Пєсков про статтю Bloomberg щодо ризику нового вторгнення РФ в Україну: "Порожнє безпідставне нагнітання напруженості"
У президента Росії Володимира Путіна відреагували на публікацію Bloomberg про можливе вторгнення в Україну. Кремль вважає це "порожнім безпідставним нагнітанням напруженості".
Про це заявив сьогодні на брифінгу прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".
"Це не перша публікація і не перша заява США про те, що вони стурбовані пересуванням наших збройних сил на нашій території. Ми не раз говорили, що пересування наших збройних сил на нашій території не повинно нікого хвилювати, ми не становимо ні для кого загрози ... Ми займаємося своїми справами і вживаємо заходів лише через загрозливі дії опонентів біля наших кордонів", — запевняє Пєсков.
"Провокаційних дій більше. Ситуація в Чорному морі, активність літаків-розвідників НАТО. Це все, звичайно, не може залишити нас індиферентними до того, що відбувається. Ми повинні бути напоготові. Це ж не наші друзі, це ж не білоруські літаки літають, наших союзників, це літають літаки тих, хто декларує своєю метою стримування РФ і ті, хто називає РФ ворогом. Ми повинні себе якось страхувати і хеджувати ризики", - зазначив Пєсков.
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Ще відхаркають свої дурощі кров'ю.
Вони звикли виживати.
Все ніяк не можу забути випадок коли іноземець мив вікна вагону.
Йому не важко, бо він звик дбати про середовище, в якому проживає. Така ознака громадянина будь-якої розвинутої країни. Жодний українець НІКОЛИ би не мив ті вікна. Всі хочуть срать і щоб за ним раб прибирав.
Общаясь с дураком - не оберёшся срама
Поэтому совет ты выслушай Хайяма
ЯД - мудрецом предложеный прими...
Из рук же дурака - не принимай бальзама...