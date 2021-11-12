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Країни ЄС і США в Радбезі ООН готові обговорювати заходи щодо Білорусі через міграційну кризу

Країни ЄС і США в Радбезі ООН готові обговорювати заходи щодо Білорусі через міграційну кризу

Члени Ради безпеки ООН Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія заявили, що готові обговорити нові заходи щодо Білорусі через ситуацію з нелегальними мігрантами на кордоні з Польщею.

Про це йдеться у спільній заяві країн, опублікованій на сайті постпредства США при ООН,інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Разом ми висловлюємо нашу солідарність з Польщею та Литвою і готові обговорити подальші заходи, які ми можемо вжити, щоб підтримати їх і націлити на тих, хто бере участь у діяльності режиму Лукашенка та сприяє незаконному перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Ми залишимося єдиними та повними рішучості захистити ЄС від цих гібридних операцій білоруської влади", - йдеться в заяві.

Вони закликали країни, звідки приїжджають нелегальні мігранти, до співпраці, щоб застерегти громадян "від влучення в пастку, розставлену білоруською владою".

Країни, які підписалися під заявою, ще раз засудили, на їхню думку, організоване білоруською владою використання людей "з метою дестабілізації сусідніх країн і зовнішнього кордону Європейського Союзу та відволікання уваги від власних зростаючих порушень прав людини".

"Ми закликаємо білоруську владу припинити ці нелюдські дії і не наражати на небезпеку життя людей. Міжнародним організаціям необхідно надати негайний і безперешкодний доступ до людей, які там перебувають для надання гуманітарної допомоги. Білоруська влада повинна розуміти, що чинити тиск на Європейський союз таким чином, шляхом цинічної інструменталізації мігрантів, не вдасться", - заявили члени РБ ООН.

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Білорусь (7926) мігранти (1109) Польща (8489) США (22643)


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Срочно озаботятся.
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12.11.2021 10:20 Відповісти
Шабаш обеспокоеных опять собирается
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12.11.2021 10:21 Відповісти
Здалися як завжди
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12.11.2021 10:24 Відповісти
Так уже нет Беларуси, есть российская волость Беларусь. Импотентные чиновники ЕС и США прекрасно понимают что управляет всем Россия но прикидываются дебилами
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12.11.2021 10:26 Відповісти
Посидели, обговорили, выразили глубокую обеспокоенность.
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12.11.2021 10:33 Відповісти
Против Беларуси могут ввести и серьезные санкции. Кто такая Белорусь в мировой экономике и политике? Это же не россия ...
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12.11.2021 10:37 Відповісти
 
 