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Новини
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Навчальні заклади в Києві відкриються лише після зменшення кількості захворювань на коронавірус, - Кличко

Навчальні заклади в Києві відкриються лише після зменшення кількості захворювань на коронавірус, - Кличко

Київська влада ухвалила непопулярне рішення про закриття навчальних закладів, ґрунтуючись на висновках експертів-вірусологів.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Багато звернень від батьків. Справді, всі хочуть, щоб діти пішли в школу. Ми теж хочемо. Але, ухвалюючи певні рішення, ми піклуємося насамперед про здоров'я найголовнішого, що в нас є, – наших дітей", - наголосив Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що відновлення очного навчання дітей можливе тільки після зменшення кількості хворих. "Якщо під час першої хвилі діти майже не хворіли, сьогодні в нас інфекційні відділення майже повністю заповнені. В нас хворіє велика кількість школярів і викладачів, багато груп у дитячих садках закриті. Ми спираємося на висновки експертів-вірусологів: якщо не зменшиться кількість захворювань, ми не зможемо відкрити навчальні заклади", - сказав мер Києва.

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"Учора 1700 людей захворіли, сьогодні понад 2000 осіб. Ми бачимо антирекорди смертності. Якщо цифри хворих зменшаться, крива піде вниз, ми зможемо почати з того, що 1-4 класи підуть до школи", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва. У відповідь на це Київська міська державна адміністрація впровадила у столиці додаткові обмеження, що почали діяти з 1 листопада. Зокрема, столична влада ухвалила рішення перевести всі школи Києва на дистанційне навчання.

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Київ (19436) Кличко Віталій (3509) школа (2205) навчання (575) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+3
Наверное всё-таки правильное решение. Дети - основные разносчики инфекции.
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12.11.2021 11:13
+2
согласен.
Дельта особенно заразна для детей оказалась.
За вчера 61 заболевший ребенок - плюсуйте через неделю сюда ВСЕХ его родителей и бабушек-дедушек - итого, 6 человек.
Если они привиты, то переболеют легко. А если нет?...

Больные COVID-19 дети стали чаще попадать в реанимацию 19 окт. 2021 г. - Дельта-штамм вызвал рост числа тяжелых случаев течения коронавирусного заболевания среди детей


"Вирус очень помолодел". Уберечь детей от ковида



Индийский штамм "дельта" - возможно, самая агрессивная на сегодняшний день мутация коронавируса SARS-CoV-2. С его появлением, по некоторым данным, https://www.nbcnews.com/news/us-news/delta-variant-spreads-medical-experts-warn-risk-young-children-n1274126 выросли риски для детей и даже младенцев. В России вакцинация несовершеннолетних пока невозможна. Эксперты утверждают, что единственный путь уберечь детей от заражения в этой ситуации - максимально возможное ограничение их контактов со сверстниками и вакцинация взрослых.

- Да, вирус очень "помолодел", болеют даже младенцы. В настоящее время в нашей больнице находится 56 детей, 15 из них младенцы. Среди этих 56 коронавирус подтверждён у троих. Наша больница не лечит зараженных коронавирусом, мы не ковид-госпиталь, но эти трое попали к нам с постковидным осложнением - многосистемным воспалительным синдромом, - говорит главврач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Коваль. - Средний возраст заболевших несовершеннолетних - 8,4 года. У детей есть две формы этого заболевания - сама острая коронавирусная инфекция, которая возникает так же, как и у взрослых пациентов, и осложнение, которое может появиться у ребёнка через 2-4 недели. Даже если он переболел C-19 бессимптомно! Это осложнение получило название мультисистемный воспалительный синдром или "Кавасаки-подобный синдром". За все время пандемии у нас в больнице диагностировано 25 несовершеннолетних пациентов с такими осложнениями после коронавируса в возрасте от 1,5 до 17 лет. Сейчас у нас лежат трое детей именно с постковидным осложнением.

- Насколько опасны эти осложнения? Какие симптомы?

