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Новини
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Через ситуацію в енергетиці дорожчатимуть продукти, і тоді холодильник переможе телевізор, - Кличко

Через ситуацію в енергетиці дорожчатимуть продукти, і тоді холодильник переможе телевізор, - Кличко

Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко вважає, що ситуація з енергоносіями взимку буде вкрай важка. Брак вугілля та газу у сховищах і зростання ринкових цін на них можуть призвести до здорожчання продуктів, що вдарить по кишенях багатьох українців та рейтингу влади.

Про це він сказав у ток-шоу "Народ проти" на каналі "Україна 24".

"Ми знаємо, наскільки складна ситуація. У підприємств, які виробляють тепло та електроенергію, недостатньо запасів вугілля. Недостатньо запасів газу у сховищах. Якщо кілька тижнів протримаються морози -15, ризик віялових відключень, яких не було 20 років, дуже високий", - сказав Кличко.

Він зазначив, що вартість енергоносіїв постійно зростає. А до енергоносіїв прив’язані ціни на продукти харчування та інші товари. Енергетичні проблеми має вирішувати центральна влада, наголосив Кличко. Втім, за його словами, енергетичний антикризовий штаб засідав останній раз ще влітку.

"Якщо ситуація буде така ж складна, то наприкінці зими це може потягнути за собою зростання цін на продукти. І в цей момент порожній холодильник може перемогти телевізор. Скільки не будеш говорити, що у нас все добре, люди будуть розуміти, що не так добре", - наголосив Кличко.

Проте київська влада не буде підвищувати тарифи на тепло для населення.

"У Києві в цьому році дотація буде коштувати бюджету нашого міста 4 млрд грн, щоб покрити різницю між ринковими цінами та тарифами. Підняття тарифів для населення не буде. Вони залишаються на тому ж самому рівні. Але, тим не менш, це потягне за собою ціни на продукти харчування. Це обов’язково також скажеться на кишені людей", - спрогнозував Кличко.

Автор: 

Кличко Віталій (3509) енергетика (2583) електроенергія (6185)


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Топ коментарі
+11
не было в 14-15. не ври
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12.11.2021 10:24
+8
Ностальгія по Льоньчику Космосу?))
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12.11.2021 10:30
+6
А шмыгаль говорит что всё Ок. Он наверное когда будет тонуть с кирпичом на ноге,тоже будет это говорить.
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12.11.2021 10:29
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Не було 20 років? В 2014-2015 були.
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12.11.2021 10:18 Відповісти
не было в 14-15. не ври
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12.11.2021 10:24 Відповісти
у мене були. не довго.
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12.11.2021 10:28 Відповісти
вы случайно не с донецка или луганска, и пригородов?
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12.11.2021 10:29 Відповісти
Богодухів
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12.11.2021 10:30 Відповісти
не знаю за вас, тогда были проблемы с Луганской ТЭС и с Зуевской.

У меня в доме два года назад тоже были веерные отключения недолго, когда кабеля меняли.
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12.11.2021 10:35 Відповісти
Это с перепою.меньше бухай,чаще будешь видеть свет.
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12.11.2021 10:31 Відповісти
Міненерго: відключати світло будуть тільки населенню
Вівторок, 2 вересня 2014, 11:38







