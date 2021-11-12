Лукашенко мститься Європі за санкції, а Путін обіцяє "розрулити" міграційну кризу в обмін на поступки з боку ЄС, - нардеп "Голосу" Рахманін

Москва практично не приховує своєї причетності до нової міграційної кризи.

Про це в матеріалі "Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні: як діяти Україні?" заявив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, причин виникнення міграційної кризи є декілька.

"По-перше, Лукашенко таким чином мститься Європі за санкції, знецінення своєї суб’єктності та статус "диктатора". Окрім того, він у такий спосіб намагається схилити Захід до пом’якшення санкцій. У відповідь на можливе закриття Польщею кордону з Білоруссю Лукашенко вже пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа", тим самим залишивши Європу без тепла. За останній тиждень обсяги транзиту через цей трубопровід значно збільшилися – чим Лукашенко вдало маніпулює", - пояснив Рахманін.

По-друге, продовжив нардеп, Лукашенко діє на замовлення Росії, яка таким чином тисне на ЄС з метою полегшення процесу сертифікації Північного потоку-2.

"У ширшому розумінні Кремль грає на підвищення ставок – він створює для ЄС і Заходу в цілому нові загрози. Москва практично не приховує своєї причетності до нової міграційної кризи, вона фактично пропонує розмін: ми готові розрулити цю кризу в обмін на поступки з вашого боку. Окрім того, Росія використовує будь-яку нагоду для створення нових конфліктів всередині ЄС, експлуатуючи побоювання нової міграційної кризи і різне ставлення європейських держав до шляхів її розв’язання", - зазначив Рахманін.

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