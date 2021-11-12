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Новини Агресія Росії проти України
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"Не плануємо і ніколи не планували": у Росії відреагували на статтю Bloomberg про ризик нового вторгнення в Україну

Перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський прокоментував повідомлення про підготовку Росією вторгнення на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Ні, не плануємо і ніколи не планували", - прокоментував Полянський питання  від журналістів.

При цьому дипломат зазначив, що "мирна позиція РФ", яка вже восьмий рік веде неоголошену війну проти України, збережеться доти, доки "країна не зазнає провокацій від України чи когось ще". У такому разі вхід на територію сусідньої держави стане "питанням захисту суверенітету".

Крім того, перший зампостпред РФ при ООН назвав логічними запобіжні заходи щодо України, з боку якої начебто звучить агресивна риторика.

"Якщо ви подивитеся на погрози, які Україна говорила на адресу Росії, на адресу російської територіальної цілісності, то ви зрозумієте, що певні запобіжні заходи є логічним кроком у такій ситуації",- сказав Полянський журналістам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США попередили партнерів в Європі про можливе вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg

Раніше в четвер агентство Bloomberg повідомило, що представники адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена озвучили на брифінгу побоювання щодо можливої ​​підготовки Росією вторгнення в Україну. 

При цьому, як зазначило агентство, Росія не має наміру зараз розпочинати війну з Україною, але нібито має показати готовність застосувати силу у разі потреби. Водночас, одне з джерел агентства також підкреслило, що неможливо дізнатися про справжні наміри Москви або передбачити її наступний крок.

вторгнення (380) ООН (3342) росія (65007) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+15
Ага. Ніколи такого не було, щоб паРаша планува та окуповувала територію України....
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12.11.2021 09:49
+15
"Кацапу вірить - себе не поважать!"
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12.11.2021 09:59
+11
Значить, дійсно щось падлюче затівають. Вірити оркам - себе не поважати.
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12.11.2021 09:52
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Ага. Ніколи такого не було, щоб паРаша планува та окуповувала територію України....
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12.11.2021 09:49 Відповісти
Війни Русі і Залісся йдуть вже тисячу років, про це не пишуть у совкових і мордорських підручниках історії.
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12.11.2021 09:51 Відповісти
"Кацапу вірить - себе не поважать!"
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12.11.2021 09:59 Відповісти
В ООН это никого не смущает, т.к. там для вранья существует очень удобненькое определение: дипломатия. Там большинство таких.
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12.11.2021 10:54 Відповісти
В статье ошибка, не в росии, а на свинособакии, пАпрАшу не путать
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12.11.2021 10:21 Відповісти
Тобто у орків нема планування, все робиться спонтанно і рефлекторно. Соть не міняється: рф - агресивна бєшана собака.
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12.11.2021 09:50 Відповісти
Значить, дійсно щось падлюче затівають. Вірити оркам - себе не поважати.
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12.11.2021 09:52 Відповісти
Вои і не припиняли планувати. І не лише. Вони діють агресивно. До того ж, не лише стосовно України. Ой бюргери ще матимуть проблеми з тим газогоном..
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12.11.2021 09:53 Відповісти
Чим скоріше РФ ,буде дезінтегроване і розділене на частини(дрібні улуси),проведена денацифікації ,по прикладу повоєнної Німеччини та віддана під протекторат цивілізованих держав ,тим швидше у світі настане мир і спокій.У іншому неминуча повномасштабна третя світова!.
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12.11.2021 09:59 Відповісти
Правильно все,але сьогодні цивілізований світ настільки інфантильний,продажний і беззубий,що годі чекати чогось адекватного,стосовно бішених кремлівських собак.Про лідерів взагалі нема що говорити,бо тих лідерів просто нема.Є щось таке...,але то не лідери
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12.11.2021 10:32 Відповісти
Ну як не повірити Полянському! Сама мирна і майже неозброєна країна світу постійно зазнає утисків від наддержави Україна. Заморені "ополченці" ледь встигають викопувати в шахтах танки, Гради і гармати, а кримчани навіть всю воду віддали в россійський оборонний бюджет. А кляті укрохвашизди не дають спокою і мріють Москву спалити на радість Госдепу.
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12.11.2021 10:05 Відповісти
да да.. в 2014 році прямо експромтом, без планів. Відкрив рот кацап - значить бреше. Сидить кацап з закритим ротом - бреше своєю мовчанкою.
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12.11.2021 10:06 Відповісти
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12.11.2021 10:09 Відповісти
Крим відтяпали і знов не планують, Донбас відтяпали і знову тихі. Як у Райкіна "братєльник одного двух зарежет и опять тихий."
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12.11.2021 10:09 Відповісти
куйло так само про Крим брехало
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12.11.2021 10:09 Відповісти
Свинособаки болотные!
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12.11.2021 10:12 Відповісти
Прибалты только что жаловались,что те пытались нае*ать их с газовой трубой ))
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12.11.2021 10:15 Відповісти
Да да твари вонючие,в Крым вы тоже не планировали. А потом выяснилось что план по захвату Крыма был с 2014 года. Чтоб вы подохли все в рашке.
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12.11.2021 10:16 Відповісти
Понятно. Значит планы по вторжению давно расписаны. Просто тысячам сдохших в процессе ванек и их дебильной родне это может не понравиться.
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12.11.2021 10:17 Відповісти
Сегодня не планируют, а завтра могут.
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12.11.2021 10:22 Відповісти
Кацапи не планували напад на Україну,то папуаси Крим захопили,та приєднали його до Московської помийкі.
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12.11.2021 10:29 Відповісти
Ну, планировать, наверняка, планировали, а вот вторгаться, таки, не будут. А зачем? Все и так идёт как им надо.
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12.11.2021 10:32 Відповісти
Да заходите уже кацапы,прямо на Житомир с беларуси🤣Там маскалям в лесу будет не даже кровавая баня,а кровавый ******** !!!95 бригада,30-ка,54 бат!Со Львова,Рівного хлопци подтянутся💪💪💪Вся моя Родина соберется вас кацапов мочить..СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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12.11.2021 11:05 Відповісти
Тоже достало ожидание? Ты хоть тревожный рюкзак не разбирай особо ))
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12.11.2021 11:17 Відповісти
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12.11.2021 11:13 Відповісти
никогда не планировали - оно само случайно получилось
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12.11.2021 11:16 Відповісти
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12.11.2021 11:19 Відповісти
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12.11.2021 11:20 Відповісти
При этом дипломат отметил, что мирная позиция РФ сохранится до тех пор, пока страна "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще". В таком случае вход на территорию соседнего государства станет "вопросом защиты суверенитета".

А что может помешать ***** симитировать провокации со стороны Украины, как Гитлер в сове время сделал в Судетах и Глайвице, и обвинив в агрессии Украину осуществить полномасштабное вторжение? Вопрос риторический
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12.11.2021 11:29 Відповісти
москали вторжения нигде не планируют. они тупо вторгаются......
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12.11.2021 11:32 Відповісти
планируют.. планирут.. Обман.. это их национальная черта. если русский говорит что не планируют.. значит всё наоборот
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12.11.2021 13:01 Відповісти
вторгаются, вторгаются....
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12.11.2021 13:35 Відповісти
москали понимают только язык силы...
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12.11.2021 13:37 Відповісти
Очередная порция цинизма, высшей степени, от рашистских, смердччих ублюдков.
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12.11.2021 15:06 Відповісти
 
 