Учасника нападу на журналістів "Схем" Тельбізова зустріли оваціями в Укрексімбанку після поновлення на посаді. ВIДЕО
Учасника нападу на журналістів "Схем" поновленого на посаді директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова у банку зустріли оваціями.
Відео зустрічі Тельбізова в Укрексімбанку опублікував народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
Тельбізов під оплески співробітників увійшов до холу банку та подякував присутнім за підтримку.
"Напевно, краш-тесту крутіше не можна було пройти в жодній організації, – сказав Тельбізов. – Спасибі всім. Ми відчували це щохвилини".
Ігор Тельбізов проходить як обвинувачений у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів "Схем" після нападу на них у кабінеті голови правління банку, пише ЛігаБізнесІнформ.
Дії Ігоря Тельбізова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171-ою та 126-ою.
Після скандалу з нападом на журналістів Ігоря Тельбізова на якийсь час усунули з посади. Наказ про поновлення Тельбізова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування у банку.
Досудове розслідування кримінального провадження вже завершено, справу направлено до суду, підготовче засідання призначено на 29 листопада 2021 року.
"Хочете подивитись як виглядає корупційна система Володимира Зеленського зсередини?! Ось відео як поновилений на посаді Тельбізов, який ламав руки оператору програми "Схеми", наче "воїн світла" повертається на роботу в Укрексімбанк. ... Він не воював на фронті, не рятував життя, він катував журналістів, щоб витерти касету з інтерв’ю голови правління банку Мецгера (кум Олени Кравець з 95 кварталу), який відповідав на питання журналістів про фінансування державним банком компаній, пов’язаних з ОРДЛО. Ці люди на балконах - співробітники головного офісу банку. Вони вітають ката, який "героїчно" покриває їх корупційну систему. Щорічно десятки мільярдів гривень з державного бюджету докапіталізовують цей державний банк, щоб знову і знов красти з цього корита, залишаючи збитку кожному українцю", - прокоментував відео Лерос.
"Хочете вишеньки на торті? Мецгер продовжує щоденно керувати банком зі свого кабінету і чекає підвищення пов’язаного з президентською програмою "Велике будівництво"! Послухайте спіч Тельбізова, де він прямо передає вітання від Мецгера, як від їх монарха. Соромно дивитись на співробітників банку, які толерують насильство. ... Офіс Президента обіцяв оприлюднити результати внутрішнього розслідування побиття журналістів "Схем" в Укрексімбанку, але, як бачимо, це була чергова брехня. За словами нашого джерела, в звіті перевірки вказано, що журналіст імітував напад на нього, його крик - інсцинуація. 29.11 о 15:00 відбудеться чергове судове засідання, де Мецгер, Тельбізов та інші посадові особи є обвинувачуваними у тяжкому злочині проти журналістів програми "Схеми", але схоже, що все вже порішали, у цих чортів свято!" - резюмував нардеп.
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ликование заповедника
прикормленных сепаров
спасибо вам...
зебилы
Это осевшие в Нафтогазе евреи, которые вовремя не закупили газ и не закачали его в ПГХ.
Это евреи в управлении "Энергоатомом", которые прибыльнейшую отрасль довели до миллиардных убытков.
Это евреи в управлении Министерства топлива и энергетики, которые не закупили уголь для государственных ТЭС и теперь из 23-х работают только 3.
Это евреи в управлении СБУ и МВД, которые устанавливают трекеры и следят за оппозиционными депутатами, вместо того, чтобы бороться против шпионов и против контрабандистов.
Это еврей Кирилл Тимошенко, под которым по программе "Велике крадивницьтво" из 64 млрд грн 52% всех денег были переданы компаниям таких "украинцев", как Гройсман, Колесниченко, Труханов и компании записанной за "(%-й квартал".
Так что если вы про евреев, то это да, это выходит именно такой народ, про что вы написали, но это не украинский народ, это его враги.
Спочатку Романов дав команду і агент Охранки Гаврила Принціп вбив ерцгерцога Фердинанда. Зроблено це було для того, щоб отримати привід для нападу на союзника Австро-Венгерської імперії - Османську імперію, бо Романови багато років мріяли про захват Босфора, Мармурового моря, Дарданелл, та Константинополя.
Потім Украіна прийняла на себе основні основні бойові дії на Східному фронті.
Потім вже війна на три фронта - проти Червоних, проти Білих, то проти Біло-поляків. На три фронти воювати дуже важко. Спроба Махно обїединитися з Червоними проти Врангелівців закінчилася зрадою Червоних і коли махновци узяли штурмом неприступний Перекоп, то їх, виснаженних боями оточили свіжи війска Членина-Фрунзе та порубили. Украіна втратила кращі війська.
Червоні пообіцяли мир та землю селянам, яки воювали на своїй землі вже десять років...
Ну і під час Колективизації супротив жидо-большевиків всало на озброєне протистоянне десь два мільона українців, але цього вже було мало, і чекисти-євреї вбили у Парижі Семена Петлюру, який там готовив ідеологічне обгрунтування початку руху звільнення від Московії.
Не завжди Добро перемагає Зло. На жаль.
Яка чудова українська фамілія - Тельбізов
После просмотра видео - коллектив гнусное болото и
совкодрочеры
Работа с эмоциями, игра в КВН, «размыкание» связей: PR-эксперты о скандале вокруг Укрэксимбанка
https://mmr.ua/show/pr-eksperty-o-skandale-vokrug-ukreksimbanka?fbclid=IwAR1Cq7e1s1WD--e2ji0QYKwizdjmBmHS5iOaih0lt0PaLMdRP_Z1WJPwEzk https://mmr.ua/.../pr-eksperty-o-skandale-vokrug...
Виглядає, що якраз навпаки.