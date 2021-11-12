Безсмертний про міграційну кризу: Путін планує дискредитувати ЄС, а як максимум - розвалити

Напругу в питанні міграційної кризи нагнітає не Лукашенко, а Путін.

Про це заявив експосол України в Білорусі Роман Безсмертний, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Причому Лукашенко тут – не підрядна, а субпідрядна "організація" і особа. Це дуже легко прослідкувати по динаміці останнього року. Коли почали протестувати литовці, "мігрантів" напустили на Литву. Почали щось там говорити по транзиту латиші – на латишів напустили. Зараз, коли активну позицію по "Північному потоку-2" демонструють поляки – удар спрямовується туди", - зазначив Безсмертний.

Він зазначив, що мета Путіна тут – як мінімум дискредитація Євросоюзу як організації, яка нездатна протидіяти міграційній кризі – як локальній, так і глобальній. А як максимум мета – це розвал Євросоюзу.

"І тут дуже важливим є правильне вживання дефініцій. Адже по відношенню до цієї ситуації не можна вживати термін "міграційна криза" у його традиційному значенні. Ні, це – спецоперація. По відношенню до цих людей не можна використовувати поняття "мігранти" і тим більше – "біженці". Це – реалізація проєкту, який свого часу розвивав на Валдаї Путін: попереду – цивільне населення, за ним – військові. Або серед них – військові. І зараз, якщо подивитися на склад цієї групи так званих "біженців", то серед них дві треті будуть представники розвідки, спецслужб і так далі. І очевидно, що цим Путін переслідує мету дестабілізації в принципі", - пояснив ексдипломат.

"Виступаючи на останньому Валдаї, він сказав, що в світі нагромадилося проблем, які можуть бути розв’язані тільки в один спосіб – війною. І він цим провокує дві держави – Білорусь і Польщу – на збройний конфлікт. У такому разі він знову озброюється концепцією "іх там нєт": у Кремля чисті руки – а ви воюйте. І виходить так, що там Башар Асад воює, тут – Лукашенко, і так далі", - підсумував Безсмертний.

Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міграційна криза була штучно створена Путіним та Лукашенком, - Данілов