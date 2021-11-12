Лерос про показаний Зеленському середній палець: Такої поведінки не має бути у ВР, але я не шкодую про скоєне

Офіс Президента змусив одного із заступників генпрокурора підписати підозру Гео Леросу "за середній палець у Верховній Раді".

Про це позафракційний нардеп заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, за моєю інформацією, протягом декількох днів генеральний прокурор відмовлявся підписувати мені підозру, розуміючи політично вмотивовану абсурдність цієї підозри. Вони знайшли одного із заступників, якого буквально змусив Офіс президента підписати цю підозру", - сказав він.

"Було смішно чути від "Слуги народу" про сакральність інституції. Безумовно, моя дія була імпульсивною. Щобільше, в іншій ситуації я навіть засудив би такі дії з боку якогось народного депутата стосовно президента. Але враховуючи те, що президент Зеленський на обмані та на зраді зайшов у президенти України, й те, з якою сильною усмішкою він дивився на мене... Це буквально усмішка всім українцям, він веде зрадницьку політику щодо всіх українців, у тому числі своїх виборців. Тому це була імпульсивна дія, я чудово це розумію. Вона не була запланованою, як ДБР це намагається піднести, нібито ціла запланована акція була. Я імпульсивно відреагував на цю усмішку, оскільки Зеленський звільнив мене з посади радника президента", - зазначив парламентарій.

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"Безумовно, я вважаю, що такої поведінки не має бути у Верховній Раді. Але враховуючи контекст, який сьогодні є у нас в країні, я не шкодую про скоєне", — сказав він.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.