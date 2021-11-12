Лерос про показаний Зеленському середній палець: Такої поведінки не має бути у ВР, але я не шкодую про скоєне
Офіс Президента змусив одного із заступників генпрокурора підписати підозру Гео Леросу "за середній палець у Верховній Раді".
Про це позафракційний нардеп заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"По-перше, за моєю інформацією, протягом декількох днів генеральний прокурор відмовлявся підписувати мені підозру, розуміючи політично вмотивовану абсурдність цієї підозри. Вони знайшли одного із заступників, якого буквально змусив Офіс президента підписати цю підозру", - сказав він.
"Було смішно чути від "Слуги народу" про сакральність інституції. Безумовно, моя дія була імпульсивною. Щобільше, в іншій ситуації я навіть засудив би такі дії з боку якогось народного депутата стосовно президента. Але враховуючи те, що президент Зеленський на обмані та на зраді зайшов у президенти України, й те, з якою сильною усмішкою він дивився на мене... Це буквально усмішка всім українцям, він веде зрадницьку політику щодо всіх українців, у тому числі своїх виборців. Тому це була імпульсивна дія, я чудово це розумію. Вона не була запланованою, як ДБР це намагається піднести, нібито ціла запланована акція була. Я імпульсивно відреагував на цю усмішку, оскільки Зеленський звільнив мене з посади радника президента", - зазначив парламентарій.
"Безумовно, я вважаю, що такої поведінки не має бути у Верховній Раді. Але враховуючи контекст, який сьогодні є у нас в країні, я не шкодую про скоєне", — сказав він.
Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру "за середній палець у Верховній Раді".
Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.
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...фиг докопаешься
Кем бы не был писюанист - штрафовать!
дружку пердючки на пианино сбацать
КВАРТАЛ 195
А НЕ СУД
Зебільне кривосуддя.
Учас
......
пс в Канаде растительное масло 40гривен литр ........
но 700 квт/час это 1000 гривен ...
..a ты где был?
Все устраивает? И этот клоун устраивает? И сборище дорвавшихся к власти дегенератов устраивает?
Впрочем, откуда тебе это понять с твоим IQ..
Але радше за все суду не буде, щойно на Банковій нарешті допруть, у що вони вляпалися.
Ви лишень уявіть собі цей цирк:
- Експертиза середнього пальця Гео Лероса.
- Вимога захисту Лероса викликати в суд Зеленського для порівняння середніх пальців.
- Історико-культурна експертиза значення демонстрації середнього пальця в різних народів за різних часів (з особливим екскурсом у вірменську історію).
- Семіотична експертиза.
- Експертиза фахівця з мови жестів.
- Відповідь експерта на питання "чи є демонстрація середнього пальця оціночним судженням".
Тощо.
Тому думаю, що справу проти Лероса тихо поховають.
А якщо ні - буде така ржака, що "Квартал" відпочиватиме.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7151072424918802
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7151072424918802?__cft__[0]=AZVagWceleGnQ8fyq4XiAmFReu-FXZchIJa3oKj8I2RJJSegHfPvOhj3zSBRMKYLbGonmFHXb-waUANyYWvIrJKW1DHDA6tcdgp8f0RC9_z_p4pznTbFh-HzO9JzLE2ucME&__tn__=%2CO%2CP-R 53 мин. ·
Буду з нетерпінням очікувати суду над Гео Леросом.
Але радше за все суду не буде, щойно на Банковій нарешті допруть, у що вони вляпалися.
Ви лишень уявіть собі цей цирк:
- Експертиза середнього пальця Гео Лероса.
- Вимога захисту Лероса викликати в суд Зеленського для порівняння середніх пальців.
- Історико-культурна експертиза значення демонстрації середнього пальця в різних народів за різних часів (з особливим екскурсом у вірменську історію).
- Семіотична експертиза.
- Експертиза фахівця з мови жестів.
- Відповідь експерта на питання "чи є демонстрація середнього пальця оціночним судженням".
Тощо.
Тому думаю, що справу проти Лероса тихо поховають.
А якщо ні - буде така ржака, що "Квартал" відпочиватиме.
Текст (с) https://www.facebook.com/oleksiy.panych?__cft__[0]=AZVagWceleGnQ8fyq4XiAmFReu-FXZchIJa3oKj8I2RJJSegHfPvOhj3zSBRMKYLbGonmFHXb-waUANyYWvIrJKW1DHDA6tcdgp8f0RC9_z_p4pznTbFh-HzO9JzLE2ucME&__tn__=-]K-R Алексей Панич