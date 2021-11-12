Країни ЄС і США в Радбезі ООН готові обговорювати заходи щодо Білорусі через міграційну кризу

Члени Ради безпеки ООН Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія заявили, що готові обговорити нові заходи щодо Білорусі через ситуацію з нелегальними мігрантами на кордоні з Польщею.

Про це йдеться у спільній заяві країн, опублікованій на сайті постпредства США при ООН,інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Разом ми висловлюємо нашу солідарність з Польщею та Литвою і готові обговорити подальші заходи, які ми можемо вжити, щоб підтримати їх і націлити на тих, хто бере участь у діяльності режиму Лукашенка та сприяє незаконному перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Ми залишимося єдиними та повними рішучості захистити ЄС від цих гібридних операцій білоруської влади", - йдеться в заяві.

Вони закликали країни, звідки приїжджають нелегальні мігранти, до співпраці, щоб застерегти громадян "від влучення в пастку, розставлену білоруською владою".

Країни, які підписалися під заявою, ще раз засудили, на їхню думку, організоване білоруською владою використання людей "з метою дестабілізації сусідніх країн і зовнішнього кордону Європейського Союзу та відволікання уваги від власних зростаючих порушень прав людини".

"Ми закликаємо білоруську владу припинити ці нелюдські дії і не наражати на небезпеку життя людей. Міжнародним організаціям необхідно надати негайний і безперешкодний доступ до людей, які там перебувають для надання гуманітарної допомоги. Білоруська влада повинна розуміти, що чинити тиск на Європейський союз таким чином, шляхом цинічної інструменталізації мігрантів, не вдасться", - заявили члени РБ ООН.

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