- Это очень тяжёлое состояние, которое нередко приводит к инвалидизации: бурно проявляется, в том числе с шокоподобными реакциями. Сопровождается опасными для жизни ребёнка ситуациями.

Например, злокачественная температура от 38,5 до 42 градусов, лихорадка, крайне высокий уровень лабораторных маркеров воспаления. Пневмонии у наших пациентов не было ни у кого.

65% пациентов-детей из тех, у кого случились осложнения при заражении коронавирусом - в состоянии шока, с полиорганной недостаточностью. Их приходится сразу госпитализировать в реанимацию.

Самые частые симптомы у детей с вирусом те же, что и у взрослых - лихорадка, непродуктивный кашель, боли в мышцах, тошнота, слабость, иногда - боль в горле, заложенность носа, симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, рвота, диарея). Чаще всего осложнённые формы - у детей с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.

- Что посоветуете родителям делать, чтобы снизить риски заражения детей и осложнений болезни у уже заразившихся?

- Дети - это такие же мишени инфекции, и ответственность за их здоровье лежит на нас, взрослых. Пока в мире только идёт разработка специальных препаратов для лечения подростков и пациентов младшего возраста. Необходимо подобрать дозировку лечебного препарата для таких пациентов и провести испытания именно на несовершеннолетних.

Поэтому пока только профилактика - вакцинация взрослых и изоляция детей. К сожалению, сейчас в нашем обществе процветает нигилизм, он ни к чему хорошему не приводит. Помимо вакцинации всех контактирующих с ребенком взрослых - ребёнку следует ограничить круг общения со своими сверстниками, не посещать публичные места, - говорит Юрий Коваль.
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12.11.2021 11:27
+2
Похоже Витаха единственный разумный человек из всех руководителей остался.
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12.11.2021 11:28
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Кличко упрямо воюет со Шмыгалем и Ляшко.От большого ума.
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12.11.2021 11:11 Відповісти
Наверное всё-таки правильное решение. Дети - основные разносчики инфекции.
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12.11.2021 11:13 Відповісти
№101
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12.11.2021 11:20 Відповісти
Пойди посцы, дефективный. А потом на процедурки.
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12.11.2021 11:28 Відповісти
согласен.
Дельта особенно заразна для детей оказалась.
За вчера 61 заболевший ребенок - плюсуйте через неделю сюда ВСЕХ его родителей и бабушек-дедушек - итого, 6 человек.
Если они привиты, то переболеют легко. А если нет?...

Больные COVID-19 дети стали чаще попадать в реанимацию 19 окт. 2021 г. - Дельта-штамм вызвал рост числа тяжелых случаев течения коронавирусного заболевания среди детей


"Вирус очень помолодел". Уберечь детей от ковида



Индийский штамм "дельта" - возможно, самая агрессивная на сегодняшний день мутация коронавируса SARS-CoV-2. С его появлением, по некоторым данным, https://www.nbcnews.com/news/us-news/delta-variant-spreads-medical-experts-warn-risk-young-children-n1274126 выросли риски для детей и даже младенцев. В России вакцинация несовершеннолетних пока невозможна. Эксперты утверждают, что единственный путь уберечь детей от заражения в этой ситуации - максимально возможное ограничение их контактов со сверстниками и вакцинация взрослых.

- Да, вирус очень "помолодел", болеют даже младенцы. В настоящее время в нашей больнице находится 56 детей, 15 из них младенцы. Среди этих 56 коронавирус подтверждён у троих. Наша больница не лечит зараженных коронавирусом, мы не ковид-госпиталь, но эти трое попали к нам с постковидным осложнением - многосистемным воспалительным синдромом, - говорит главврач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Коваль. - Средний возраст заболевших несовершеннолетних - 8,4 года. У детей есть две формы этого заболевания - сама острая коронавирусная инфекция, которая возникает так же, как и у взрослых пациентов, и осложнение, которое может появиться у ребёнка через 2-4 недели. Даже если он переболел C-19 бессимптомно! Это осложнение получило название мультисистемный воспалительный синдром или "Кавасаки-подобный синдром". За все время пандемии у нас в больнице диагностировано 25 несовершеннолетних пациентов с такими осложнениями после коронавируса в возрасте от 1,5 до 17 лет. Сейчас у нас лежат трое детей именно с постковидным осложнением.

