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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Пєсков про статтю Bloomberg щодо ризику нового вторгнення РФ в Україну: "Порожнє безпідставне нагнітання напруженості"

Пєсков про статтю Bloomberg щодо ризику нового вторгнення РФ в Україну:

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на публікацію Bloomberg про можливе вторгнення в Україну. Кремль вважає це "порожнім безпідставним нагнітанням напруженості".

Про це заявив сьогодні на брифінгу прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".

"Це не перша публікація і не перша заява США про те, що вони стурбовані пересуванням наших збройних сил на нашій території. Ми не раз говорили, що пересування наших збройних сил на нашій території не повинно нікого хвилювати, ми не становимо ні для кого загрози ... Ми займаємося своїми справами і вживаємо заходів лише через загрозливі дії опонентів біля наших кордонів", — запевняє Пєсков.

"Провокаційних дій більше. Ситуація в Чорному морі, активність літаків-розвідників НАТО. Це все, звичайно, не може залишити нас індиферентними до того, що відбувається. Ми повинні бути напоготові. Це ж не наші друзі, це ж не білоруські літаки літають, наших союзників, це літають літаки тих, хто декларує своєю метою стримування РФ і ті, хто називає РФ ворогом. Ми повинні себе якось страхувати і хеджувати ризики", - зазначив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США попередили партнерів в Європі про можливе вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg

Автор: 

агресія (1194) армія рф (17277) Пєсков Дмитро (1610) росія (65010)


