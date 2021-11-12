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Учасника нападу на журналістів "Схем" Тельбізова зустріли оваціями в Укрексімбанку після поновлення на посаді. ВIДЕО

Учасника нападу на журналістів "Схем" поновленого на посаді директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова у банку зустріли оваціями.

Відео зустрічі Тельбізова в Укрексімбанку опублікував народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

Тельбізов під оплески співробітників увійшов до холу банку та подякував присутнім за підтримку.

"Напевно, краш-тесту крутіше не можна було пройти в жодній організації, – сказав Тельбізов. – Спасибі всім. Ми відчували це щохвилини".

Ігор Тельбізов проходить як обвинувачений у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів "Схем" після нападу на них у кабінеті голови правління банку, пише ЛігаБізнесІнформ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку"

Дії Ігоря Тельбізова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171-ою та 126-ою.

Після скандалу з нападом на журналістів Ігоря Тельбізова на якийсь час усунули з посади. Наказ про поновлення Тельбізова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування у банку.

Досудове розслідування кримінального провадження вже завершено, справу направлено до суду, підготовче засідання призначено на 29 листопада 2021 року.

"Хочете подивитись як виглядає корупційна система Володимира Зеленського зсередини?! Ось відео як поновилений на посаді Тельбізов, який ламав руки оператору програми "Схеми", наче "воїн світла" повертається на роботу в Укрексімбанк. ... Він не воював на фронті, не рятував життя, він катував журналістів, щоб витерти касету з інтерв’ю голови правління банку Мецгера (кум Олени Кравець з 95 кварталу), який відповідав на питання журналістів про фінансування державним банком компаній, пов’язаних з ОРДЛО. Ці люди на балконах - співробітники головного офісу банку. Вони вітають ката, який "героїчно" покриває їх корупційну систему. Щорічно десятки мільярдів гривень з державного бюджету докапіталізовують цей державний банк, щоб знову і знов красти з цього корита, залишаючи збитку кожному українцю", - прокоментував відео Лерос.

"Хочете вишеньки на торті? Мецгер продовжує щоденно керувати банком зі свого кабінету і чекає підвищення пов’язаного з президентською програмою "Велике будівництво"! Послухайте спіч Тельбізова, де він прямо передає вітання від Мецгера, як від їх монарха. Соромно дивитись на співробітників банку, які толерують насильство. ... Офіс Президента обіцяв оприлюднити результати внутрішнього розслідування побиття журналістів "Схем" в Укрексімбанку, але, як бачимо, це була чергова брехня. За словами нашого джерела, в звіті перевірки вказано, що журналіст імітував напад на нього, його крик - інсцинуація. 29.11 о 15:00 відбудеться чергове судове засідання, де Мецгер, Тельбізов та інші посадові особи є обвинувачуваними у тяжкому злочині проти журналістів програми "Схеми", але схоже, що все вже порішали, у цих чортів свято!" - резюмував нардеп.

Автор: 

