УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4550 відвідувачів онлайн
Новини
1 676 7

Лукашенко мститься Європі за санкції, а Путін обіцяє "розрулити" міграційну кризу в обмін на поступки з боку ЄС, - нардеп "Голосу" Рахманін

Лукашенко мститься Європі за санкції, а Путін обіцяє

Москва практично не приховує своєї причетності до нової міграційної кризи.

Про це в матеріалі "Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні: як діяти Україні?" заявив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, причин виникнення міграційної кризи є декілька.

"По-перше, Лукашенко таким чином мститься Європі за санкції, знецінення своєї суб’єктності та статус "диктатора". Окрім того, він у такий спосіб намагається схилити Захід до пом’якшення санкцій. У відповідь на можливе закриття Польщею кордону з Білоруссю Лукашенко вже пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа", тим самим залишивши Європу без тепла. За останній тиждень обсяги транзиту через цей трубопровід значно збільшилися – чим Лукашенко вдало маніпулює", - пояснив Рахманін.

По-друге, продовжив нардеп, Лукашенко діє на замовлення Росії, яка таким чином тисне на ЄС з метою полегшення процесу сертифікації Північного потоку-2.

"У ширшому розумінні Кремль грає на підвищення ставок – він створює для ЄС і Заходу в цілому нові загрози. Москва практично не приховує своєї причетності до нової міграційної кризи, вона фактично пропонує розмін: ми готові розрулити цю кризу в обмін на поступки з вашого боку. Окрім того, Росія використовує будь-яку нагоду для створення нових конфліктів всередині ЄС, експлуатуючи побоювання нової міграційної кризи і різне ставлення європейських держав до шляхів її розв’язання", - зазначив Рахманін.

Думки інших політиків та дипломатів читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безсмертний про міграційну кризу: Путін планує дискредитувати ЄС, а як максимум - розвалити

Автор: 

Лукашенко Олександр (2653) мігранти (1109) путін володимир (23773) Рахманін Сергій (137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Никаких договоров с террористами
показати весь коментар
12.11.2021 11:27 Відповісти
***** і в Африці *****.
показати весь коментар
12.11.2021 11:27 Відповісти
Израиль уже давно принял доктрину что с террористами договоры и уступки проводить нельзя. Дороже выйдет в будущем. Етот закон написан кровью. До Европы и наших некоторых уродцев к сожалению еще не дошло. Будете потом локти грызть.
показати весь коментар
12.11.2021 11:41 Відповісти
Скоро ***** еще в Европе и свое правительство поставит притом очень просто. С помошью етих же мигрантов которыми напичкает Европу. А потом выдвинет на выборах кандидатуру которая немцам и французам пообещает запретить вьезд мигрантам, которые уже за***ли местное население.
показати весь коментар
12.11.2021 11:47 Відповісти
Аналіз шановного пана на рівні студента першого курсу. Все набагато простіше і водночас складніше. Міграція є тому, що є причини, які її створюють, які змушують мільйони людей покидати домівки і з ризиком для здоров'я і життя долати великі відстані. А дехто тільки використовує мігрантів. А причини міграції економічні і безпекові і до створення цих причин причетний в тому числі і Захід. Чи зробить Захід висновки? Дивлячись на щрьодерізацію і приклад Австрії боюся що ні
показати весь коментар
12.11.2021 11:53 Відповісти
30 лет назад у нас вибрали Кравчука,а белоруссы Шушкевича .Я им ЗАВИДОВАЛ

,очень.Им судьба дала ШАНС ,они не захотели его использовать,и теперь после 27 лет безраздельной власти имеют за лидера полного идиота. Правда у нас идиот проявился сходу,еще до выборов,но этот факт уже не интересен.
показати весь коментар
12.11.2021 11:59 Відповісти
 
 