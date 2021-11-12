УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4403 відвідувача онлайн
Новини
1 861 13

Безсмертний про міграційну кризу: Путін планує дискредитувати ЄС, а як максимум - розвалити

Безсмертний про міграційну кризу: Путін планує дискредитувати ЄС, а як максимум - розвалити

Напругу в питанні міграційної кризи нагнітає не Лукашенко, а Путін.

Про це заявив експосол України в Білорусі Роман Безсмертний, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Причому Лукашенко тут – не підрядна, а субпідрядна "організація" і особа. Це дуже легко прослідкувати по динаміці останнього року. Коли почали протестувати литовці, "мігрантів" напустили на Литву. Почали щось там говорити по транзиту латиші – на латишів напустили. Зараз, коли активну позицію по "Північному потоку-2" демонструють поляки – удар спрямовується туди", - зазначив Безсмертний.

Він зазначив, що мета Путіна тут – як мінімум дискредитація Євросоюзу як організації, яка нездатна протидіяти міграційній кризі – як локальній, так і глобальній. А як максимум мета – це розвал Євросоюзу.

"І тут дуже важливим є правильне вживання дефініцій. Адже по відношенню до цієї ситуації не можна вживати термін "міграційна криза" у його традиційному значенні. Ні, це – спецоперація. По відношенню до цих людей не можна використовувати поняття "мігранти" і тим більше – "біженці". Це – реалізація проєкту, який свого часу розвивав на Валдаї Путін: попереду – цивільне населення, за ним – військові. Або серед них – військові. І зараз, якщо подивитися на склад цієї групи так званих "біженців", то серед них дві треті будуть представники розвідки, спецслужб і так далі. І очевидно, що цим Путін переслідує мету дестабілізації в принципі", - пояснив ексдипломат.

"Виступаючи на останньому Валдаї, він сказав, що в світі нагромадилося проблем, які можуть бути розв’язані тільки в один спосіб – війною. І він цим провокує дві держави – Білорусь і Польщу – на збройний конфлікт. У такому разі він знову озброюється концепцією "іх там нєт": у Кремля чисті руки – а ви воюйте. І виходить так, що там Башар Асад воює, тут – Лукашенко, і так далі", - підсумував Безсмертний.

Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міграційна криза була штучно створена Путіним та Лукашенком, - Данілов

Автор: 

Безсмертний Роман (147) Білорусь (7926) мігранти (1109) путін володимир (23773) росія (65010)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Аналогічно там все вже відбувається - китайці переходять кордон маленькими групами по 3-5 млн.чоловік. Але кацапи цього не помічають, єдинеа підозріле, що в сім"ях росіян з"являються діти з вузьким розрізом очей, але татусі цього не помічать, бо не виходять з запоїв.
показати весь коментар
12.11.2021 11:03
+2
Не України, а кловуна і його партньора Єрмака.
показати весь коментар
12.11.2021 11:00
+1
Біль цікаво що планує обслуга Пуйла Беня, Юля, Андрюша
показати весь коментар
12.11.2021 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не України, а кловуна і його партньора Єрмака.
показати весь коментар
12.11.2021 11:00 Відповісти
Їм не треба розвалювати ЄС, якщо можна відразу нагнути всі країни
показати весь коментар
12.11.2021 11:12 Відповісти
А почему аналогично сделать для параше. Дать по 1000 баксов нелегалам, да еще 1000 при переходе границы на счет перешедшего в парашу (или Беларусь) и посмотреть на реакцию таракана и путлера?.
показати весь коментар
12.11.2021 10:58 Відповісти
Аналогічно там все вже відбувається - китайці переходять кордон маленькими групами по 3-5 млн.чоловік. Але кацапи цього не помічають, єдинеа підозріле, що в сім"ях росіян з"являються діти з вузьким розрізом очей, але татусі цього не помічать, бо не виходять з запоїв.
показати весь коментар
12.11.2021 11:03 Відповісти
Біль цікаво що планує обслуга Пуйла Беня, Юля, Андрюша
показати весь коментар
12.11.2021 10:59 Відповісти
путін використовує громадян інших країн, яких довів до важкого стану для розв'язання війни між Білоруссю і Польщею, а факично між росією і Євросоюзом. Вони разом зі спецслужбами проривають польський кордон, знімають пропагандиистські роліки, що мов які поляки "фашисти". І це діє, Німеччина і Франція думають відсидітися, мов це далеко і це їх не стосується. Дійдуть і до вас і до Бельгії і до Голландії і до Іспанії і до Італії. Вова надумав знищити Європу чужими руками і за гроші європейців, домомагають йому на повну Німеччина, Франція, Угорщина і Сербія. Вову будуть всі кликати на переговори і він - лідер світу. Не виключено, що якоїсь ночі сірійці, іранці, курди вдарять полякам в спину, яких уже сотні тисяч у Європі. Цього конфлікту вже не зупинити, звичайно вони полізуть і в Україну. Вся ця історія говорить про те, що росія і її сателіти будують навкруги себе великий і міцний паркан. З дикими ніхто не захоче спілкуватися. Терорист путін сам до цього закликає європейців. А взимку він ще вдарить по них новітньою зброєю - газом. І тут йому допомогла Німеччина. Але Європа і тут вистоїть - допоможе як завжди США, Норверія, але в майбутньому і Німеччина більше не захоче дешевого, вонючого, розмішаного на крові і брехні російського газу. Це все попереду. А росія впаде, коли вона залишиться без європейських грошей, то стане беззахисною жертвою вже могутнього Китаю, якому потрібні територія і ресурси.
показати весь коментар
12.11.2021 11:04 Відповісти
Я думаю ЕС не выстоит, они грызутся между собой как собаки. Не зря Британия оттуда вышла. Плюс Германия легла по х*йла (по крайней мере её руководство) , Франция там же. Не говоря уже про Венгрию, Чехию, Сербию и т.д. За чемодан денег путина обслужат как лучших борделях... Плюс политика ЕС слишком слаба, они расслабились, и пока у они находятся в зоне комфорта, ничего делать не будут. А потом будет слишком поздно.
Мы тому пример, война идёт 7 лет. тысячи погибших, миллионы переселенцев, а большинство населения даже этого не почувствовало, наверное ВСУ , волонтеры и Порошенко слишком хорошо справились.
показати весь коментар
12.11.2021 11:21 Відповісти
Британія завдяки своїм зебілам вийшла. ЄС вистоїть і зміцніє
показати весь коментар
12.11.2021 11:36 Відповісти
Кроме того "старая" ЕС ложит болт на те страны ЕС ,кто пытается дать отпор России: Латвию, Литву, Польшу..
показати весь коментар
12.11.2021 11:51 Відповісти
Полностью согласен с Безсмертным. Очевидные высказывания и действия мирового преступника вселяют уверенность,что путлер никогда и не при каких обстоятельствах не остановиться.Если на сегодня у него газ главное оружие,а в случае его лишить этого,то у этой твари найдётся что-то другое.С 1996г.,когда ввели гривну,стал уверен,что с РФ нельзя позволять быть экономически зависимым от неё.Давно, с начало нулевых,всему мировому сообществу,надо как можно дальше дистанцироваться экономически от РФ.Фактически война уже идёт.И развязали её путлер и Меркель,которая всё время подыгрывала путлеру.Даже национал-социалисты фашисткой Германии выглядели пристойнее.А здесь чисто-животная нажива.
показати весь коментар
12.11.2021 13:25 Відповісти
P.S.Вот что с людьми делает совок.Ведь Меркель воспитана совком.
показати весь коментар
12.11.2021 13:28 Відповісти
 
 