журналістика (1754) Зеленський Володимир (23729) напад (1118) Укрексімбанк (478) Офіс Президента (2021) Лерос Гео (383) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+53
В первую очередь посадить того, кто крышевал следствие по этому изменнику и предателю Украины, который выдавал кредиты для даунбаса!!!
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12.11.2021 10:00
+41
Країна дегенератів
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12.11.2021 10:00
+38
гнати всіх з банку.
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12.11.2021 09:54
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Ну, у такому випадку банк треба ліквідувати ...
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12.11.2021 12:20 Відповісти
и что я вижу-
ликование заповедника
прикормленных сепаров
спасибо вам...
зебилы
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12.11.2021 12:36 Відповісти
Этот банк зашкваренный полностью
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12.11.2021 12:38 Відповісти
Что можно ждать от ЗЕка? Воровства и хамства. Он же ничего не должен.
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12.11.2021 12:40 Відповісти
рыба гниет с головы, малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат и его Сброд, татаровы, портновы, кремлевская Крыса ермак, билетер 95 квартала баканов и т.д вот результат....это голосовавшим по приколу ЗЕБилам....
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12.11.2021 12:54 Відповісти
кацападли хозяїнують счас в Україні та оточують себе такими, всих лишить громадянства і ЗАПАРЄБРІК СУЧ.Р
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12.11.2021 13:06 Відповісти
Ні братику це не кацапи , це наш рідний український бидлолюмпен .
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12.11.2021 14:01 Відповісти
Відколи це пацак тельбізафф з дєрєвні Жопіно, став "наш рідненький"?
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12.11.2021 15:05 Відповісти
ВОТ ВАМ ОЧЕРЕДНОЙ СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ ВОВЕ
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12.11.2021 13:10 Відповісти
Что не так с этой страной. Пипец какой то
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12.11.2021 13:15 Відповісти
"Насіленіє "
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12.11.2021 14:02 Відповісти
" А какая разніца"
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12.11.2021 13:22 Відповісти
Ждем решения "суда", в котором журналисты еще и окажутся виновными в нападении на сотрудников банка !
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12.11.2021 13:35 Відповісти
Ну теперь уже можно, политическая ситуация изменилась... Як колись раділи дебіли...
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12.11.2021 13:40 Відповісти
Ну был бы Петро... Какая разница.. Было бы тоже самое
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12.11.2021 14:17 Відповісти
Ну бьіла бьі у тебя вместо головьі ж...па, какая разница, бьіли бьі такие же тупьіе вьісерьі из твоего зебильного 'рта'
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14.11.2021 15:14 Відповісти
видишь ЗЕЛЯ с каких высоких и красивых балконов воровата ГОПОТА стрет на законы Украины? спасибо тебе и тем 73% с которыми ты сделал это вместе.
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12.11.2021 13:49 Відповісти
человек у следака раскаивался и говорил, я больше не буууууууу. выйдя от следака показал, что он врал. тоесть никакого раскаенья. исходя из этого вывод следака должен быть такой, признал, не покаялся, в тюрьму, нах.... ВСЕ!
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12.11.2021 13:53 Відповісти
Героя слава!
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12.11.2021 14:01 Відповісти
прикольно, человек нарушил закон а его как героя встречают. Это треш такой?
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12.11.2021 15:17 Відповісти
Ні, це нарід такий.
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12.11.2021 16:05 Відповісти
Нет, это осевшие в банках и на государственных должностях евреи, которые садятся пьяными за руль и совершают ДТП, а потом Президент говорит "ну никто же не погиб, чего так возмущаться".
Это осевшие в Нафтогазе евреи, которые вовремя не закупили газ и не закачали его в ПГХ.
Это евреи в управлении "Энергоатомом", которые прибыльнейшую отрасль довели до миллиардных убытков.
Это евреи в управлении Министерства топлива и энергетики, которые не закупили уголь для государственных ТЭС и теперь из 23-х работают только 3.
Это евреи в управлении СБУ и МВД, которые устанавливают трекеры и следят за оппозиционными депутатами, вместо того, чтобы бороться против шпионов и против контрабандистов.
Это еврей Кирилл Тимошенко, под которым по программе "Велике крадивницьтво" из 64 млрд грн 52% всех денег были переданы компаниям таких "украинцев", как Гройсман, Колесниченко, Труханов и компании записанной за "(%-й квартал".

Так что если вы про евреев, то это да, это выходит именно такой народ, про что вы написали, но это не украинский народ, это его враги.
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12.11.2021 17:40 Відповісти
Не Колесниченко, извиняюсь, а Борис Колесников. Хотя оба из Партии регионов.
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12.11.2021 17:41 Відповісти
А вони з повітря взялися? Чи їх кількість в Україні складає 80%? Хто все це допустив? А чи не більшості населення "какая разница" в голові?
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12.11.2021 20:06 Відповісти
Ні не з повітря. Євреї зробили у Пітері державний переворот, а потім війська Московії, під керівництвом євреїв, захопили Україну у 1922-му році, у тому числі і за рахунок брехні, що "землю селянам", а фабрики робочим". А потім Колектівізація та Голодомор, а на фабриках та заводах парторги, яки як раз майже усі були євреями, тому що партія Большевіків як раз і була партиєю, з євреїв, а піздніше керувалася євреями.
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12.11.2021 20:55 Відповісти
Тобто людей заставляли щоб вони спочатку не боронили свою країну а потім заставляли щоб вони повірили брехні? В людей голова для того щоб в неї їсти?
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13.11.2021 05:04 Відповісти
Так. Все так було, є і буде.
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13.11.2021 08:30 Відповісти
Ні не так.
Спочатку Романов дав команду і агент Охранки Гаврила Принціп вбив ерцгерцога Фердинанда. Зроблено це було для того, щоб отримати привід для нападу на союзника Австро-Венгерської імперії - Османську імперію, бо Романови багато років мріяли про захват Босфора, Мармурового моря, Дарданелл, та Константинополя.