- Насколько опасны эти осложнения? Какие симптомы?

- Это очень тяжёлое состояние, которое нередко приводит к инвалидизации: бурно проявляется, в том числе с шокоподобными реакциями. Сопровождается опасными для жизни ребёнка ситуациями.

Например, злокачественная температура от 38,5 до 42 градусов, лихорадка, крайне высокий уровень лабораторных маркеров воспаления. Пневмонии у наших пациентов не было ни у кого.

65% пациентов-детей из тех, у кого случились осложнения при заражении коронавирусом - в состоянии шока, с полиорганной недостаточностью. Их приходится сразу госпитализировать в реанимацию.

Самые частые симптомы у детей с вирусом те же, что и у взрослых - лихорадка, непродуктивный кашель, боли в мышцах, тошнота, слабость, иногда - боль в горле, заложенность носа, симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, рвота, диарея). Чаще всего осложнённые формы - у детей с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.

- Что посоветуете родителям делать, чтобы снизить риски заражения детей и осложнений болезни у уже заразившихся?

- Дети - это такие же мишени инфекции, и ответственность за их здоровье лежит на нас, взрослых. Пока в мире только идёт разработка специальных препаратов для лечения подростков и пациентов младшего возраста. Необходимо подобрать дозировку лечебного препарата для таких пациентов и провести испытания именно на несовершеннолетних.

Поэтому пока только профилактика - вакцинация взрослых и изоляция детей. К сожалению, сейчас в нашем обществе процветает нигилизм, он ни к чему хорошему не приводит. Помимо вакцинации всех контактирующих с ребенком взрослых - ребёнку следует ограничить круг общения со своими сверстниками, не посещать публичные места, - говорит Юрий Коваль.
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12.11.2021 11:27 Відповісти
Кличка надо привлечь на военные сборы в войска терробороны ,отражать гибридные атаки кремлевского мерзавчика на черниговщине и Сумщине.
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12.11.2021 11:19 Відповісти
Кличко, если что, будет возглавлять тероборону столицы страны.
ищите в другом месте на Черниговщине у Бубочки, говорят, патриотичный мэр. Как и зеля, любит на НАТО наезжать.
Грозный такой..
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12.11.2021 11:23 Відповісти
Военным виднее и спорить с ними -себе дороже!
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12.11.2021 11:26 Відповісти
Кличко служил в армии, военнообязанный. И как мэр Киева -возглавляет тероборону Киева.
ему есть чем заняться и по защите столицы страны.
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12.11.2021 11:28 Відповісти
https://rumble.com/vly51i-36864774.html https://rumble.com/vly51i-36864774.html

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12.11.2021 11:21 Відповісти
https://coronafakes.com/fake/feyky-vid-doktora-zelenka/ Фейки від "доктора Зеленка"
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12.11.2021 11:40 Відповісти
этот сайт кто спонсирует
? нет контактов даже
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12.11.2021 13:30 Відповісти
https://coronafakes.com/pro-nas/ А сюда глянуть религия не позволяет?
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12.11.2021 13:49 Відповісти
так зайди и посмотри, я посмотрел, нет даже е майла
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12.11.2021 13:52 Відповісти
Ты точно прочитал?

Про нас

По той бік пандемії - платформа, на якій оперативно перевіряють інформацію та спростовують фейки про коронавірус. Це волонтерська ініціатива, до якої увійшли журналісти та фактчекери із команд:

https://www.facebook.com/behindtheukrainenews/ По той бік новин (https://irrp.org.ua/ ІРРП )
https://www.bez-brehni.info/ Без брехні
http://lviv.nashigroshi.org/ Наші гроші. Львів
https://kavun.city/ Кавун.City
https://bykvu.com/ua/ Букви

А також незалежні фахівці з України та Німеччини.

