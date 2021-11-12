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Новини Коронавірус і карантин
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Вибіркові перевірки карантинних обмежень дають ефект, конфліктів немає, - начальник поліції Києва Вигівський

Вибіркові перевірки карантинних обмежень дають ефект, конфліктів немає, - начальник поліції Києва Вигівський

Вибірковий характер перевірок дотримання карантинних обмежень у Києві ефективний, люди загалом із розумінням ставляться до вимог і проявляють відповідальність.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив начальник ГУ Нацполіції в Києві Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Фізично ми не можемо до кожного громадянина приставити поліцейського для перевірки – люди насамперед самі мають бути свідомими й не наражати себе та інших на небезпеку. Вибіркові перевірки вже показали свою ефективність, тому ми продовжуємо їх практикувати", – розповів Вигівський.

За його словами, найбільше адміністративних протоколів складається стосовно конкретних громадян, а ТРЦ і заклади харчування більш свідомі, ймовірно, через загрозу серйозних сум штрафів за порушення, тому самотужки організовують перевірки.

Вигівський звернув увагу на те, що поліцейські Києва, які беруть участь у рейдах, націлені більше на роз'яснення норм обмежень, а не на притягнення до відповідальності як такої.

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"Усе залежить від ситуації. Ми розуміємо емоційний стан людей... Якщо ви зайшли в приміщення або в транспорт без маски, але адекватно відреагували на зауваження, не провокуючи конфлікту, то поліцейські діють лояльно і не складають адміністративних матеріалів. Так само якщо ви, наприклад, приходите в ТЦ без сертифіката про вакцинацію, вас просять вийти з приміщення, і ви не влаштовуєте скандал, а виходите", - пояснив начальник главку поліції.

Він додав, що кияни свідомо ставляться до перевірок, і конфліктів із поліцією як таких немає.

"Знаєте, ми з першого дня побоювалися, що ситуація буде дуже складна. Але загалом була і є нормальна реакція, люди з розумінням ставляться до вимог. Конфліктних ситуацій, якогось серйозного негативу навіть у перший день обмежень фактично не було", - наголосив Вигівський.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19436) Нацполіція (15142) перевірка (1229) коронавірус (19923) Вигівський Іван (72)


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И какое право имеет охранник ТРЦ чтото там проверять? Ахренели?
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12.11.2021 12:43 Відповісти
Якщо не пускають в один ТЦ, то покупець піде в інший і отовариться там, або на ринок.
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12.11.2021 12:51 Відповісти
Да всем пофегу
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12.11.2021 12:52 Відповісти
Интересно, оштрафовали хоть одного человека в Киеве на 17000 грн за нахождение в транспорте без сертификата или теста? Кто-нибудь вообще видел хоть раз, что проходит проверка?
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12.11.2021 13:12 Відповісти
Эти все "штрафы" в судах аннулируются
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12.11.2021 13:19 Відповісти
 
 