литовську владу побудувати нафтовий термінал, що дозволило купувати нафту "звідки хочуть". Крім того, побудували термінал для скрапленого газу, що дозволило знизити ціни в три рази.

Павіліоніс зазначив, що було дуже складно переконати людей у правильності рішення відмовитися від російського газу, в той період у людей у квартирах не було тепла та гарячої води, але пізніше ситуація налагодилася. Він закликав Україну відмовитися від російської "газової голки".

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