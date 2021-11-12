Україна в ОБСЄ: Російські війська "глушать" 66% усіх польотів дронів спостерігачів на Донбасі

Близько 66% усіх польотів БПЛА середньої дальності, здійснених місією ОБСЄ у період з 21 липня по 30 вересня, зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як повідомляє СММ, із 73 польотів БПЛА середньої дальності, здійснених у період з 21 липня по 30 вересня, 66% зазнавали впливу перешкод сигналу GPS, що на 16% більше в порівнянні з попереднім періодом", - заявив він.

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Український посол також вказав на перешкоди, введені російськими збройними формуваннями, які обмежують здатність СММ вільно патрулювати та проводити операції вздовж лінії зіткнення, особливо в прикордонних районах. Так, згідно із СММ, у період з 21 липня по 30 вересня свободу пересування Місії ОБСЄ обмежували 15 разів біля кордону з РФ в окупованих районах Луганської області та 11 разів у Донецькій області.

"Безсумнівно, усі ці обмеження, перекриття доріг, "глушіння" сигналу, різні безпекові перевірки тощо мають на меті суттєве обмеження можливостей СММ з виявлення озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення, та незаконну військову діяльність на окупованих територіях", - заявив Цимбалюк.