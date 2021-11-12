Учасника нападу на журналістів "Схем" Тельбізова зустріли оваціями в Укрексімбанку після поновлення на посаді. ВIДЕО

Учасника нападу на журналістів "Схем" поновленого на посаді директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова у банку зустріли оваціями.

Відео зустрічі Тельбізова в Укрексімбанку опублікував народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

Тельбізов під оплески співробітників увійшов до холу банку та подякував присутнім за підтримку.

"Напевно, краш-тесту крутіше не можна було пройти в жодній організації, – сказав Тельбізов. – Спасибі всім. Ми відчували це щохвилини".

Ігор Тельбізов проходить як обвинувачений у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів "Схем" після нападу на них у кабінеті голови правління банку, пише ЛігаБізнесІнформ.

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Дії Ігоря Тельбізова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171-ою та 126-ою.

Після скандалу з нападом на журналістів Ігоря Тельбізова на якийсь час усунули з посади. Наказ про поновлення Тельбізова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування у банку.

Досудове розслідування кримінального провадження вже завершено, справу направлено до суду, підготовче засідання призначено на 29 листопада 2021 року.

"Хочете подивитись як виглядає корупційна система Володимира Зеленського зсередини?! Ось відео як поновилений на посаді Тельбізов, який ламав руки оператору програми "Схеми", наче "воїн світла" повертається на роботу в Укрексімбанк. ... Він не воював на фронті, не рятував життя, він катував журналістів, щоб витерти касету з інтерв’ю голови правління банку Мецгера (кум Олени Кравець з 95 кварталу), який відповідав на питання журналістів про фінансування державним банком компаній, пов’язаних з ОРДЛО. Ці люди на балконах - співробітники головного офісу банку. Вони вітають ката, який "героїчно" покриває їх корупційну систему. Щорічно десятки мільярдів гривень з державного бюджету докапіталізовують цей державний банк, щоб знову і знов красти з цього корита, залишаючи збитку кожному українцю", - прокоментував відео Лерос.

"Хочете вишеньки на торті? Мецгер продовжує щоденно керувати банком зі свого кабінету і чекає підвищення пов’язаного з президентською програмою "Велике будівництво"! Послухайте спіч Тельбізова, де він прямо передає вітання від Мецгера, як від їх монарха. Соромно дивитись на співробітників банку, які толерують насильство. ... Офіс Президента обіцяв оприлюднити результати внутрішнього розслідування побиття журналістів "Схем" в Укрексімбанку, але, як бачимо, це була чергова брехня. За словами нашого джерела, в звіті перевірки вказано, що журналіст імітував напад на нього, його крик - інсцинуація. 29.11 о 15:00 відбудеться чергове судове засідання, де Мецгер, Тельбізов та інші посадові особи є обвинувачуваними у тяжкому злочині проти журналістів програми "Схеми", але схоже, що все вже порішали, у цих чортів свято!" - резюмував нардеп.