На реформу шкільного харчування наступного року виділять 1,5 млрд грн, - Шкарлет

В Україні наступного року на реформу системи шкільного харчування буде виділено 1,5 млрд грн.

Про це під час четвертого регіонального форуму "Реформа системи шкільного харчування" у Львові сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На наступний рік буде нова субвенція окремо на харчоблоки 1,5 млрд грн, яка теж буде не просто в рамках субвенції "Спроможна школа для кращих результатів", а цільове спрямування коштів саме на модернізацію харчоблоків", - зазначив Шкарлет.

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Він нагадав, що в 2021 році в межах цієї субвенції на модернізацію харчоблоків в школах було виділено 242 млн грн, з яких 150 млн - з державного бюджету, 90 млн грн - з місцевих бюджетів.

Загалом, за словами Шкарлета, протягом цього року було модернізовано 1298 харчоблоків у школах.

Міністр навів деякі дані по різних областях, зазначивши, що, зокрема, впродовж року у Львівській області модернізовано харчоблоки у 147 закладах освіти; у Волинській області виділено 14 млн грн на реформу харчоблоків, змінено систему харчування у 112 закладах; у Вінницькій області місцева влада модернізувала 16 харчоблоків на суму 28 млн грн; у Закарпатській області на модернізацію харчоблоків було витрачено 16 млн грн.; у Рівненській області закуплено 744 одиниці обладнання для 98 харчоблоків, на їх модернізацію витрачено 17,7 млн грн.