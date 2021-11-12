Немає проблеми у контактах країн Заходу з Росією: важливо, як саме і що вони говорять, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконує, що контакти західних країн, зокрема, Франції з Російською Федерацією не є проблемою, важливою є їх суть.

Україна працює, аби Росія не відчувала потурання агресії, заявив глава МЗС в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Немає проблеми в тому, що Франція чи хтось інший говорить з Росією. Важливо, як саме і що вони говорять. Ми активно працюємо з партнерами, аби під час контактів з країнами Заходу, зокрема Францією, Росія не відчувала жодного потурання її агресії проти України. Переконаний, що Росія не відчує його і в Парижі", - відповів Кулеба на запитання щодо анонсованої на 12 листопада зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони Франції і Росії у Парижі.

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Разом із тим, коментуючи міграційну кризу на кордоні ЄС з Білоруссю, очільник МЗС запевнив, що Україна та США єдині в негативній оцінці цієї ситуації: "Це гібридний тиск на Європу, якому ми готові спільно протидіяти".