Навчальні заклади в Києві відкриються лише після зменшення кількості захворювань на коронавірус, - Кличко

Київська влада ухвалила непопулярне рішення про закриття навчальних закладів, ґрунтуючись на висновках експертів-вірусологів.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Багато звернень від батьків. Справді, всі хочуть, щоб діти пішли в школу. Ми теж хочемо. Але, ухвалюючи певні рішення, ми піклуємося насамперед про здоров'я найголовнішого, що в нас є, – наших дітей", - наголосив Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що відновлення очного навчання дітей можливе тільки після зменшення кількості хворих. "Якщо під час першої хвилі діти майже не хворіли, сьогодні в нас інфекційні відділення майже повністю заповнені. В нас хворіє велика кількість школярів і викладачів, багато груп у дитячих садках закриті. Ми спираємося на висновки експертів-вірусологів: якщо не зменшиться кількість захворювань, ми не зможемо відкрити навчальні заклади", - сказав мер Києва.

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"Учора 1700 людей захворіли, сьогодні понад 2000 осіб. Ми бачимо антирекорди смертності. Якщо цифри хворих зменшаться, крива піде вниз, ми зможемо почати з того, що 1-4 класи підуть до школи", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва. У відповідь на це Київська міська державна адміністрація впровадила у столиці додаткові обмеження, що почали діяти з 1 листопада. Зокрема, столична влада ухвалила рішення перевести всі школи Києва на дистанційне навчання.

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