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Топ коментарі
+16
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12.11.2021 12:17
+12
Вони правду не кажуть! Це генетичне.
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12.11.2021 12:24
+9
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12.11.2021 12:18
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12.11.2021 12:17 Відповісти
Про повернення то таке. Зараз би нових земель не втратити
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12.11.2021 12:22 Відповісти
Ну да.. Як нікчемний наролд вирішив скласти зброю перед окупантом, бо йому втовкмачили в головешки, що війни як такої і немає, то Порох на ній криваве бабло заробляє...
Ще відхаркають свої дурощі кров'ю.
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12.11.2021 12:25 Відповісти
да мир уже был в Мюнхене.. и чем закончилось и да был также Договор о дружбе + всего то секретные карты и дополнения...подписанные Сталиным Молотовым и Германией... а потом подобное имело место в Ялте 1944 и Потсдаме 1945 август когда по новой кроили Европу подобное в масштабах ССР случилось 5 декабря 1991 в Беловежской Пуще... потом был плевок 2008 года в Бухаресте до этого нас поимели и мы не поняли в Будапеште... потом опять поимели в Минске и Нормандии...
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12.11.2021 13:03 Відповісти
Тут хоча б Україну зберегти.
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12.11.2021 13:03 Відповісти
З таким народом жити щасливо та безпечно у заможній країні не судьба.
Вони звикли виживати.
Все ніяк не можу забути випадок коли іноземець мив вікна вагону.
Йому не важко, бо він звик дбати про середовище, в якому проживає. Така ознака громадянина будь-якої розвинутої країни. Жодний українець НІКОЛИ би не мив ті вікна. Всі хочуть срать і щоб за ним раб прибирав.
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12.11.2021 13:07 Відповісти
І в результаті самі раби. Мене таке зло бере- не передати словами.
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12.11.2021 14:47 Відповісти
Пані Ксеніє, на жаль -то так...
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12.11.2021 15:04 Відповісти
Реалії нашого життя.
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12.11.2021 15:11 Відповісти
Та нічого... Ми , хоч і старенькі, і не всі "привиті", але борозну поганити не будЕмо.
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12.11.2021 15:30 Відповісти
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12.11.2021 12:18 Відповісти
Цією картинкою ви пропонуєете з ЕС порвати ? Чи що?
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12.11.2021 12:42 Відповісти
Ця картинка показує, хто пхає біженців у Європу. Я то думала що з цим все ясно.
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12.11.2021 12:48 Відповісти
Пані Ксеніє, про "отакего" ще тисячу років тОму написав О.Хайям
Общаясь с дураком - не оберёшся срама
Поэтому совет ты выслушай Хайяма
ЯД - мудрецом предложеный прими...
Из рук же дурака - не принимай бальзама...
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12.11.2021 15:16 Відповісти
Ти не "Інша людина". Ти "Гнида купоросна і кізяк трассуючий".
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12.11.2021 15:07 Відповісти
Ти хто такий .. тампон жіночий? Чоти лізиш зі свої ми хамськими слівцями... На хрін пішов ... Я нормально спросив бо картинка двояка.. Чого хло х влагу ЕС всіх виталкуєє.. от і не зрозуміла картинака.. А ти тампон іди звідти вітягнули
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15.11.2021 12:06 Відповісти
дяка за нагадування про наше зєлайно)
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12.11.2021 12:19 Відповісти
вони синхронно брешуть українцям.
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12.11.2021 12:22 Відповісти
Письков - лживая падла. Тактику "стримування" надо постоянно усиливать и развивать! Потому что РФ - подлый вор, агрессор и оккупант!
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12.11.2021 12:20 Відповісти
Московитам ніхто не вірить навіть коли вони кажуть правду.
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12.11.2021 12:22 Відповісти
Вони правду не кажуть! Це генетичне.
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12.11.2021 12:24 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У-у-у-у !!!!!!!!!Цимус!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.11.2021 15:19 Відповісти
а правду ті скоти ніколи не кажуть....
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12.11.2021 13:25 Відповісти
Вчера об этом-же кукарекал говноралиссимус бубочка, сегодня какой-то Пипискин. Похоже, что эти два дрыща работают в одной конторе. У *****.
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12.11.2021 12:39 Відповісти
Ага! Верьте ему больше. Еще пакт о ненападении с ним заключите.
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12.11.2021 12:42 Відповісти
На фото песок собственный язык жует..
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12.11.2021 12:50 Відповісти
Да верим-верим тебе мы песьков-писюновский---тебе всегда! И на Западе пусть верят! Они даже сильнее верят. Пой дальше дятел лупоглазый!
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12.11.2021 12:54 Відповісти
Украинофобия -смертельно неизлечимая болезнь кремлевских мерзавчиков.
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12.11.2021 12:56 Відповісти
Заява товариша Молотова перед вторгненням чер. армії до Финляндії взимку 1939-40 р. Потім обстріл самих себе і " Белофінская военщіна"... та новий Гіркінд.
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12.11.2021 12:57 Відповісти
От така ж сама поаювинна бути заява українського МЗС на претензії РФ : "Ми не раз говорили, що пересування наших збройних сил на нашій території не повинно нікого хвилювати, ми не становимо ні для кого загрози ... Ми займаємося своїми справами і вживаємо заходів лише через загрозливі дії опонентів біля наших кордонів"
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12.11.2021 13:04 Відповісти
Письков и ОПЗЕ дудят в одну дуду, что характерно.
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12.11.2021 13:09 Відповісти
Отхеджировать писькова у параши.
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12.11.2021 13:10 Відповісти
концетрувати своє військове поголівья-то мирна акція, стаття в газеті з цього приводу-нагнєтаніє напряжонності. цапські брехуни вже не соромляться сцяти всім в очі. віртуально звісно....
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12.11.2021 13:10 Відповісти
Не слова не верю этому усатому таракану!!! "https://socratify.net/quotes/paul-iozef-gebbels/134600 Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней. П.Й. Гебельс (письков достойный ученик)
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12.11.2021 13:11 Відповісти
По утрам одев трусы расчеши свои усы.

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12.11.2021 13:12 Відповісти
".... мы не представляем ни для кого угрозы"

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12.11.2021 13:22 Відповісти
мы пришли с миром
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12.11.2021 13:23 Відповісти
Писькин брешет- работа такая, что скажут, то и сбрешет.
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12.11.2021 13:25 Відповісти
туалетний говорящий йоршик, це брехливий голос пуйла, вірити йому - себе не поважати.
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12.11.2021 13:27 Відповісти
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12.11.2021 14:18 Відповісти
"нагнітанням напруженості" - это само существование РФ
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12.11.2021 14:24 Відповісти
 
 