"Не плануємо і ніколи не планували": у Росії відреагували на статтю Bloomberg про ризик нового вторгнення в Україну

Перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський прокоментував повідомлення про підготовку Росією вторгнення на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Ні, не плануємо і ніколи не планували", - прокоментував Полянський питання від журналістів.

При цьому дипломат зазначив, що "мирна позиція РФ", яка вже восьмий рік веде неоголошену війну проти України, збережеться доти, доки "країна не зазнає провокацій від України чи когось ще". У такому разі вхід на територію сусідньої держави стане "питанням захисту суверенітету".

Крім того, перший зампостпред РФ при ООН назвав логічними запобіжні заходи щодо України, з боку якої начебто звучить агресивна риторика.

"Якщо ви подивитеся на погрози, які Україна говорила на адресу Росії, на адресу російської територіальної цілісності, то ви зрозумієте, що певні запобіжні заходи є логічним кроком у такій ситуації",- сказав Полянський журналістам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США попередили партнерів в Європі про можливе вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg

Раніше в четвер агентство Bloomberg повідомило, що представники адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена озвучили на брифінгу побоювання щодо можливої ​​підготовки Росією вторгнення в Україну.

При цьому, як зазначило агентство, Росія не має наміру зараз розпочинати війну з Україною, але нібито має показати готовність застосувати силу у разі потреби. Водночас, одне з джерел агентства також підкреслило, що неможливо дізнатися про справжні наміри Москви або передбачити її наступний крок.