Навчальні заклади в Києві відкриються лише після зменшення кількості захворювань на коронавірус, - Кличко
Київська влада ухвалила непопулярне рішення про закриття навчальних закладів, ґрунтуючись на висновках експертів-вірусологів.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Багато звернень від батьків. Справді, всі хочуть, щоб діти пішли в школу. Ми теж хочемо. Але, ухвалюючи певні рішення, ми піклуємося насамперед про здоров'я найголовнішого, що в нас є, – наших дітей", - наголосив Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він зазначив, що відновлення очного навчання дітей можливе тільки після зменшення кількості хворих. "Якщо під час першої хвилі діти майже не хворіли, сьогодні в нас інфекційні відділення майже повністю заповнені. В нас хворіє велика кількість школярів і викладачів, багато груп у дитячих садках закриті. Ми спираємося на висновки експертів-вірусологів: якщо не зменшиться кількість захворювань, ми не зможемо відкрити навчальні заклади", - сказав мер Києва.
"Учора 1700 людей захворіли, сьогодні понад 2000 осіб. Ми бачимо антирекорди смертності. Якщо цифри хворих зменшаться, крива піде вниз, ми зможемо почати з того, що 1-4 класи підуть до школи", - підсумував Кличко.
Як повідомлялося, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва. У відповідь на це Київська міська державна адміністрація впровадила у столиці додаткові обмеження, що почали діяти з 1 листопада. Зокрема, столична влада ухвалила рішення перевести всі школи Києва на дистанційне навчання.
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Дельта особенно заразна для детей оказалась.
За вчера 61 заболевший ребенок - плюсуйте через неделю сюда ВСЕХ его родителей и бабушек-дедушек - итого, 6 человек.
Если они привиты, то переболеют легко. А если нет?...
Больные COVID-19 дети стали чаще попадать в реанимацию 19 окт. 2021 г. - Дельта-штамм вызвал рост числа тяжелых случаев течения коронавирусного заболевания среди детей
"Вирус очень помолодел". Уберечь детей от ковида
Индийский штамм "дельта" - возможно, самая агрессивная на сегодняшний день мутация коронавируса SARS-CoV-2. С его появлением, по некоторым данным, https://www.nbcnews.com/news/us-news/delta-variant-spreads-medical-experts-warn-risk-young-children-n1274126 выросли риски для детей и даже младенцев. В России вакцинация несовершеннолетних пока невозможна. Эксперты утверждают, что единственный путь уберечь детей от заражения в этой ситуации - максимально возможное ограничение их контактов со сверстниками и вакцинация взрослых.
- Да, вирус очень "помолодел", болеют даже младенцы. В настоящее время в нашей больнице находится 56 детей, 15 из них младенцы. Среди этих 56 коронавирус подтверждён у троих. Наша больница не лечит зараженных коронавирусом, мы не ковид-госпиталь, но эти трое попали к нам с постковидным осложнением - многосистемным воспалительным синдромом, - говорит главврач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Коваль. - Средний возраст заболевших несовершеннолетних - 8,4 года. У детей есть две формы этого заболевания - сама острая коронавирусная инфекция, которая возникает так же, как и у взрослых пациентов, и осложнение, которое может появиться у ребёнка через 2-4 недели. Даже если он переболел C-19 бессимптомно! Это осложнение получило название мультисистемный воспалительный синдром или "Кавасаки-подобный синдром". За все время пандемии у нас в больнице диагностировано 25 несовершеннолетних пациентов с такими осложнениями после коронавируса в возрасте от 1,5 до 17 лет. Сейчас у нас лежат трое детей именно с постковидным осложнением.
- Насколько опасны эти осложнения? Какие симптомы?
- Это очень тяжёлое состояние, которое нередко приводит к инвалидизации: бурно проявляется, в том числе с шокоподобными реакциями. Сопровождается опасными для жизни ребёнка ситуациями.
Например, злокачественная температура от 38,5 до 42 градусов, лихорадка, крайне высокий уровень лабораторных маркеров воспаления. Пневмонии у наших пациентов не было ни у кого.
65% пациентов-детей из тех, у кого случились осложнения при заражении коронавирусом - в состоянии шока, с полиорганной недостаточностью. Их приходится сразу госпитализировать в реанимацию.
Самые частые симптомы у детей с вирусом те же, что и у взрослых - лихорадка, непродуктивный кашель, боли в мышцах, тошнота, слабость, иногда - боль в горле, заложенность носа, симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, рвота, диарея). Чаще всего осложнённые формы - у детей с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- Что посоветуете родителям делать, чтобы снизить риски заражения детей и осложнений болезни у уже заразившихся?
- Дети - это такие же мишени инфекции, и ответственность за их здоровье лежит на нас, взрослых. Пока в мире только идёт разработка специальных препаратов для лечения подростков и пациентов младшего возраста. Необходимо подобрать дозировку лечебного препарата для таких пациентов и провести испытания именно на несовершеннолетних.
Поэтому пока только профилактика - вакцинация взрослых и изоляция детей. К сожалению, сейчас в нашем обществе процветает нигилизм, он ни к чему хорошему не приводит. Помимо вакцинации всех контактирующих с ребенком взрослых - ребёнку следует ограничить круг общения со своими сверстниками, не посещать публичные места, - говорит Юрий Коваль.
ищите в другом месте на Черниговщине у Бубочки, говорят, патриотичный мэр. Как и зеля, любит на НАТО наезжать.
Грозный такой..
ему есть чем заняться и по защите столицы страны.
? нет контактов даже
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Бу-га-га!
Жертва гундяєвських попів?
Щойно подзвонили - помер батько мого однокласника. А мати в тяжкому стані в реанімації.
Не щеплені. І скільки таких...
Люди знають, що говорять )
Я вас взагалі не чіпала. А ви почали писати образливі коменти.
Який безсовісний...