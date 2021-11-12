За добу в Києві від COVID-19 померло 43 особи, виявили 1802 нові випадки. Серед захворілих 130 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1802 хворих на коронавірус (загалом 276 572), зафіксовано 43 летальних випадки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 1058 жінок віком від 18 до 94 років, 614 чоловіків віком від 18 до 97 років, 61 дівчинка від 6 місяців до 17 років і 69 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Зафіксовано 43 летальних випадки від вірусу (загалом 6771): 27 жінок від 49 до 89 років, 16 чоловіків від 46 до 77 років.

До лікарень столиці госпіталізували 185 хворих на коронавірус та 284 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 791 особа (загалом 238 379).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (386), Деснянському (329) та в Дніпровському (226).