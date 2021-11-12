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Лерос про показаний Зеленському середній палець: Такої поведінки не має бути у ВР, але я не шкодую про скоєне

Лерос про показаний Зеленському середній палець: Такої поведінки не має бути у ВР, але я не шкодую про скоєне

Офіс Президента змусив одного із заступників генпрокурора підписати підозру Гео Леросу "за середній палець у Верховній Раді".

Про це позафракційний нардеп заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, за моєю інформацією, протягом декількох днів генеральний прокурор відмовлявся підписувати мені підозру, розуміючи політично вмотивовану абсурдність цієї підозри. Вони знайшли одного із заступників, якого буквально змусив Офіс президента підписати цю підозру", - сказав він.

"Було смішно чути від "Слуги народу" про сакральність інституції. Безумовно, моя дія була імпульсивною. Щобільше, в іншій ситуації я навіть засудив би такі дії з боку якогось народного депутата стосовно президента. Але враховуючи те, що президент Зеленський на обмані та на зраді зайшов у президенти України, й те, з якою сильною усмішкою він дивився на мене... Це буквально усмішка всім українцям, він веде зрадницьку політику щодо всіх українців, у тому числі своїх виборців. Тому це була імпульсивна дія, я чудово це розумію. Вона не була запланованою, як ДБР це намагається піднести, нібито ціла запланована акція була. Я імпульсивно відреагував на цю усмішку, оскільки Зеленський звільнив мене з посади радника президента", - зазначив парламентарій. 

Читайте також: Леросу не обиратимуть запобіжний захід, - Офіс Генпрокурора

"Безумовно, я вважаю, що такої поведінки не має бути у Верховній Раді. Але враховуючи контекст, який сьогодні є у нас в країні, я не шкодую про скоєне", — сказав він.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

Автор: 

ВР (14949) Зеленський Володимир (23729) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+19
Зеленський, відомий "клоун" в Києві) Він багато розвів лохів,щоб отримати президентський мандат. Навіть Комаровський про це зізнався. ЗІ Привіт Подоляку.)))
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12.11.2021 10:10
+14
А что означает средний палец?Где то есть в УК или где угодно в законе?Мало ли кто,что думает об этом.Член нельзя было показать - есть конкретная статья.А вот за пальцы не сажают.А если он неприлично вытаращит глаза или сморщит нос ?
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12.11.2021 10:11
+13
Ляпін, що ти ляпаєш?? Тулиш Медведчука з Тупицьким, яких тут ніхто не згадував. Промий свої шніфти хлоркою.
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12.11.2021 10:21
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Все вірно. хто б згадав про хороброго армяніна. А так став зіркою.
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12.11.2021 09:52 Відповісти
предлагаю начать показывать мизинчик.
...фиг докопаешься

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12.11.2021 10:47 Відповісти
Два роки як "зняли депутатську недоторканість "...всього дві уголовки -Федіна та Лерос і всі за обсирання зепацюка
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12.11.2021 13:04 Відповісти
Лерос,відомий "художник" в Києві)Він багато розвів лохів,щоб отримати депутацький мандат...Йому не вдалося спалити свою машину,зате вдалося показати середній палець президенту.
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12.11.2021 09:58 Відповісти
Зеленський, відомий "клоун" в Києві) Він багато розвів лохів,щоб отримати президентський мандат. Навіть Комаровський про це зізнався. ЗІ Привіт Подоляку.)))
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12.11.2021 10:10 Відповісти
Тупицький і Медведчук вдячні тобі за підтримку і небайдужість.
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12.11.2021 10:15 Відповісти
Ляпін, що ти ляпаєш?? Тулиш Медведчука з Тупицьким, яких тут ніхто не згадував. Промий свої шніфти хлоркою.
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12.11.2021 10:21 Відповісти
Это новая 🤖🤢шавка ПАДАЛИ -ка!
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12.11.2021 10:30 Відповісти
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12.11.2021 10:21 Відповісти
Мразьнейши рожи🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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12.11.2021 10:24 Відповісти
Все правильно сказано. Только для этого сначала надо, чтобы была ВР, а не тот помойный моносброд.
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12.11.2021 10:45 Відповісти
это что то новенькое . фак клоуну это поддержка Медведа и Тупицкого ????? оригинально . сам родил или в ОП придумали ?
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12.11.2021 10:22 Відповісти
Скажи своєму Подоляку, що на ЦН ваших запроданців розкушують на раз. Зебілам, в силу своєї розумової немічі, хочеться прикрутити собаці хобота, але завжди виходить карикатурно - приблизно як кловун на посту президента. ЗІ Новенький?)))
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12.11.2021 10:27 Відповісти
👏👏👏👏👍🎯🎯🎯🎯
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12.11.2021 10:31 Відповісти
Да не очень и новенький)Раньше попадался) Наверное в загашнике где то держали)))
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12.11.2021 12:43 Відповісти
Д… , как и твой зеИУДА НИЧТОЖЕСТВА ШАКАЛЫ ПУТЛЕРА!
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12.11.2021 10:21 Відповісти
Гео суперрррр!!!! Респект ! Красавец ! Будующий президент !
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12.11.2021 10:22 Відповісти
Кем бы не был Лерос, какие то там подозрения за средний палец это маразм. Админ наказание, штраф вот что смотрится адекватно.
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12.11.2021 10:07 Відповісти
а если бы мизинец (намёк на размер писюна) - то ваще расстрелять!
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12.11.2021 10:25 Відповісти
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12.11.2021 10:48 Відповісти
причем мизинец ноги
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12.11.2021 12:21 Відповісти
чувак, а перед огромной аудиторией маслать членом на рояле - это ваще на пожизненное тянет.

