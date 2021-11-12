Питання відокремлення Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій із системи МВС не розглядається, - Монастирський

Очільник МВС Денис Монастирський заявив, що питання відокремлення ДПСУ, ДСНС, Нацполіції та Нацгвардії з МВС не розглядається

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Департамент комунікації МВС України, про це в ефірі програми "Право на владу" повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Очільник МВС розповів, що міграційна криза на кордоні з ЄС продемонструвала недоцільність такого розділення та потребу в консолідації всіх сил.

"Основний меседж - консолідація всіх зусиль. Розділяти прикордонників, Національну гвардію, Національну поліцію та Державну службу України з надзвичайних ситуацій на сьогоднішній день неможливо і недоцільно, тому зараз це питання не стоїть на порядку денному", - заявив міністр.

Денис Монастирський наголосив, що наразі важливим є об’єднання всіх зусиль громадськості, як це було в 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський відвідує Волинь для перевірки готовності захисту кордону від штучно створеної міграційної кризи, - МВС

11 листопада, міністр внутрішніх справ під час робочої поїздки на Волинь зустрівся з мешканцями міста Шацьк, яке географічно розташоване поблизу білоруського та польського кордонів.

"Всі підрозділи МВС разом із місцевими громадами забезпечать належний захист мешканців прикордонної зони. Тільки об’єднавши зусилля, ми виконаємо свою головну функцію – безпека громади. Закликаю керівників ОТГ допомогти у розміщенні бійців Нацгвардії. Зараз досить холодно, поки що гвардійців розміщено у наметах впритул до державного кордону. Потрібно забезпечити їх краще розташування протягом тих напружених тижнів, які нас чекають", – зауважив Денис Монастирський.

Очільник МВС також підкреслив, що важливо розуміти, яка потенційна загроза наразі існує.

"Тисячі людей у Білорусі на кордоні з Польщею намагаються прорватися – це і дорослі, і жінки, і діти. Їх повертають у бік Білорусі. Не виключено, що цей сценарій може бути реалізований у кількох кілометрах від вас. Ми маємо бути до нього готові", – сказав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських.

Також було визначено 10 ділянок можливого підходу мігрантів з Білорусі.