Тимчасове відключення електроенергії, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України, не торкнеться промислових підприємств, а торкнеться тільки населення.
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12.11.2021 10:36 Відповісти
Тебе же выше уже написали.Не пей.
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12.11.2021 10:38 Відповісти
якого роду військ ти такий полковник, нє пєй, пистуй до біса
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12.11.2021 10:40 Відповісти
Не ругайся ,а то последний свет пропадет .
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12.11.2021 10:43 Відповісти
от же ти приставучий кацапа, нє нє
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12.11.2021 10:46 Відповісти
Когда смотришь с бульвара Леси на Бессарабку - такой хаос в застройке .
вчера наблюдала .
В Вене, к примеру, соблюдают одну высоту крыш квартала разными способами застройки .
Центр Киева прекратится в дикую застройку типа Каира и др АРХИТЕКТУРНО малоразвитых СТРАН
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12.11.2021 10:41 Відповісти
Были только в 2014м и то месяц
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12.11.2021 10:44 Відповісти
Когда последний раз были веярные отключения ты Виталя бил морды на чужбине и не сидел в темноте при каганце
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12.11.2021 10:23 Відповісти
Він просто віддає Зє за спроби змінити Закон про столицю і вибити його з політичного життя.
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12.11.2021 10:29 Відповісти
Афуеть, человек, разрушивший все городское хозяйство, разбирается в энергетике.
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12.11.2021 10:23 Відповісти
Ностальгія по Льоньчику Космосу?))
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12.11.2021 10:30 Відповісти
Добавьте - и не способный разрулить пробки в Киеве
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12.11.2021 10:31 Відповісти
Да, там не только пробки, Киев при педале стал одним из самых загрязненных городов мира.
Это габздец, когда-то считался одним из самых зеленых.
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12.11.2021 10:36 Відповісти
Когдато это во времена Голохвастова?
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12.11.2021 14:59 Відповісти
Так с какого киевляне его постоянно выбирают ,если так плохо?...
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12.11.2021 10:45 Відповісти
Так выбирают киевляне, а говном плюются зажопляне.
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12.11.2021 11:06 Відповісти
Льоню-космоса теж два рази обирали.
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12.11.2021 11:15 Відповісти
Так глава уряду заявив, що такого не буде! "Жираф большой, ему видней".
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12.11.2021 10:27 Відповісти
А шо Кличко за всю Украину расписывается?
Расписуйся за свой Киев.
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12.11.2021 10:31 Відповісти
В чем именно плотник?
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12.11.2021 10:35 Відповісти
А шмыгаль говорит что всё Ок. Он наверное когда будет тонуть с кирпичом на ноге,тоже будет это говорить.
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12.11.2021 10:29 Відповісти
Ну, чому? Холодильники заповнені вщент Правда хіба що тільки в моргах.
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12.11.2021 10:30 Відповісти
Взимку продукти харчування можна зберігати на балконі, тому якщо будуть відключення і холодильник не буде працювати, то харч не зупсується
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12.11.2021 10:32 Відповісти
А если не будет газа и электричесва можно жрать готовить на костре.
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12.11.2021 12:19 Відповісти
Десь заплакала вчителька математики, яка вчила Віталіка рахувати до двадцяти.
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12.11.2021 10:32 Відповісти
Ты бы про себя недоумок думал,да и таблицу умножения вспоминал.
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12.11.2021 10:36 Відповісти
Сколько ботов от подляка.Это радует,ссут зедебилы Кличко и правильно.
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12.11.2021 10:33 Відповісти
Кличку доповіли що на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 вугілля не завезли. Може хтось пожаліє бідолашного недоумкуватого мера і повідомить йому страшну новину, що ці ТЕЦ з моменту побудови не використовували вугілля. Може він нарешті почне опікуватись своїми прямими обов'язками?
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12.11.2021 10:38 Відповісти
Так это видно ты про себя.Ты сегодня узнала?
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12.11.2021 10:39 Відповісти
В Україні на складах - на 310,4 тис. тонн менше вугілля, ніж необхідно.

62 енергоблоки на ТЕС - не працюють взагалі!
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12.11.2021 11:04 Відповісти
Тут два варианта: либо отключения дёшево и сердито, либо импорт электроэнергии из-за бугра, но дорого.
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12.11.2021 11:03 Відповісти
Если телевизор и холодильник будут работать.
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12.11.2021 11:25 Відповісти
А еще добавятся неплатежи за коммуналку ...
Цены выросли а количество и суммы субсидий уменьшились.
От услуг, за которые нечем платить, отказаться нельзя!
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12.11.2021 11:27 Відповісти
Запускайте енота
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12.11.2021 11:29 Відповісти
Кличко, как умный волевой человек мог бы стать президентом. А премьером П. Порошенко.
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12.11.2021 11:44 Відповісти
Пусть сначала мост на Шулявке сделает нормально, метро на Виноградарь докопает, воду в киевском водопроводе сделает питьевой по стандартам Европы, как обещал .... а потом хоть президентом всего мира !
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12.11.2021 13:13 Відповісти
Это верно. И вот тогда вас, глобалистскую бригаду, сменят настоящие националисты.
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12.11.2021 11:51 Відповісти
Противопоставить телевизор и холодильник-это уже не модно. Айфоны и смартфоны, почти, есть у всех. Интернет у многих. Информация открыта. Может быть, пора ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты? Мэры, Вы заботитесь о своих горожанах? Так вперед! Предлагайте слепой и глухой Раде и такому же кабмину хотя бы приостановить рост цен на пять -семь продуктов.Ограничив торговую наценку. Хлеба, муки, яиц, молока , картофеля. И подсолнечного масла и тела кур. Рынок, говорите? Так эти продукты жизненно необходимы для минимальной жизни. Это же и есть -национальная безопасность. Или нет?
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12.11.2021 12:22 Відповісти
 
 