УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10080 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 033 6

Україна в ОБСЄ: Російські війська "глушать" 66% усіх польотів дронів спостерігачів на Донбасі

Україна в ОБСЄ: Російські війська

Близько 66% усіх польотів БПЛА середньої дальності, здійснених місією ОБСЄ у період з 21 липня по 30 вересня, зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як повідомляє СММ, із 73 польотів БПЛА середньої дальності, здійснених у період з 21 липня по 30 вересня, 66% зазнавали впливу перешкод сигналу GPS, що на 16% більше в порівнянні з попереднім періодом", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ОБСЄ втратили безпілотник біля окупованого Перевальська: його "заглушили"

Український посол також вказав на перешкоди, введені російськими збройними формуваннями, які обмежують здатність СММ вільно патрулювати та проводити операції вздовж лінії зіткнення, особливо в прикордонних районах. Так, згідно із СММ, у період з 21 липня по 30 вересня свободу пересування Місії ОБСЄ обмежували 15 разів біля кордону з РФ в окупованих районах Луганської області та 11 разів у Донецькій області.

"Безсумнівно, усі ці обмеження, перекриття доріг, "глушіння" сигналу, різні безпекові перевірки тощо мають на меті суттєве обмеження можливостей СММ з виявлення озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення, та незаконну військову діяльність на окупованих територіях", - заявив Цимбалюк.

Автор: 

безпілотник (4126) ОБСЄ (3503) Донбас (22354) найманці рф (2050) Цимбалюк Євген (50)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.11.2021 10:07 Відповісти
ох и глубокие шахты на Донбассе . чего там только нет . даже современная аппаратура для глушения дронов попадается
показати весь коментар
12.11.2021 10:36 Відповісти
Бандюганы идут по беспределу. Так их зэк сталин учил. Все в его духе.
показати весь коментар
12.11.2021 10:38 Відповісти
Вот зачем ОБСЕ на Донбасе? Наблюдать, фиксировать и докладывать всему миру, т.к. мир верит ОБСЕ (а не Украине или россии).
Здается мне, что 8 лет наблюдений и фиксации, вполне достаточный срок для того чтобы весь мир понял, что орки - 3,14дарасы, а Украина - молодцы.
Подозреваю, что весь мир это давно уже понял. И? Что дальше?
показати весь коментар
12.11.2021 10:47 Відповісти
Та й правильно , що глушать. Нєфіг ото під крилами байрактарів швендяти дарма. Все одно ОБСЄ ніхрєна не бачать , а у українських дронів глаз зоркій.
показати весь коментар
12.11.2021 10:53 Відповісти
Цікаво що цю інформацію оприлюднює представник України, а не представник ОБСЄ. Мабудь ОБСЄ на все по...й, бо вони лише вдають що там щось контролюють
показати весь коментар
12.11.2021 12:15 Відповісти
 
 