Кем бы не был писюанист - штрафовать!
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12.11.2021 10:27 Відповісти
А что означает средний палец?Где то есть в УК или где угодно в законе?Мало ли кто,что думает об этом.Член нельзя было показать - есть конкретная статья.А вот за пальцы не сажают.А если он неприлично вытаращит глаза или сморщит нос ?
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12.11.2021 10:11 Відповісти
это что то про игру на пиванино, те он предложил
дружку пердючки на пианино сбацать
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12.11.2021 10:14 Відповісти
А "служка" Бондаренко проституток аналтабу во время работы Рады заказывает , корниенко с арахамом пилят "корабельных сосен" собака котлета истязает Гео
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12.11.2021 10:27 Відповісти
Анал табу это Яременко) А впрочем какая разница)))
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12.11.2021 12:46 Відповісти
Гео помалкивай, пусть в суде мрази доказывают, что показал палец, кому показал, с какой целью, это будет
КВАРТАЛ 195
А НЕ СУД
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12.11.2021 10:12 Відповісти
Хочеться додати цю новину, до новини про "тяжкий злочин" Лероса.
Зебільне кривосуддя.
Учас
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12.11.2021 10:14 Відповісти
Не маніпулюй..Згадай,як Брильянтових прокурорів піймали за руку при Петру Олексієвичу..
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12.11.2021 10:22 Відповісти
"брильянтовые прокуроры "-ангелочки ,в сравнении с криминальным офшором зекрысы и "убиенным" братом Ермака ,который должностями в так торгует)
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12.11.2021 10:37 Відповісти
может он хотел сказать, что надо на пианине пальцами по клавишам тыкать, а то не все знают, пусть заявит в суде под камеры, это будет Хвартал 200/300 95
......
пс в Канаде растительное масло 40гривен литр ........
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12.11.2021 10:18 Відповісти
сп правда снять квартиру намноооого дороже чем в Украине ...
но 700 квт/час это 1000 гривен ...
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12.11.2021 10:20 Відповісти
А чего везде выдает 11,3 цента за квт?
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12.11.2021 13:12 Відповісти
Дожились, УКРАИНЦЫ! Армяшки в Верховной Раде Украины яврею -президенту факи тычут!
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12.11.2021 10:28 Відповісти
А что не так?он же не трусами сратыми зекрысе морду вытер...хотя и до этого не далеко уже)))
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12.11.2021 10:40 Відповісти
Это Сергей Нигоян.


..a ты где был?
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12.11.2021 10:52 Відповісти
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12.11.2021 10:55 Відповісти
Гео Факыч
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12.11.2021 10:37 Відповісти
Це жахливо та неприпустимо, але правильно та справедливо!

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12.11.2021 11:01 Відповісти
Зелёное быдло.
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12.11.2021 11:07 Відповісти
Твой "президент Украины" после окончания каденции будет в суде сидеть в лучшем случае. В худшем, еще до окончания президентских полномочий - висеть на столбе и ножками дрыгать.
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12.11.2021 11:43 Відповісти
Мир это зеркало!!!!! Ты просто дроче.....во !!! Просто че- то дроче....вво и не более!!!! Не верь в себя так сильно чувак!!!
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12.11.2021 12:29 Відповісти
Что сказать то хотел, чучело?

