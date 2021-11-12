Троє мешканців Київщини створили підпільну типографію для виготовлення фейкових COVID-сертифікатів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Троє жителів Київської області створили в орендованих квартирах підпільну друкарню, де виготовляли підроблені медичні документи - сертифікати про вакцинацію від COVID-19 і негативні ПЛР-тести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора.

Так, повідомляється, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито групу осіб на шахрайстві і підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, троє мешканців Київської області, за попередньою змовою, створили в орендованих квартирах підпільну типографію, де виготовляли підроблені медичні документи - сертифікати про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19 і негативні ПЛР-тести. Оголошення про свої послуги вони розміщували у спеціально створеному телеграм-каналі, а готові документи відправляли поштою.

Правоохоронними органами проведено обшуки у приміщеннях типографії і за місцем мешкання учасників групи, в ході яких вилучено комп’ютерну та оргтехніку, понад 70 печаток та штампів медичних закладів, бланки суворої звітності медичних установ, а також грошові кошти у сумі близько 500 000 грн і 12 000 дол США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру і обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші причетні особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в області та Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

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Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Фото: сайт Офісу Генпрокурора