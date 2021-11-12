"Белавиа" відсьогодні не прийматиме на рейси з Туреччини до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену

Авіакомпанія "Белавиа" з 12 листопада не прийматиме на рейси громадян Іраку, Сирії та Ємену, які вилітають з Туреччини

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в повідомленні на сайті авіакомпанії у п'ятницю.

"До відома громадян Іраку, Сирії та Ємену, які вилітають із Туреччини. Відповідно до рішення компетентних органів Туреччини з 12.11.2021 громадяни Іраку, Сирії, Ємену не прийматимуться до перевезення на рейсах, що прямують із Туреччини до Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Там уточнюється, що пасажири авіакомпанії "Белавиа", які підпадають під цю заборону, можуть зробити повне повернення вартості авіаквитка без відрахувань за місцем його придбання.

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