Авторка ініціативи - Альона Романюк, редакторка інформаційної кампанії «По той бік новин». Редакція спростовує фейки, розповідає, як працюють маніпуляції та пояснює складні речі простою мовою.

Якщо ви хочете надіслати інформацію на перевірку - зробіть це тут https://forms.gle/vczbJ8LgZMEzvhTY9 (заповнити форму) .

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12.11.2021 13:57 Відповісти
чем больше вакцинированых , тем больше заболевших, остановите вакцинацию
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12.11.2021 11:23 Відповісти
Похоже Витаха единственный разумный человек из всех руководителей остался.
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12.11.2021 11:28 Відповісти
Кличко плохой а Шмыгаль хороший: Правительство настаивает, чтобы учебный процесс вернулся к очному формату, - Шмыгаль . Что Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 , так то такэ.
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12.11.2021 11:39 Відповісти
Звісно, що такому дегенерату, як Кличко, начхати навіть на рекомендації ВООЗу, а тим паче йому до дупи статистичні данні CDC, про те що вірогідність одужання дітей віком до 18 років при захворюванні на COVID-19 становить 99,998% без жодного лікування. Як можна було таке нікчемне одоробло обрати мером втретє?
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12.11.2021 11:51 Відповісти
Тобі б до нас. У нас мер ковід-дисидент, антищепленик, Слуга народу і великий фанат Рамзанки Дирова та *****.
У нас ні карантину, ні масок.
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12.11.2021 12:01 Відповісти
У нас корона зашкалює, відділення забиті.
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12.11.2021 12:17 Відповісти
Чекай, ти боїшся що після щеплення станеш безплідним?
Бу-га-га!
Жертва гундяєвських попів?
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12.11.2021 12:18 Відповісти
Скільки ж дітей він хоче мати ?
Щойно подзвонили - помер батько мого однокласника. А мати в тяжкому стані в реанімації.
Не щеплені. І скільки таких...
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12.11.2021 12:20 Відповісти
Він дебіл. Мені один такий розповідав що боїться що йому виріжуть матку.
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12.11.2021 12:22 Відповісти
А його дружина певно боїться за свою простату
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12.11.2021 12:37 Відповісти
Та хто за нього піде?- Він імбецил. Але користується планшетом і лазить в інтернеті.
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12.11.2021 12:43 Відповісти
Ви смієтеся А товариш лежав у лікарні з простатитом так розказував що його лікар ділився враженнями: до нього прийшла жінка з претензіями - один з його хворих заразив її ПРОСТАТИТОМ!!! На його ствердження що у жінки не може буть простатиту бо у неї нема простати отримав відповідь: "Я свій організм знаю краще вас!!!"
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12.11.2021 13:08 Відповісти
Певно він той простатит у сусідки підхопив.
Люди знають, що говорять )
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12.11.2021 13:09 Відповісти
Ну - чесно кажучи є дві болячки які практично не відчуваються організмами в залежності від статі - це гонорея у жінок і молочниця - у чоловіків (лікар розказував)
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12.11.2021 13:13 Відповісти
Молочниця - може бути.
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12.11.2021 13:19 Відповісти
У вас це де? Ким забиті відділення, що стало реальною причиною госпіталізації? А "Бу-га-га" буде в тебе трішки пізніше...
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12.11.2021 12:23 Відповісти
Скажи, а ти віриш в пласку землю чи в рептилоїдів з Нубіру?
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12.11.2021 12:27 Відповісти
Ви ж намагаєтесь перекинути цеє звання з себе на нас ?
Я вас взагалі не чіпала. А ви почали писати образливі коменти.
Який безсовісний...
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12.11.2021 12:52 Відповісти
 
 