Захворюваність на COVID-19 в Україні впродовж найближчих кількох тижнів може знизитися, - представник ЮНІСЕФ

Упродовж кількох тижнів Україна може пройти пік пандемії коронавірусу, й захворюваність поступово піде на спад.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловив керівник програм із питань охорони здоров'я, харчування та ВІЛ/СНІД ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Важливо, що зараз в Україні знижується показник позитивних тестів на COVID-19.

"Найімовірніше, ми на цьому плато. Тут що важливо? Те, що у нас зменшується показник позитивності тестів. Це один із основних показників, який говорить про те, що ця неконтрольована трансмісія передачі вірусу в громадах - вона більша чи менша", - пояснив експерт.

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Показники, які є сьогодні, дають фахівцям можливість відстежити динаміку пандемії.

"Я так розумію, що таки за останні 10 днів цей показник стабілізувався", - наголосив керівник програм з питань охорони здоров'я, харчування та ВІЛ/СНІД ЮНІСЕФ в Україні.

І хоча впродовж якогось час вірус не здаватиме своїх позицій, все ж є підстави для експертних прогнозів щодо зниження рівня захворюваності в Україні протягом найближчих кількох тижнів.

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"Так, ще якийсь час збільшуватимуться, або, можливо, флуктуюватимуть на високих рівнях показники захворюваності, і, на жаль, смертності. Але десь, напевно, все-таки у найближчі кілька тижнів має все піти на спад", - вважає Славуцький.