Потім Украіна прийняла на себе основні основні бойові дії на Східному фронті.
Потім вже війна на три фронта - проти Червоних, проти Білих, то проти Біло-поляків. На три фронти воювати дуже важко. Спроба Махно обїединитися з Червоними проти Врангелівців закінчилася зрадою Червоних і коли махновци узяли штурмом неприступний Перекоп, то їх, виснаженних боями оточили свіжи війска Членина-Фрунзе та порубили. Украіна втратила кращі війська.

Червоні пообіцяли мир та землю селянам, яки воювали на своїй землі вже десять років...
Ну і під час Колективизації супротив жидо-большевиків всало на озброєне протистоянне десь два мільона українців, але цього вже було мало, і чекисти-євреї вбили у Парижі Семена Петлюру, який там готовив ідеологічне обгрунтування початку руху звільнення від Московії.
Не завжди Добро перемагає Зло. На жаль.
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13.11.2021 17:53 Відповісти
Даю гарантію,що ця москальска гнида екзамен з української мови навіть на двійку не здасть.
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12.11.2021 16:03 Відповісти
Сервільні люди, аби тільки до корита...
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12.11.2021 16:26 Відповісти
Недороблені дибіли.
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12.11.2021 17:08 Відповісти
Учасника нападу на журналістів "Схем" поновленого на посаді директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова у банку зустріли оваціями. Джерело:
Яка чудова українська фамілія - Тельбізов
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12.11.2021 17:32 Відповісти
Все уволенные и отстранённые - репутационные банкроты, уважающая себя организация не возьмёт их на работу.
После просмотра видео - коллектив гнусное болото и
совкодрочеры

Работа с эмоциями, игра в КВН, «размыкание» связей: PR-эксперты о скандале вокруг Укрэксимбанка
https://mmr.ua/show/pr-eksperty-o-skandale-vokrug-ukreksimbanka?fbclid=IwAR1Cq7e1s1WD--e2ji0QYKwizdjmBmHS5iOaih0lt0PaLMdRP_Z1WJPwEzk https://mmr.ua/.../pr-eksperty-o-skandale-vokrug...
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12.11.2021 19:21 Відповісти
Курва!!!
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12.11.2021 20:10 Відповісти
Конченное, ****** ,Украинское правосудие, как было, так и осталось...После преступления, виновник возвращается на свое рабочее место! ****** стыд и позор!!!!!!!!!!!!!!!
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12.11.2021 23:53 Відповісти
А конченньіе сотрудники банка, устроившие овации? И таких в Украине большинство, к сожалению.
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14.11.2021 15:17 Відповісти
Тільки лайно може підтримувати лайно...
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13.11.2021 07:56 Відповісти
нелюди
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13.11.2021 11:28 Відповісти
А вы, быдло, попрятались быстро по своим норам! И сидите там со своим пивом, жалуясь холодильнику "А что я один могу... вот, вы там давайте, а я посмотрю..." И чтоб в следующий раз выбрали Порощенко!!! В конце концов вам-то какая разница чьих бараны вы будите
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13.11.2021 13:54 Відповісти
А це точно український державний банк, а не кубло Дирляндії у Києві?
Виглядає, що якраз навпаки.
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13.11.2021 14:14 Відповісти
Жируют за державні гроші.
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13.11.2021 15:11 Відповісти
ЕКСІМублюдки!
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13.11.2021 15:57 Відповісти
Чему удивляться 95 квартал... ни чести ни совести.
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13.11.2021 21:40 Відповісти
Я так розумію, тепер офіційно можна біти журналістів. Вітаю всіх дегенератів, ви перемогли
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14.11.2021 23:51 Відповісти
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