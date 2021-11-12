За добу в Києві від COVID-19 померло 43 особи, виявили 1802 нові випадки. Серед захворілих 130 дітей, - Кличко. КАРТА
У Києві виявили за минулу добу 1802 хворих на коронавірус (загалом 276 572), зафіксовано 43 летальних випадки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 1058 жінок віком від 18 до 94 років, 614 чоловіків віком від 18 до 97 років, 61 дівчинка від 6 місяців до 17 років і 69 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.
Зафіксовано 43 летальних випадки від вірусу (загалом 6771): 27 жінок від 49 до 89 років, 16 чоловіків від 46 до 77 років.
До лікарень столиці госпіталізували 185 хворих на коронавірус та 284 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 791 особа (загалом 238 379).
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (386), Деснянському (329) та в Дніпровському (226).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Веталь, а вы бы приводил статистику:
а. от вируса
б. в ДТП
в. от собутыльников
г. от рака
д. от краба
..... - от сердцевины
.... от мозга
.... от старости
.... от бедности
.... от того шо квартиру имел
.... от того шо не поделил
и прочее.
а то неинтересно так сухо писать. если заинтересовало - пиshitе на почту - Вирусолох@путин.сРУ
Статист бл.ин
Люди умирают сотнями - дебилам плевать. Вчера видео несколько водителей маршруток без масок. И что? куда-то позвонить можно? да фиг там. На лукьяновке толпы маршрутчиков - все без масок, нос вытер голой рукой, потом той же рукой с соплями выдал деньги, пассажир взял деньги - вот тебе и зараза...
11.11 17:46 Власти Австрии всерьез задумались о том, чтобы ввести новое ограничение для борьбы с коронавирусом - локдаун для непривитых. Об этом сообщает Associated Press.
Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг во время визита в Брегенц прокомментировал сложную ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в стране. По его словам, введение отдельных ограничений для невакцинированных "вероятно, неизбежно".
"Я не понимаю, почему две трети должны терять свободу из-за того, что одна треть колеблется. Для меня ясно, что не должно быть никаких ограничений для вакцинированных", - сказал Шалленберг.
Кроме этого, австрийский канцлер рассказал, что власти рассмотрят вопрос введения обязательной вакцинации для некоторых групп населения. В целом, по словам Александра Шалленберга, уровень вакцинации в стране "позорно низкий" - по последним данным, в Австрии вакцинировались 65% населения.