Все устраивает? И этот клоун устраивает? И сборище дорвавшихся к власти дегенератов устраивает?
Впрочем, откуда тебе это понять с твоим IQ..
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12.11.2021 13:34 Відповісти
Дегенерат тут самый большой -это ты !!!! Крокозябра!!!! иди на х.....ер!!!
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12.11.2021 13:44 Відповісти
Нехай суд доказує що дерьмак та язЕлох, цього не заслуговує! Після: Омани, звільнення моряків та кораблів, за рішенням міжнародного суду, плану штайннахера, качачців (уткінців-"вагнерівців") та ще багато чого!
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12.11.2021 11:26 Відповісти
У кого більший ...

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12.11.2021 12:04 Відповісти
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12.11.2021 14:48 Відповісти
Доречі, за якою статтею Леросу оголосили підозру? Я продивився Карний та Адміністративний кодекси, там слова жест, тим більше непристойний не згадується, від слова "зовсім"
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12.11.2021 12:06 Відповісти
Жест 🖕 є в юнікоді, доречі‎
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12.11.2021 12:09 Відповісти
І на Цензорі є

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12.11.2021 12:16 Відповісти
Буду з нетерпінням очікувати суду над Гео Леросом.
Але радше за все суду не буде, щойно на Банковій нарешті допруть, у що вони вляпалися.
Ви лишень уявіть собі цей цирк:
- Експертиза середнього пальця Гео Лероса.
- Вимога захисту Лероса викликати в суд Зеленського для порівняння середніх пальців.
- Історико-культурна експертиза значення демонстрації середнього пальця в різних народів за різних часів (з особливим екскурсом у вірменську історію).
- Семіотична експертиза.
- Експертиза фахівця з мови жестів.
- Відповідь експерта на питання "чи є демонстрація середнього пальця оціночним судженням".
Тощо.
Тому думаю, що справу проти Лероса тихо поховають.
А якщо ні - буде така ржака, що "Квартал" відпочиватиме.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7151072424918802
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12.11.2021 12:23 Відповісти
тільки не вірменську, а грецьку, бо Лерос - грек.
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12.11.2021 15:00 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVagWceleGnQ8fyq4XiAmFReu-FXZchIJa3oKj8I2RJJSegHfPvOhj3zSBRMKYLbGonmFHXb-waUANyYWvIrJKW1DHDA6tcdgp8f0RC9_z_p4pznTbFh-HzO9JzLE2ucME&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7151072424918802?__cft__[0]=AZVagWceleGnQ8fyq4XiAmFReu-FXZchIJa3oKj8I2RJJSegHfPvOhj3zSBRMKYLbGonmFHXb-waUANyYWvIrJKW1DHDA6tcdgp8f0RC9_z_p4pznTbFh-HzO9JzLE2ucME&__tn__=%2CO%2CP-R 53 мин. ·



Буду з нетерпінням очікувати суду над Гео Леросом.
Але радше за все суду не буде, щойно на Банковій нарешті допруть, у що вони вляпалися.
Ви лишень уявіть собі цей цирк:
- Експертиза середнього пальця Гео Лероса.
- Вимога захисту Лероса викликати в суд Зеленського для порівняння середніх пальців.
- Історико-культурна експертиза значення демонстрації середнього пальця в різних народів за різних часів (з особливим екскурсом у вірменську історію).
- Семіотична експертиза.
- Експертиза фахівця з мови жестів.
- Відповідь експерта на питання "чи є демонстрація середнього пальця оціночним судженням".
Тощо.
Тому думаю, що справу проти Лероса тихо поховають.
А якщо ні - буде така ржака, що "Квартал" відпочиватиме.

Текст (с) https://www.facebook.com/oleksiy.panych?__cft__[0]=AZVagWceleGnQ8fyq4XiAmFReu-FXZchIJa3oKj8I2RJJSegHfPvOhj3zSBRMKYLbGonmFHXb-waUANyYWvIrJKW1DHDA6tcdgp8f0RC9_z_p4pznTbFh-HzO9JzLE2ucME&__tn__=-]K-R Алексей Панич
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12.11.2021 12:39 Відповісти
зепорноактриса обиделась на пальчик, та она их перепробывала целый мешок
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12.11.2021 12:54 Відповісти
Такої поведінки не має бути у ВР, але і такого президента на має бути!
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12.11.2021 12:55 Відповісти
Ну все, теперь его посодют. Он ж за Украину выступил. Теперь - личный враг.
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12.11.2021 13:16 Відповісти
Просто замість турбіни на АЕС покладемо Зеленського і будемо тикати йому факи. Він так крутитиметься, що нам не лише віялові відключення не загрожуватимуть - ми електроенергії закордон продамо на 4 бюджети. Має ж президент хоч якусь користь приносити!
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12.11.2021 14:51 Відповісти
 
 