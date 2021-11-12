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Новини Коронавірус і карантин
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Захворюваність на COVID-19 в Україні впродовж найближчих кількох тижнів може знизитися, - представник ЮНІСЕФ

Захворюваність на COVID-19 в Україні впродовж найближчих кількох тижнів може знизитися, - представник ЮНІСЕФ

Упродовж кількох тижнів Україна може пройти пік пандемії коронавірусу, й захворюваність поступово піде на спад.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловив керівник програм із питань охорони здоров'я, харчування та ВІЛ/СНІД ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Важливо, що зараз в Україні знижується показник позитивних тестів на COVID-19.

"Найімовірніше, ми на цьому плато. Тут що важливо? Те, що у нас зменшується показник позитивності тестів. Це один із основних показників, який говорить про те, що ця неконтрольована трансмісія передачі вірусу в громадах - вона більша чи менша", - пояснив експерт.

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Показники, які є сьогодні, дають фахівцям можливість відстежити динаміку пандемії.

"Я так розумію, що таки за останні 10 днів цей показник стабілізувався", - наголосив керівник програм з питань охорони здоров'я, харчування та ВІЛ/СНІД ЮНІСЕФ в Україні.

І хоча впродовж якогось час вірус не здаватиме своїх позицій, все ж є підстави для експертних прогнозів щодо зниження рівня захворюваності в Україні протягом найближчих кількох тижнів.

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"Так, ще якийсь час збільшуватимуться, або, можливо, флуктуюватимуть на високих рівнях показники захворюваності, і, на жаль, смертності. Але десь, напевно, все-таки у найближчі кілька тижнів має все піти на спад", - вважає Славуцький.

карантин (18172) ЮНІСЕФ (156) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Монахов! Иди к кацапским монахам
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12.11.2021 11:49
+3
виробники вакцин та органи охорони здоров'я знали про можливість виникнення антитілозалежного посилення при розробці вакцини проти коронавірусу. Тим не менш, вони наполягали на масовій вакцинації з першого дня, не завершивши довгострокові випробування, які повинні унеможливити подібний ризик. Вони свідомо ризикували вашим майбутнім у своєму прагненні привчити вас до режиму нескінченних ревакцинацій та вакцинних паспортів. Чому б і ні, якщо єдине рішення, коли щось іде не так завжди одне й те саме - більше ревакцинацій! Вони можуть звалити всі проблеми на "варіанти" вірусу. ЗМІ не заперечуватимуть - не з мільярдами доларів на рекламу вакцин
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12.11.2021 11:37
+3
Почему младенцам в первые часы жизни колят противотуберкулезную прививку? А потом БЦЖ и так далее.
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12.11.2021 11:52
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Чемпіони цього не допустять.
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12.11.2021 11:29 Відповісти
Тебе не давали вакцинироваться? Вот же суки. Ты спроси у своего врача: возможно вакцина от ковида несовместима с галоперидолом.
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12.11.2021 11:51 Відповісти
Чому він не каже що за це потрібно дякувати тим хто вакцинувавсь (особливо першою дозою)
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12.11.2021 12:21 Відповісти
виробники вакцин та органи охорони здоров'я знали про можливість виникнення антитілозалежного посилення при розробці вакцини проти коронавірусу. Тим не менш, вони наполягали на масовій вакцинації з першого дня, не завершивши довгострокові випробування, які повинні унеможливити подібний ризик. Вони свідомо ризикували вашим майбутнім у своєму прагненні привчити вас до режиму нескінченних ревакцинацій та вакцинних паспортів. Чому б і ні, якщо єдине рішення, коли щось іде не так завжди одне й те саме - більше ревакцинацій! Вони можуть звалити всі проблеми на "варіанти" вірусу. ЗМІ не заперечуватимуть - не з мільярдами доларів на рекламу вакцин
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12.11.2021 11:37 Відповісти
Почему младенцам в первые часы жизни колят противотуберкулезную прививку? А потом БЦЖ и так далее.
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12.11.2021 11:52 Відповісти
Чипируют.
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12.11.2021 11:55 Відповісти
БЦЖ це і є вакцина від туберкульозу. А то ти як у анекдоті: Спочатку ми були в Парижі, а потім поїхали до Франції )))
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12.11.2021 11:57 Відповісти
Мабудь для того щоб закрити протитуберкулезні диспансери?
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12.11.2021 12:23 Відповісти
А Вы проконсультируйтесь у Софии Ротару.Она более чем полжизни борется с туберкулезом.
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12.11.2021 12:59 Відповісти
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12.11.2021 11:57 Відповісти
Ну конечно снизится, открытие Буковель на подходе. Даже не сомневаюсь).
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12.11.2021 11:38 Відповісти
Монахов! Иди к кацапским монахам
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12.11.2021 11:49 Відповісти
Земля плоская. Как только мы это поймем, все остальное обретет смысл.
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12.11.2021 11:52 Відповісти
Ну да, логика. https://moz.gov.ua/article/news/98-gospitalizovanih-iz-covid-19-v-ukraini---nevakcinovani 98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані
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12.11.2021 12:04 Відповісти
Вроде меня? Забавно. Дай альтернативную статистику по Украине.
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12.11.2021 12:10 Відповісти
https://www.currenttime.tv/a/otvet-vracha-protivnikam-privivok/31544655.html "Ни одного вакцинированного человека с начала третьей волны в отделении интенсивной терапии не было". Ответ врача противникам прививок
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12.11.2021 12:14 Відповісти
Верим. Ну конечно жеж!
Неясно токо чо вакцинированые так ссуцца невакцинированных? Заражают и те, и другие одинаково, сам Билли Гейтс говорил давеча.
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12.11.2021 12:23 Відповісти
Не знаю, почему ссутся. Мне лично пох. Есть только один нюанс: если мне к примеру нужно сделать плановую операцию, то сделать это будет очень тяжело, т.к. все больницы забиты антиваксерами. Сечёшь?
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12.11.2021 13:54 Відповісти
В инфекционках операций не делают, такшта мима и давай дасвиданья.
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12.11.2021 13:56 Відповісти
А ты не в курсе, что многие больницы переоборудовали под инфекционки? Медгородок в Киеве к примеру. Не? Тогда давай до свидания.
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12.11.2021 13:59 Відповісти
А вакцинованим вважають через через скільки днів після другої прививки?
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12.11.2021 12:26 Відповісти
Спроси у своего семейного врача. Я - не врач.
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12.11.2021 13:55 Відповісти
 
 